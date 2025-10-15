Tohle je nový Xbox. Výkonnější, přenosný a s Windows 11, ale taky dražší, než byste chtěli
Recenze Asus ROG Xbox Ally X – herního handheldu, který se prezentuje jako jedna z mnoha budoucností značky Xbox od Microsoftu.
Nový Xbox už není krabice, kterou připojíte k televizi. Nový Xbox je ruční konzole, kterou popadnete třeba na cestách a na které spustíte hry pro PC. Nový herní handheld se jmenuje ROG Xbox Ally X, právě dorazil na český trh – a my jsme si ho vyzkoušeli. Jak dopadla naše recenze?
Microsoft už několik let razí trend, že Xbox není pouze konzole. Ale značka, pod kterou patří všechny jeho herní aktivity. A taky produkty. Ve spolupráci se společností Asus tak představil nový druh Xboxu coby videoherního zařízení: ruční konzoli ROG Xbox Ally X a její levnější verzi bez písmena X, které právě teď seženete i v českých obchodech. A co že to ten ROG Xbox Ally X vlastně je, když ne klasická konzole?
Jednoduše řečeno je ROG Xbox Ally X počítač, na kterém běží Windows 11. A na kterém spustíte hry pro PC – a to nejen ty z knihovny Xboxu, ale třeba i ze Steamu. Akorát má podobu přenosného zařízení, které držíte v rukou. I když s tím přenášením a držením to tak jednoduché není, jak vám ukáže naše recenze. ROG Xbox Ally X rozebrala Pája Nouzová, majitelka dřívějšího modelu Ally a konzolová hráčka, a Michal Mančař coby zástupce hráčů zvyklých na stolní počítač.
ROG Xbox Ally X je tak trochu kolosální
Michal: Tohle není žádné kapesní zařízení. Má skoro třicet centimetrů na šířku, sedmipalcová obrazovka a ovladače po stranách prostě potřebují místo. A váží 715 gramů. Což není žádný workout s činkou v gymu, ale počítejte s tím, že spíš než na dynamické cestování a vytahování na pět minut v autobuse je to parťák na relax na gauči, v křesle a posteli. Což jsou obvykle místa, od kterých to k plnokrevnému PC není daleko…
Pavlína: A co teprve v mých mini ručkách! Určitě je příjemné držet něco, co svým tvarem připomíná gamepad od Xboxu. Je to povědomé, hned člověk ví, co kde najde. Ale ve srovnání s původním Asus ROG Ally a nedejbože s maličkým Nintendem Switch Lite je tahle technologická novinka kolosální. Po asi hodině karetního duelu v Balatru jsem si uvědomila, že mě začínají bolet zápěstí. Nevyhnete se tak položení konzole na klín, ale i pak o ní budou vaše ruce prostě „vědět“.
Zvládne i jednu z nejlepších her roku
Pavlína: Rozměry a hmotnost handheldu mají ale svůj důvod. A tady se dostáváme k tomu, jestli je to pro vás ospravedlnitelné. Konzole od Xboxu a Asusu s označením X je výrazně výkonnější, jak se ostatně můžete přesvědčit i v boxu níže. U toho Balatra to asi moc neoceníte, ale zkusila jsem na svém přes dva roky starém stroji i na testované novince rozjet jeden z největších letošních hitů Clair Obscur: Expedition 33. Tam už byl rozdíl značný.
Operační systém: Windows 11
Procesor: AMD Ryzen AI Z2 Extreme + AMD Radeon GPU
Paměť a úložiště: 24 GB RAM + 1 TB SSD
Displej: 7″ Full HD IPS 120Hz
Rozměry: 280,8 × 121,5 × 50,7 mm
Cena: 22 490 korun
Levnější verze ROG Xbox Ally stojí 14 490 korun, má 16 GB RAM, 512GB SSD a pomalejší procesor.
Zatímco původní konzole nestíhala hlavně při soubojích, ta nová při snížení některých grafických parametrů jako stínů nebo odlesků rozjela hru v podobě, kdy byla pořád velmi koukatelná, ale zároveň rychlá, plynulá a responzivní. Stejně dobře a srovnatelně jako na běžném stolním počítači nebo na velké konzoli běžel další letošní adept na titul hry roku Hades II.
Navíc si k tomu přidejte fakt, že Xbox Ally X dlouho vydrží. Má baterii s kapacitou 80 Wh, což je dvojnásobek oproti mému staršímu kousku. A jasně, vždycky bude záležet na tom, jakou hru hrajete a na jaké nastavení, ale v mém případě konzole vydržela celé odpoledne a dostala se vždycky na více než čtyři hodiny výdrže. A třeba takové stahování a instalace asi desetigigové hry jí ukrojilo pouhých pět procent z baterky.
Konzole s Windows 11 a hrami ze Steamu i Epicu
Michal: Spolupráce značek Microsoft a Asus znamená, že na handheldu běží Windows 11. Klidně se při jeho používání můžete dostat na klasickou plochu. Ale proč byste to dělali, většinu času stejně budete trávit v samotných hrách – anebo v rozhraní různých herních obchodů.
Tedy nejen xboxovského Game Passu, ale na ROG Xbox Ally X si nainstalujete i Steam, GOG nebo Epic Store. V tomhle je jeho velká výhoda. Spustíte na něm to, co na stolním PC, případně si pořídíte dokovací stanici a s připojenou televizí či displejem ho vlastně proměníte na stolní konzoli.
Pavlína: Právě kvůli jeho otevřenému systému jsem si v minulosti pořídila zařízení od Asusu, a ne jinak populární Steam Deck. Navíc tu díky cloudovým saveům není problém vypnout stolní PC nebo „klasický” Xbox, dát si třeba véču a pak pokračovat ve stejné hře na handheldu.
Stojí ROG Xbox Ally X za tu cenu?
Michal: Zatím to zní dobře, co říkáte? Tedy možná až na tu velikost, která ale není vyloženě problém. Jenže ROG Xbox Ally X bude mít pro dost lidí jedno dost velké ale: cenu. Za výkonnější model v černé barvě zaplatíte 22 490 korun, slabší verze bez písmena X a v bílém provedení vás vyjde na 14 490 korun.
I tahle nižší částka je srovnatelná s cenou konzole PlayStation 5 od Sony. Nebo o dva tisíce víc, než stojí Nintendo Switch 2. Tahle zařízení samozřejmě nejde přímo porovnávat, Ally zvládá hry na PC, zatímco Sony a Switch mají své uzavřenější knihovny (a PS5 ještě potřebuje televizi). Ale je dobré vědět, v jakých cenových výšinách se pohybujete.
Pavlína: Pro mě je verdikt jasný – musíte si ujasnit, co je pro vás u podobného stroje důležité, a mít našetřeno. Pokud chcete konzoli do ruky, která se vám zapne během několika málo sekund, a zároveň vám nevadí trocha toho „posilování“, temně černá novinka bude skvělá volba. A umím si představit, že potěší i v domácnosti, kde se víc jejích členů přetahuje o výkonný stolní počítač nebo televizi.