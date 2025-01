Tohle je Switch 2. Nintendo konečně odhalilo svou novou konzoli, o hry z prvního Switche nepřijdete

Uložit 0

Konečně. Nejhůř střežené tajemství herního trhu je odhaleno – Nintendo oficiálně představilo svou novou konzoli Switch 2. V prvním videu ukazuje proměnu oblíbené platformy, láká na letošní vydání a také na datum 2. dubna, kdy se Nintendo Switch 2 světu zcela odhalí na akci Nintendo Direct.

Je to potvrzení domněnek, ale zároveň na mnoho otázek neodpovídá. Dvouminutové video od Nintenda je na technické detaily skoupé. Přinejmenším ale japonský herní gigant podobu ruční konzole konečně potvrzuje. Stejně jako pár drobností, o nichž se dosud jen spekulovalo.

Nintendo Switch 2 – mimochodem i přesný název byl předmětem spekulací – je poměrně znatelně větší než jeho předchůdce a barevné ovladače neboli joycony mění za černé. Ve videu představujícím novinku také Nintendo ujišťuje o kompatibilitě nového zařízení se staršími hrami pro první Switch. A podle toho, co můžeme vidět na obrazovce nového handheldu, také nejspíš láká na dosud jinak neoznámené pokračování zábavné závodní série Mario Kart.

S prvním Switchem podle ukázky sdílí i možnost usazení do dokovací stanice nebo výklopný stojánek, ačkoliv redesignovaný. Případně možnost zapojit joycony do držáku připomínajícího klasický gamepad. Podle dřívějších úniků – a naznačuje to i video, byť to explicitně nezmiňuje – by se ovladače k obrazovce měly připínat magneticky.

O novém Switchi se už velice dlouho šuškalo, oznámení nintendovského handheldu se tak řadí mezi nejméně překvapivé zprávy z herní branže v poslední době. Naposledy se informace o něm dostaly do světa dokonce přes výrobce příslušenství, kteří na veletrhu CES v Las Vegas kromě svých produktů ukázali právě i Switch 2, pro který jsou určeny.

První Nintendo Switch patří mezi nejprodávanější konzole ve videoherní historii. Od roku 2017 se ho prodalo přes 140 milionů kusů. Jeho přenosná podoba a spojení s hravými tituly od Nintenda v čele se Super Mariem ve všech jeho podobách ho předurčily k úspěchu. A nastavily tak vysokou laťku pro právě představený Switch 2.