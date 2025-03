Trable koncernu Volkswagen. Klesl mu zisk i prodeje, Škodovce a jeho currywurstu se ale daří

Uložit 0

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto se může radovat. Loni totiž vykázala historicky nejlepší hospodářské výsledky. Tržby se jí vyšvihly o 4,7 procenta na rekordních 27,8 miliardy eur (necelých 700 miliard korun), provozní zisk dokonce o 30 procent na 2,3 miliardy eur (téměř 60 miliard korun). Firmě se dařilo kromě Česka zejména v Německu, Turecku a Spojeném království.

Tato čísla jsou podle Škodovky mimo jiné důsledkem vyššího odbytu – loni dodala zákazníkům po celém světě přes 926 tisíc vozů. Nejprodávanějšími modely Škody v roce 2024 byla tradičně Octavia, dařilo se ale i nové generaci hatchbacku Fabia. „Jsem hrdý na to, že mohu vést jednu z mála automobilových společností, které během této éry transformace vykazují rekordní výsledky,“ říká šéf automobilky Klaus Zellmer.

Tato čísla ostře kontrastují s výsledky koncernu Volkswagen, do kterého Škoda Auto patří. Jeho prodeje loni klesly na zhruba devět milionů aut, a to zejména kvůli slabší poptávce v Číně. Provozní zisk koncernu klesl o 15 procent na 19,1 miliardy eur (téměř 480 miliard korun) a čistý zisk dokonce o třetinu na 12,4 miliardy eur (asi 310 miliard korun). Podle společnosti jsou hlavní příčinou poklesu investice do elektromobility.

Napjatá situace donutila Volkswagen přijmout razantní úsporná opatření. Koncem roku 2024 prosákly na veřejnost plány managementu uzavřít nejméně tři továrny v Německu, propustit tisíce zaměstnanců a snížit mzdy o 10 procent. Plánované změny ovšem vyvolaly ostrý střet s odboráři – po sérii jednání se nakonec dosáhlo kompromisu, že do roku 2030 se v německých závodech nebude organizovaně propouštět.

Zatímco koncern čelil v roce 2024 různým výzvám a propadu zisku, jeho legendární VW Currywurst se dál těšil oblibě. Tento speciální druh klobásy, který se vyrábí přímo ve firemních kantýnách Volkswagenu, zaznamenal rekordní zájem. Podle serveru The Guardian byl VW Currywurst nejprodávanějším produktem Volkswagenu, což naznačuje, že v některých statistikách překonal i některé modely aut. Tuto pochutinu vyrábí VW už od roku 1973. Klobásy se tradičně servírují ve firemních kantýnách.

Každoročně se jich vyrobí miliony kusů – mají dokonce originální katalogové číslo Volkswagen, podobně jako automobilové součástky. V posledních letech se však budoucnost currywurstu zdála nejistá. Vedení Volkswagenu se totiž snaží prosazovat zdravější a udržitelnější firemní stravování a v roce 2021 oznámilo, že v hlavní kantýně ve Wolfsburgu přestane currywurst nabízet a nahradí ho vegetariánskými a veganskými alternativami.

Foto: Flickr Klobása s kečupem a posypaná kari je oblíbeným německým pokrmem

Tento krok vyvolal bouřlivou reakci – mezi nejhlasitější kritiky patřil například bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, podle kterého je currywurst kulturním dědictvím. Volkswagen ale zareagoval flexibilně – currywurst se nevytratil úplně, ale přesunul se do jiných firemních kantýn a dostal modernější image, například v podobě variant s nižším obsahem tuku nebo s ekologičtějším obalem.

V rámci koncernu VW se Škoda Auto řadí mezi „premianty“ skupiny​. Už nyní je jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě a podle strategie „Next Level – Škoda Strategy 2030“ si tuto pozici hodlá upevnit i v dalších letech. Do konce dekády plánuje pomocí modelů v dostupných segmentech a rozšířením palety elektromobilů růst i v Indii, Vietnamu nebo severní Africe.

Škodovka zároveň dál šlape do elektromobility. Ve čtvrtek naznačila přípravy velkého rodinného SUV s elektrickým pohonem, které vychází z konceptu Vision 7S. Ten automobilka představila už dříve jako vizi pro své budoucí elektromobily. Přesný název nového vozu zatím nebyl oznámen, ale pravděpodobně naváže na řadu Enyaq, případně dostane nové označení. Současně pokračují práce na elektrickém městském crossoveru Epiq.

Škoda Auto je už více než 30 let součástí koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v České republice, má také výrobní kapacity v Číně, na Slovensku, v Indii a na Ukrajině. Zaměstnává celosvětově více než 40 tisíc lidí a působí na téměř 100 trzích po celém světě.