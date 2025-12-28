Tři kamarádky rády experimentují s jídlem. A tak tvoří bláznivé jednohubky, které občas klamou vzhledem
Kamarádky se zaměřují na scénografický catering a food styling. Zvolily si název Bláznivé Bruschetty, s nímž jim pomohla umělá inteligence.
Chodily spolu na DAMU a při různých akcích si všímaly, že catering je často nuda. Natálie Košťálová a Františka Malasková se proto rozhodly vyzkoušet, co se stane, když propojí jídlo s divadlem a designem. To, co působí jako řetízek od kabelky, jsou tak v jejich podání křupavé tyčinky grissini, malé kamínky jsou ve skutečnosti mangovo-čokoládové makronky a kus dortu se mění v plátno pro promítání videoklipů. Takové jsou Bláznivé Bruschetty.
„Líbilo se nám experimentovat s chutí a čichem, jenže s Františkou nejsme žádné velké kuchařky. Pak jsme se ale seznámily s herečkou Annou Kameníkovou, která je naopak neuvěřitelnou kulinářkou, a začaly spolupracovat,“ říká Košťálová pro CzechCrunch. Tak se zrodilo umělecko-kulinární trio, které se zaměřuje na scénografický catering a food styling a snaží se používat etické suroviny, jako jsou vejce z volného chovu, maso přímo od řezníka nebo zelenina z obchůdků malých zemědělců.
Poprvé si koncept osahaly před rokem a půl v designovém butiku Leeda, kde Košťálová pracovala. Kamarádky ovšem nejprve musely rychle vymyslet název pro svůj projekt – a na pomoc si přizvaly ChatGPT. „Umělá inteligence nám navrhla tři možnosti: Bláznivé Bruschetty, Parmazánové Perly nebo Šílené Smaženky. Vyhrály Bruschetty, ale Smaženky to měly jen těsně,“ směje se umělkyně s tím, že produkčně funguje trojice jako samostatná jednotka, která si k vaření a pečení pouští Sex ve městě.
Díky tomu, že designérská komunita je v Praze malá a všichni se mezi sebou znají, se zpráva o netradičním cateringu rozkřikla poměrně bleskově. A trio získalo první zakázky hned po své pilotní akci. „Bylo to fakt rychlé, první půlrok jsme se v podstatě nezastavily. Loni před Vánocemi jsme všechny málem zkolabovaly, protože jsme spaly jen tři hodiny denně,“ líčí Košťálová.
Bláznivé Bruschetty totiž nikdy nevznikají podle šablony – každý raut je designován na míru. Nejčastěji jde o jednohubky, které trojice skládá do prostorových instalací. Jídlo není jen „něco na stůl“, ale kombinace tvarů, struktur a barev odpovídajících charakteru akce.
„Naše výsledné koncepty přitom nemají vyloženě konkrétní autorku. Chutě a kompozice vznikají z dialogu mezi námi třemi,“ vysvětluje Malasková. Dříve prý vařila hlavně Kameníková, zatímco zbylé dvě kamarádky pekly a vymýšlely vizuály. Dnes ale vyrábějí pokrmy společně.
Specifikem jejich tvorby je, že téměř každá jednohubka, co člověk vidí na stole nebo podnose, je jedlá. „Případně lze pokrm servírovat na jedlém písku, koření nebo třeba na ubrusu z těsta,“ doplňuje Kameníková. Pro jednu parfémovou značku připravily jídlo, které obsahovalo stejné suroviny jako samotné voňavky. Na představení chytré kabelky Irma, která pomáhá majitelkám předcházet nebezpečným situacím, vytvořily jedlý řetízek. A na další akci navrhly jednohubky inspirované osmi zeměmi původu přítomných firem.
Ne vždycky ale jde všechno podle plánu. „Třeba jednou jsme chtěly udělat vysokou sochu z čokolády, na místě se nám ale rozpadla. Tak jsme ji přetvořily na spirálu a nakonec byla tato improvizace lepší než původní nápad,“ vzpomíná Košťálová.
Základní cena za catering začíná na 500 korunách na osobu, složitější instalace vyjdou dráž. S kolegyněmi teď zvládají čtyři až osm akcí měsíčně, přičemž každá má ještě další práci bokem – Košťálová s Malaskovou dělají kostýmy a scénografii u filmu, Kameníková hraje v divadle a je i filmovou herečkou.
Natálie Košťálová přitom připomíná, že se jejich práce kloubí s Bláznivými Bruschettami poměrně těžko, neboť se jedná o časově nepravidelné závazky. „Je to projekt od projektu. Střídají se období, kdy máme na Bruschetty více času, s těmi, kdy se třeba měsíc nezastavíme, abychom vůbec mohly dělat i rauty. Musím ale říct, že propojení vaření a scénografie je pro nás ideálně kreativní.“
V budoucnu chtějí kamarádky zamířit i na svatby, reklamy nebo fashion focení. Zatím působí v pronajatých prostorách, proto budou navíc brzy hledat stálé zázemí, ideálně ve spojení s restaurací nebo kavárnou, která by se stala jejich kreativní základnou. „Ale už teď zvládneme připravit téměř vše, co nás napadne. A hlavně nás to pořád baví,“ shoduje se trojice.