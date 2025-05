Třicet minut denně ztrácíme hledáním volné zasedačky a klidu na práci. Jsou řešením chytré budky?

Spoluzakladatel cre8 Jan Bastař u budky One Framery pro jednu osobu

Je 9 hodin dopoledne, kancelář se probouzí k životu. Kolega u vedlejšího stolu právě začal telefonovat, další dva lidé se smějí víkendovým historkám a do toho hučí kávovar. Mozek zoufale hledá klid. Neúspěšně. Tenhle scénář znají miliony lidí po celém světě. A přestože open space kanceláře měly přinést více flexibility, výzkumy ukazují, že jsou často zdrojem frustrace, stresu i sníženého výkonu. Nejde přitom o subjektivní stížnosti. Věda už dnes ví, co s námi hluk v kanceláři skutečně dělá.

Podle studie publikované v Journal of Environmental Psychology se v hlučném prostředí zvyšuje naše hladina stresového hormonu kortizolu. A nejen to. Účastníci si zapamatovali méně slov, cítili se unavenější a měli nižší pracovní motivaci ve srovnání s prostředím s nižší hladinou hluku. Další výzkumy ukazují, že náš mozek věnuje pozornost i tzv. irelevantní řeči – tedy rozhovorům, které se nás přímo netýkají. A i když ji slyšíme jen jako šum v pozadí, snažíme se nevědomě rozklíčovat smysl slov a vět. „Soustředit se na jednoho mluvčího v hlučném prostředí může být mimořádně obtížné, protože řeč, na kterou se máme soustředit, a nerelevantní řeč soupeří o naši pozornost,“ shrnují autoři studie.

Ztrácíme tak nejen koncentraci, ale i čas. Arto Vahvanen z finské společnosti Framery, která je jedním z nejinovativnějších výrobců akustických budek, za základě tvrzení zákazníků odhaduje, že zaměstnanci mohou denně ztratit až 30 minut hledáním klidného místa. V přepočtu na celý rok a celou firmu jde o stovky hodin, které by mohly být využity daleko lépe než blouděním po pracovišti.

Prostory kanceláří však většinou neumožňují efektivnější rozmístění zasedaček či míst na soustředěnou práci. Řešením, které nenarušuje princip otevřené kanceláře, ale zároveň poskytuje potřebné soukromí, mohou být chytré akustické budky. Ty se v posledních letech proměnily ze základních odhlučněných boxů na plnohodnotná pracoviště.

Foto: cre8 Jan Bastař v jednom z největších modelů budky Framery Four

„Akustické budky řeší především problém hluku, nedostatku soukromí a kapacity pro schůzky. V hybridním pracovním modelu jsou navíc ideální pro rychlé připojení na call nebo schůzku s kolegy, kteří nejsou fyzicky v kanceláři. Nejčastěji jsou využívány k telefonátům, videohovorům, nebo k individuální práci, která vyžaduje klid,“ vysvětluje Jan Bastař z české společnosti cre8, která je dodavatelem inteligentních budek Framery u nás.

„Budky často míří do obchodních týmů, kde se neustále telefonuje a je potřeba mít prostor. Rozhodně však nejsou určené jen pro ně – poptávají je HR týmy, IT oddělení, vedení… zkrátka všechna oddělení napříč firmou. Často je dodáváme i do veřejných prostor,“ dodává.

Přízvisko chytré či inteligentní nesou budky díky jejich intuitivním funkcím. Když do ní vejdete, radarové senzory automaticky detekují vaši přítomnost, rozsvítí světla, spustí ventilaci a přizpůsobí podmínky typu aktivity – ať už jde o tichou práci, nebo videohovor (dokonce vám umí i nasvítit obličej). Díky speciálně navržené akustické konstrukci tlumí frekvence lidské řeči a izolují zvuky tak, že uvnitř můžete telefonovat nebo jednat, aniž by vás kdokoli rušil – nebo vás slyšel. A naopak. Ani vy nerušíte nikoho v kanceláři.

Budky se dají rezervovat přímo přes Google nebo Outlook či pouhým vstupem dovnitř. Zvenku ukazují světelným indikátorem, zda jsou volné, a firmy získávají i anonymizovaná data o jejich využití. Tím pádem se dá reálně sledovat, zda prostor skutečně odpovídá potřebám týmu a kde je situace nejpalčivější. Budku lze navíc ovládat i prostřednictvím speciální aplikace.

Foto: cre8 Kancelář společnosti cre8, kde budky aktivně sami využívají

Vzhledem k tomu, že roste trend hybridní práce a snižuje se počet pevných pracovních míst, stávají se tyto budky šikovným kompromisem mezi potřebou spolupráce a potřebou klidu. Podle dat firmy Framery jsou dnes tato zařízení přítomná v 70 % firem z žebříčku Forbes Top 100.

„I my v cre8 budky Framery používáme. Pokud bychom měli více místa, využili bychom ještě jednu či dvě navíc. Každý den nám pomáhají vytvářet prostor pro soustředěnou práci a zároveň fungují jako skvělý příklad toho, co našim klientům nabízíme. Využíváme je nejen pro vlastní potřeby, ale také při prezentacích – zákazníci si tak mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je mít v kanceláři skutečný klid,“ doplňuje Bastař.

Nejde ale jen o velké korporace. I menší firmy dnes hledají způsoby, jak zefektivnit své pracovní prostředí a šetřit čas zaměstnanců a tím i náklady. Akustická řešení totiž nejsou jen o pohodlí, ale o konkrétních číslech – času, produktivitě i spokojenosti lidí, kteří v kanceláři pracují každý den. „Velké společnosti je využívají k doplnění otevřených kanceláří, menší zase jako chytré řešení pro nedostatek zasedaček nebo uzavřených prostor,“ popisuje Bastař klienty, kterým chytré budky dodávají.