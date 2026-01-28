Trička CityZen si už ve velké slevě nekoupíte. Sází na zákazníky, kteří ocení kvalitu a udržitelnost
Velké výprodeje CityZen vyhlásil naposledy a mění obchodní strategii. Chce oslovovat zákazníky, kteří nehledají nejnižší cenu, ale kvalitní produkty.
Kdo si zvykl čekat na velké povánoční slevy a nakupovat oblíbené kousky až v lednu, u značky CityZen už nepochodí. V jejím posledním výprodeji, který skončil před pár dny, šlo vybrané zboží pořídit se slevami až 50 procent. Český výrobce oblečení CityZen teď oznamuje, že podobný typ slevové události už opakovat nebude. „Za poslední roky výrazně přibylo lidí, kteří chápou význam a cenu kvalitních českých produktů a jsou ochotni si za ně zaplatit. Naše oblečení má sloužit každý den a vydržet roky. Dlouhodobé plošné slevy podle nás nejsou udržitelnou cestou,“ říká jeden ze tří zakladatelů Pavel Hrstka.
Pro české výrobce bývají slevy často kluzká plocha: „Zlevníte jednou, pak zlevníte znovu… Najednou zjistíte, že abyste pokryli náklady, vyhlašujete slevy častěji. Zákazníci na ně logicky čekají a za cenu odpovídající skutečné hodnotě prodáte jen část zboží. Z dlouhodobého hlediska to přestává dávat smysl,“ vysvětluje Hrstka.
Tím se pak podle něj ze záměru přinášet na český trh chytré oblečení světové kvality stává nekončící boj o cenu. „Časem se pak můžete dostat až do bodu, kdy byste museli opustit ty nejlepší šicí dílny nebo nakupovat méně kvalitní materiál. Naše hodnoty jsou nastavené jiným směrem,“ dodává.
Podobný princip nedávno popsal Forbes na příběhu české značky Girls Without Clothes. Její zakladatel mluvil o tom, jak se z výprodejů postupně stalo rychlé řešení cashflow – jenže každá další sleva zároveň snižovala ochotu zákazníků platit plnou cenu a ubírala značce hodnotu. CityZen touto cestou jít nechce.
Vnímáme, jak se napříč trhy mění zákaznické chování, přesto sázíme na věrnost naší značce, říká další ze spoluzakladatelů, finanční ředitel Martin Burkoň. Větší část jejich zákaznického kmene podle něj už neřeší primárně cedulku s cenou, ale to, jak dlouho oblečení vydrží, jak se nosí a jestli se z něj za pár měsíců nestane „tričko na doma“. Trička CityZen jsou podle něj pro jejich zákazníky automatickou ranní volbou – do práce, na cestu, na schůzku, na výlet. „Právě při každodenním nošení se ukáže rozdíl mezi kvalitním oblečením a levnými produkty z masové výroby,“ zamýšlí se.
Ostatně na každodenním používání CityZen vyrostl. Jejich oblečení využívá vlastní technologii CityZen úpravy materiálu a chová se jinak než většina oblečení ve skříni. Zvenku odpuzuje vodu a nečistoty, zevnitř si umí poradit s potem, aby nebyl vidět ani cítit. „Cokoli na něj ukápnete, jednoduše setřete nebo sklepnete beze stop a váš den v čistém tričku běží dál,“ popisuje René Němeček vlastnost oblečení.
Základem jsou prémiové materiály upravené tak, aby tekutiny po povrchu sklouzly a aby tričko drželo tvar i kvalitu po opakovaném praní. Z původně jednoho chytrého trička mezitím vyrostlo širší portfolio oblečení: vedle triček přibyly polokošile, košile, dámská trička, šaty a sukně, trička pro děti, stejně jako „neviditelná“ nátělníková trička pod košile nebo spodní prádlo a další doplňky. A CityZen už dávno není jen e-shop – v Česku má vlastní kamenné prodejny a zároveň funguje i přes síť partnerských míst po republice.
„Výroba od návrhu, přes střih, šití a distribuci znamená, že máte čas hlídat kvalitu každého kusu, původ materiálů a poctivost zpracování,“ vysvětluje Pavel Hrstka. CityZen ročně vyrobí téměř 300 tisíc triček a dalšího oblečení a práci v Česku dává zhruba 70 lidem ve výrobě i službách, dalším pak u dodavatelů. Z toho pak vyplývají ceny odpovídající prémiovému segmentu: tričko vychází přibližně na 900 korun, polokošile kolem 1 500 a košile okolo 2 500 korun. „V naší strategii je to přesně ten typ nákupu, který dává smysl v čase – místo mnoha levných kousků je lepší investovat do menšího množství oblečení, na které se můžete spolehnout roky,“ dodává Martin Burkoň.
CityZen vyrábí i firemní oblečení pro společnosti a potkat ho můžete také v Rakousku, Německu nebo Austrálii. Opakovaně uspěl v soutěži ShopRoku, získal druhé místo v žebříčku Deloitte Technology Fast 50, je součástí projektu Podporuji Česko a na kontě má 3. místo v Národní ceně kvality České republiky, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tomu odpovídají i zákaznická data: e-shop má na Heurece 98 % spokojených zákazníků a přes 16 tisíc recenzí.
