Možná to dnes průzkumy volebních preferencí nenapovídají, i tak šlo o historickou událost, která dlouhé roky měla vliv na chod Československa a posléze i Česka. V zájezdním hostinci U Kaštanu na pražské Bělohorské ulici vznikla v roce 1878 česká sociální demokracie. Byť představuje břevnovská ulice mnoho dalšího, například důležitou dopravní tepnu, je především jednou z významných pražských tříd. I proto by měla projít rekonstrukcí.

„Ta ulice dnes není hezká, netřeba si nic nalhávat. Praha proto už v roce 2016 zadala vypracování koncepční studie, jejímž cílem je najít způsob, jak z této tepny udělat atraktivní a prosperující ulici, na které budou chtít občané trávit čas a zároveň poskytne bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy, tedy automobilovou, MHD i pěší,“ uvádí radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Na Bělohorské by tak mělo dojít například k vybudování nových přechodů pro chodce, ulice by měla být mnohem víc bezbariérová, kolem tramvajové tratě by se prostor měl vylepšit, počítá se s výsadbou nových stromů a vznikem hřiště u základní školy Marjánka. U stanice Malovanka a Drinopol by zase měl vzniknout prostor k posezení.

Jak už velí trend, i na Praze 6 by se měly také rozšiřovat chodníky. Tím by měl vzniknout prostor například pro restaurační předzahrádky.

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) vybral už v roce 2018 projektanta. Tím se stala společnost PUDIS společně s Metroprojektem Praha. Hodnota zakázky je 250 milionů korun. IPR se zároveň rozhodl nejít v případě Bělohorské cestou architektonické soutěže. Důvod je, že není potřeba v ulici dělat žádné významné změny.

Bělohorská se řeší už dlouho, několikrát IPR spolu s Prahou 6 oslovil i místní občany, aby řekli, co jim na jejich třídě chybí a co naopak oceňují. V současné době se čeká na vyjádření všech zúčastněných organizací a budou se vypořádávat protichůdné požadavky. To znamená, že se proměna Bělohorské přiblížila, město totiž po vypořádání požadavků bude žádat o územní rozhodnutí.

Lidé negativně vnímají zejména okolí zastávky Malovanka, kde je hotel Pyramida. V prostoru chybí především aktivní parter, tedy přízemí uličních fasád s obchody. Malovanka také jakoby rozdělovala obchodní část Bělohorské a historické centrum na opačné straně směrem k Hradu.

Bělohorská má rovněž podobné problémy jako mnohá další místa v Praze. Je na ní například příliš mnoho stožárů, které pak zabírají velkou část chodníků a které jsou zbytečně blízko u sebe. V rámci úprav by se též měly rozšířit ostrůvky pro ty, kdo čekají na tramvaj. Na ostrůvky jsou přitom v současnosti mnohem větší požadavky.

Proměna Bělohorské je součástí úpravy významných pražských tříd. IPR už například představil, jak se promění Revoluční. Již dlouho se mluví také třeba o potřebě rekonstruovat Vinohradskou ulici.