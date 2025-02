Trojnásobný růst za tři roky. Upvest, který patří Komerční bance, loni profinancoval tři miliardy

Uložit 0

Platforma Upvest, která lidem umožňuje investovat do developerských projektů, je loni profinancovala dohromady v objemu 3,17 miliardy korun. V roce 2022, kdy startup odkoupila Komerční banka, to přitom byla necelá miliarda. „V roce 2024 jsme zároveň celkem investorům distribuovali 857 milionů korun,“ hlásí zástupci Upvestu pro CzechCrunch.

Ruku v ruce s tím měly růst i tržby na celkem 136,7 milionu korun a ziskovost před zdaněním (EBT) měla dosáhnout 72 milionů korun. V černých číslech se přitom Upvest, v němž Komerční banka drží podíl ve výši 96 procent skrze svoji dceřinou společnost KB Smart Solutions, udržuje již třetím rokem – za poslední dva roky šlo o jedenáct, respektive pět milionů korun po zdanění.

Svůj rychlý meziroční růst Upvest vysvětluje třemi hlavními momenty, jedním z nich je návrat likvidity na rezidenční trh a s tím spojená vyšší dluhová kapacita rezidenčních projektů. Druhým je akvizice jedné z největších realitních transakcí loňska, tedy nákup podílu ve výši pětadvacet procent v Centru Černý Most.

Třetím významným momentem pak měla být nově uzavřená partnerství s developery, jejichž projekty platforma financuje. „Jednalo se zejména o navázání spolupráce se společností CPI Property Group a financování jejích projektů Clarion Congress Hotel Brno, OC Nisa a Kolbenova Park. Dalším důležitým obchodním partnerem se stala i skupina Sekyra Group, které jsme poskytli mezaninové financování v rámci rekapitalizace kancelářské budovy Opatov Office Park,“ přibližuje spoluzakladatel Upvestu Petr Volný.

Rok 2024 Upvest uzavřel s více než šesti tisíci aktivně investujícími klienty, jejich průměrná investovaná částka se měla zvýšit z 97 tisíc na 114 tisíc korun. Průměrná aktivní expozice klienta pak měla být ve výši 611 tisíc korun. „To potvrzuje již dřívější trend, že produkty Upvestu přitahují jednotlivce a entity s vyšším investovatelným kapitálem,“ komentuje Volný.

Pro letošek platforma neočekává výraznější změny vývoje na trhu nemovitostí, proto má i klesnout meziroční tempo jejího růstu. „Cílem je dále rozvíjet dluhovou strategii a navázat spolupráci s dalšími významnými developerskými skupinami, které na našem trhu působí, a potvrdit spolupráci se stávajícími obchodními partnery, jako jsou Finep, Crestyl, J&T Real Estate, CPI Property Group a další,“ říká Volný.

Komerční banka do Upvestu poprvé vložila peníze v roce 2020. O dva roky poté již hlásila, že platformu přebírá úplně, a dle odhadu CzechCrunche mohl být Upvest oceněn kolem hranice sto milionů korun. Banka tehdy předpokládala, že se jí podaří tuto valuaci během nejbližších let zněkolikanásobit – a podle aktuálního vyjádření startupu se jí to povedlo.

„Jsme toho názoru, že při EBT ve výši 72 milionů, pohledu na aktuální růst a výhledu na další růst Upvestu a s přihlédnutím ke struktuře nákladů a výnosů se můžeme bavit o valuaci přes jednu miliardu korun,“ komentuje Volný. Podle CzechCrunche ovšem jde spíše o optimistickou valuaci, která by znamenala přibližně čtrnáctinásobek zisku před zdaněním.

Podle analýzy portálu First Page Sage se aktuální násobky zisku u fintechů podobné velikosti počítají kolem desítky, což by naznačovalo hodnotu kolem 720 milionů korun. Analýza od Capstone Parnters pak ke konci loňska u fintechů zmiňovala 5,1násobek ročních tržeb, což by u Upvestu znamenalo valuaci kolem 700 milionů.