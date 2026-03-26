Ukáže vám světový fotbal z míst, kam se běžně nedostanete. Když je doma, vydělává stovky tisíc na YouTube
Michal Forejt alias Mich Sako je jedním z největších fotbalových influencerů v Česku. Ukazuje zákulisí fotbalu a vydělává velké peníze na hraní FIFA.
Nestává se často, že vám přímo za zády projde největší fotbalová hvězda Lamine Yamal. Nebo že vám na rameno poklepe hráč s tržní hodnotou přes 1,5 miliardy korun. I takové momenty dnes zažívá Michal Forejt, jeden z největších fotbalových tvůrců na českém internetu, který díky svým videím, kde hraje hry a nahlíží do zákulisí vrcholového fotbalu, vydělává statisíce korun měsíčně. „Sám jsem nevěřil, jak se to může rozjet,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.
Fotbal si zamiloval už jako dítě a podobně jako jeho vrstevníci ho v pražských mládežnických kategoriích hrál. Když s ním ale přestal, zjistil, že mu chybí. Ne nutně jako hra, ale jako komunita lidí a přátel, se kterými se o nejpopulárnějším sportu světa může bavit. V ten moment se Michal Forejt, který je na internetu známý pod přezdívkou Mich Sako, rozhodl, že si ji sám postaví.
„Poté, co jsem přestal hrát fotbal profesionálně, jsem okolo sebe neměl prakticky nikoho, kdo by tenhle sport sledoval. Proto mě napadlo, že bych se k fanouškům mohl dostat blíže, když bych pro ně natáčel fotbalová videa na YouTube,“ říká třiadvacetiletý tvůrce. Tehdy vůbec netušil, že se to jednoho dne může stát jeho živobytím. Ostatně mu tehdy nebylo ani patnáct. Za pár let se to ale změnilo. A to velmi razantně.
Mich Sako totiž dnes patří mezi nejviditelnější české fotbalové tvůrce své generace. Na YouTube má přes 290 tisíc odběratelů a skoro 200 milionů zhlédnutí, přičemž na Instagramu má dalších téměř 150 tisíc fanoušků. Vedle gameplayů z videohry FIFA (dnes známá pod názvem EA Sports FC) točí i vlogy z domácích a zahraničních zápasů a divákům zprostředkovává záběry ze zákulisí, kam se normální smrtelník jen stěží někdy dostane.
Také za to dostává poměrně slušně zaplaceno. Jen z YouTube si v běžných měsících odnáší statisíce korun měsíčně, do toho má solidně rozjetý e-shop s vlastním merchandisingem, na kterém loni utržil třináct milionů korun, tedy podstatně více než tvorbou na YouTube. A také má několik spoluprací, které mu sice nutně nepřináší peníze, ale dostávají ho právě na jedny z nejvěhlasnějších zápasů planety.
Když okolo roku 2016 začínal, netočil s tím, že se tím jednou bude živit, a už vůbec ne s tím, že z toho bude byznys. Bavilo ho to sledovat, inspirovali ho tehdejší youtubeři v čele s Jirkou Králem a Gejmrem a stejně jako spousta dalších si prošel i takzvanou minecraftovou fází.
K natáčení gameplayů z FIFA, přesněji řečeno hraní her s komentářem a kamerou, se pak dostal přirozeně, protože se v tom spojovaly dvě věci, které měl rád – fotbal a YouTube. „První výplatu ve výši dvou tisíc korun jsem v uvozovkách prožral. A pak jsem veškeré peníze, co jsem vydělával, dával zpátky do techniky. V ten moment se to začalo lámat,“ vzpomíná Forejt na moment, kdy tvorbu přestal brát jen jako volnočasovou bokovku.
Právě z gameplayů, na kterých vybudoval bázi desetitisíců fanoušků, se poté přelil i do vlogů. Nejprve to byly fotbalové výzvy a videa z reálného hraní, později přišly první návštěvy stadionů. Nejprve na Spartě, které je velkým fanouškem, později v zahraničí. „Pokud si dobře vzpomínám, poprvé jsem vycestoval ven za fotbalem do Lipska, dokonce se sádrou na noze,“ dodává s úsměvem.
Dnes už jsou zahraniční výjezdy jedním z pilířů jeho tvorby. Navštěvuje velké ligové zápasy i Ligu mistrů a podívá se i do míst, kam se člověk prakticky nemá šanci dostat. Díky tomu ale českému a slovenskému publiku přináší obsah, který tady v takové míře chybí. „Baví mě v tom ta hodnota pro diváka, ekonomicky to často nedává smysl. Kdybych chtěl jen vydělávat peníze, tak sedím doma a natáčím videa z hraní FIFA,“ zmiňuje.
Klíčovou roli pro něj v tomto směru hraje spolupráce s kryptoburzou Crypto.com. Právě přes ni se dostává k exkluzivním přístupům na vybrané zápasy, obvykle i na vyřazovací fáze Ligy mistrů, kterou firma sponzoruje. Nejde ale o klasickou placenou spolupráci v tom smyslu, že by za ni dostával peníze – funguje to spíš jako barter. Vstupy za obsah. Letenky, hotely, jídlo i přesuny si přitom ve většině případů hradí sám. A právě tam je ten „ekonomický kámen úrazu“.
„I tak tam ale chci být, už jen kvůli zážitkům a momentům, ke kterým bych se jinak vůbec nedostal. Například když jsem před zápasem předával rozhodčímu minci používanou při losu,“ říká. Jednou to zažil na zápase Slavie s Barcelonou, podruhé na utkání Barcelony a Interu, kde mu přímo za zády procházel hvězdný Lamine Yamal. „To byl asi vrchol mojí tvorby, kterého jsme dosáhli.“
Vedle Crypto.com mu cestu do zákulisí velkého fotbalu otevírá i Canal+, přes který se díky novinářským akreditacím dostává blíž k anglické Premier League. Při natáčení v šatně West Hamu mu pět hodin před výkopem dokonce poklepal na rameno Mohammed Kudus. „Fotbalista, kterému bych tam mohl být úplně jedno, prostě přišel, pozdravil mě a šel. To bylo hezké,“ vzpomíná.
Právě všechny tyhle kroky, od gameplayů přes vlogy až po velké zahraniční cesty, mu mezitím pomohly vybudovat i další důležitou byznysovou nohu, kterou se stal vlastní merchandising. Podobně jako u jeho videotvorby ale později už nechtěl jít směrem standardních reklamních triček s jeho jménem. „Opět se dostávám k nějaké hodnotě pro fanoušky. A nemyslím si, že takové tričko to splňuje,“ říká.
Místo toho dlouhodobě přemýšlel nad tím, jak lidem nabídnout něco, co bude něco extra a nebude to jen rychlý merch pro merch. A tak vymyslel koncept tematických dresů navázaných na speciální youtubovou sérii, ve které si ve FIFA založil vlastní klub a posouval ho z nejnižší anglické soutěže až nahoru. Každý prodaný dres měl přímý dopad na dění v sérii – fanoušci tím klubu přidávali virtuální rozpočet, za který mohl nakupovat hráče a dál posouvat celý příběh.
„Neexistuje šance, že by si někdo koupil dres a nic se nestalo. Vždycky to něco ovlivnilo,“ popisuje. Jeden dres v tomto modelu znamenal dvě stě tisíc eur do klubové pokladny. A právě to zafungovalo mimořádně silně. Původně měl vyrobených dva tisíce kusů, za zhruba měsíc (od konce srpna do září) ale už v tabulkách viděl číslo přes 3 800 – a nakonec se mu podařilo prodat přes 4 100 kousků.
„Bylo to naprosto neuvěřitelné, ale když tak vzpomínám, tak to nebylo vyloženě snadné. Dlouho jsme ladili materiály, střihy i celý koncept. Dres nevznikl za pár hodin, několik vzorků se předělávalo, zkoušely se různé materiály a spuštění se kvůli tomu muselo posunout o několik měsíců. Nakonec se to ale podařilo na výbornou,“ dodává Forejt.
Na obratu e-shopu to bylo znát okamžitě. Za celý loňský rok utržil na merchandisignu okolo třinácti milionů korun s tím, že naprostá většina přišla až od konce srpna, kdy se nový typ merche rozjel naplno. V souhrnu tak pro něj byl merchandising za loňský rok výdělečnější než YouTube, což by ještě o několik měsíců dřív asi nečekal ani on sám. Letos by se rád s obratem dostal někam mezi sedmnáct a dvacet milionů.
Pomoci tomu mají i tematické míče, přičemž se už teď pracuje na fotbalových chráničích. A když vše dobře půjde, jednoho dne by chtěl vyrukovat také s kopačkami. Posouvat chce i tvorbu na internetu. Má v plánu se více soustředit na velká videa z reálného fotbalu a zákulisní, dlouhodobější obsah. Natáčet záznamy z jeho hraní fotbalového simulátoru ale plánuje nadále. Ať už sám, s kamarády… nebo špičkovými hráči.
Nedávno natáčel FIFA s bývalým elitním brankářem Petrem Čechem. „Skvěle jsme si u toho pokecali a bylo vidět, že je rád, že se ho během hraní neptám na profláknuté otázky, na které se ho ptá každý. Místo toho mi řekl o nabídkách z Barcelony nebo Realu Madrid, což snad venku dosud nebylo.“ Do budoucna by podobné hosty rád dostával i do fotbalového podcastu, který už zhruba půl roku tvoří s kamarádem.