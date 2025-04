Umělá inteligence od Applu dorazila i do Evropy. Není ale moc o co stát a firma řeší, co dělat dál

Uložit 0

Když Apple loni v září představoval iPhone 16, jedním z hlavních bodů prezentace se stala Apple Intelligence, tedy soubor funkcí využívajících umělou inteligenci pro generování obrázků, práci s textem nebo chytřejší Siri. Nedlouho po tom přišla frustrace z toho, že v Evropě se těchto novinek kvůli antimonopolním regulacím v blízké době nedočkáme. To se teď mění, nakonec se ale ukazuje, že vlastně není o co stát. A Apple se horečně snaží vymyslet, co s tím.

Apple Intelligence (AI) dosud v zemích Evropské unie nemohla fungovat proto, že to neumožňovaly místní pravidla – zejména rok stará legislativa s názvem Akt o digitálních trzích. Tak to alespoň vysvětlovalo vyjádření Applu, které zároveň slibovalo, že firma bude se zákonodárci spolupracovat a udělá vše pro to, aby nové funkce mohli využívat i obyvatelé starého kontinentu. Bez bližšího vysvětlení, co se změnilo, teď výrobce iPhonu vydal novou verzi iOS 18.4, která mimo jiné zpřístupňuje AI v Evropě.

Má to nicméně několik háčků. Zaprvé, funkce jsou dostupné jen na zařízeních se systémovým jazykem nastaveným na jeden z kompatibilních – angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, čínštinu, japonštinu nebo korejštinu. Zatímco tak se Siri můžeme mluvit anglicky i když máme iPhone v češtině, pro AI to neplatí.

Foto: Apple Příklady práce s obrázky pomocí Apple Intelligence

Zadruhé, nyní je sice dostupná většina AI funkcí, všechny jsou ale stále jen v betaverzích. Některé Apple sám odstranil kvůli nespolehlivosti a tu nejatraktivnější, tedy výrazně chytřejší Siri, si v blízké době žádný uživatel nevyzkouší. Jinými slovy, Apple svoje sliby absolutně nezvládá naplnit a zatímco s ChatGPT lidé vedou dlouhé intimní konverzace a v telefonech Samsungu úspěšně odstraňují i velké objekty z centra obrázků, iOS výrazně pokulhává.

Už to, co firma Tima Cooka při uvádění chystané verze operačních systémů iOS, iPadOS a macOS ukázala loni v červnu na konferenci WWDC, při bližším pohledu nepůsobilo tolik zajímavě. Práce s obrázky se týkala generovaných vlastních emoji nebo jednoduchých ilustrací, porozumění textu mělo sloužit ke shrnutím v notifikacích nebo úpravám emailů, Visual Intelligence slibovala něco, co Google Lens zvládá už roky. Snad jen zmíněná Siri, se schopností pochopit kontext a mít hluboký přehled o detailech života uživatele bez narušení jeho soukromí, působila skutečně impozantně.

Když o pár měsíců později do prodeje vstoupil iPhone 16 a 16 Pro, Apple navíc překvapil pro něj velice nezvyklým krokem – telefony, jejichž marketingová kampaň byla z velké části postavená na Apple Intelligence, po vybalení z krabice žádnou z avizovaných funkcí neměly. Začaly přicházet až postupně v softwarových aktualizacích.

Situace ale byla špatná – první ohlasy médií byly velice kritické, poukazovaly na řadu chyb, pochybovaly o užitečnosti některých funkcí a zdůrazňovaly absenci jiných. Časem se pak začala výrazněji projevovat i frustrace některých zklamaných uživatelů. Apple se kvůli tomu rozhodl stáhnout reklamu na chytřejší Siri s herečkou Bellou Ramsey a nyní dokonce čelí pár žalobám za lživý marketing.

Kompletní výčet funkcí AI, které iOS 18.4 na iPhonech 16, 16 Pro a 15 Pro (příp. iPadech s čipy řady M nebo A17 Pro), je dostupný na webu Applu. Namátkově mezi nimi jsou Genmoji (generované emoji), Image Playground (generování obrázků), nástroje pro psaní (úprava stylistiky textu, shrnutí nebo změny stylu vyjadřování), Clean Up ve Fotkách (pro odstraňování označených objektů), souhrny oznámení nebo zpráv v Mailu a Zprávách nebo integrace ChatGPT v rámci Siri, která má také třeba přirozenější hlas.

Foto: Apple Šéf Applu Tim Cook

Většina z toho ale není příliš užitečná (jak často opravdu potřebujeme emoji, které neexistuje?), nebo má značné rezervy. Například souhrny oznámení Apple před časem pozastavil kvůli tomu, jak byly nespolehlivé, komolily několik nespojených notifikací dohromady a prezentovaly špatné informace (někdy i smrt blízkého nebo rozchod, aniž by to byla pravda). Clean Up zase zdaleka nedosahuje takových výsledků, jako obdobné funkce konkurence, i když na menší zásahy se stále hodí.

Součástí iOS 18.4 měla být i výrazně pokročilá hlasová asistentka, aktualizace se ale nakonec omezily jen na dílčí vylepšení nebo práci s ChatGPT. Zbytek má Apple dodat do konce letoška. Nebo možná až příští rok. Nová Siri má být v některých ohledech podobně inteligentní jako chatbot od OpenAI, prakticky dokázat vést konverzaci s odkazy na předešlé dotazy, okamžitě dohledávat informace jako staré kontakty v mailu a provádět komplexní série úkonů.

To vyžaduje stejnou technologii, jakou používá konkurence, tedy tzv. velký jazykový model (large language model neboli LLM). Siri ovšem dosud fungovala zcela jinak a podle reportů médií jako Axios nebo Bloomberg mají v Applu velký problém tyto dvě části spojit dohromady. A pro maximální bezpečnost přitom zajistit, aby co největší část úkonu probíhala přímo v zařízení.

Ve spojitosti se všemi problémy, které nejužší vedení Applu prý považuje za možný příznak kritického zaostávání za zbytkem trhu, v nejvyšších kruzích firmy nedávno proběhly velké změny. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu Tim Cook ztratil víru, že dosavadní šéf AI John Giannandrea dokáže špatnou situaci zvládnout. Proto po jeho bok měl přiřadit kolegu Mikea Rockwella, jež dosud pracoval jako šéf vývoje Vision Pro. Právě pod jeho vedením headset pro rozšířenou a virtuální realitu úspěšně (z technického hlediska) vstoupil na trh.

Vývoj Vision Pro vyžadoval několik technologických pokroků, přičemž část z toho spoléhala i na umělou inteligenci. A jelikož budoucnost headsetu je momentálně nejasná a priority jsou jinde, Rockwell má pomoci dotáhnout AI. Spolu s ním se do divize AI z týmu Vision Pro přesunula také jeho někdejší hlavní zástupkyně Kim Vorrath a seniorní manažerka Aimee Nugent. Obě prý mají zkušenosti se zachraňováním náročných projektů a nově se zaměří přímo na Siri.