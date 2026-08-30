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Umělá inteligence utržená ze řetězu, až bije na poplach i Bill Gates, a chrlič nových projektů

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Archiv MK / Foto: Depositphotos / CzechCrunch
Martin Kadlčík, Bill Gates a agent OpenAI
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Ať už si poslední srpnový víkend ještě užíváte na dovolené, nebo se už připravujete na nabitý podzim, rozhodně byste neměli minout to, co se v uplynulém týdnu dělo nejen ve světě umělé inteligence. Právě tam ale stojí za to číst fascinující popis, jak se agenti OpenAI utrhli ze řetězu a tajně se domluvili, že napadnou jinou platformu. Ostatně i proto teď bije na poplach kvůli AI Bill Gates. Je tu ale i řada pozitivnějších příběhů, a tak přejeme příjemné čtení!

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🤖 Přes tisíc agentů OpenAI si tajně psalo zprávy a pak napadli Hugging Face aneb Jak se AI utrhla ze řetězu

💪 Projekty chrlí jak na běžícím pásu. Jeden s miliony uživatelů prodal Seznamu, další zachránil před zánikem

👆 Miliardář Bill Gates bije na poplach kvůli AI: Potřebujeme danit tokeny a zavést rezervace pro lidi

🏍️ Díky motokrosu procestoval celý svět, pak koupil jeden neobvyklý stroj. A kolem něj rozjel stavební firmu

💰 Jiří Šmejc rozjíždí velkou mezinárodní byznysovou hru. S pomocí dluhopisů, které si Češi zamilovali

🚘 Nájezd na české chalupáře. Tenhle offroad zvládne kdejakou škarpu a stojí půlku co legendární Defender

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