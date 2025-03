Uspěli na Kickstarteru, většinu peněz jim však ukradli. Češi ale přece jen svoje unikátní lyže vyrobili

Uložit 0

Jsou tomu téměř dva roky, co jsme se s Vojtěchem Veverkou vydali po zasněženém a zledovatělém svahu vzhůru na Ještěd a při tom jsme měli na nohou jeho unikátní nápad. Takzvané Combo Ski v sobě kombinují nesmeky, sněžnice a sněžné brusle, jedná se tak o ultimátní hračku na zasněžené vrcholky. Jeho projekt nadchnul i na Kickstarteru, kde vybral od přispěvatelů 650 tisíc korun. Vojtěch Veverka, který na nápadu spolupracuje se svým bratrem Ondřejem, však z vybrané částky neviděl ani korunu. Oba byli podvedeni agenturou, která jim řídila crowdfundingovou kampaň. Tenhle příběh má ale šťastný konec.

Je to šikovná věcička. Pokud se potřebujete dostat do kopce po cestě plné ledu a sněhu, nasadíte si Combo Ski tak, že dolů trčí kovové hroty. Když se vydrápete nahoru, díky své ploše vám poslouží v hlubokých závějích jako sněžnice. A pak je už jen stačí obrátit na stranu se skluznicí a můžete si užít svižnou jízdu z kopce dolů.

Vojtěch Veverka vytvořil koncept Combo Ski během svých studií na ČVUT, kde s ním zabodoval i v Národní ceně za studentský design. Následovaly další tři roky vývoje a 16 různých prototypů, než byli spolu s bratrem s finálním produktem spokojeni. Vsadili na něj vše, dokonce i své stavební spoření, ale i tak potřebovali sehnat více peněz. Rozhodli se proto vyzkoušet crowdfunding na Kickstarteru. „Zvolili jsme ho, abychom vyzkoušeli, jak Combo Ski fungují v rámci světa, kde budou atraktivní. A jak na ně budou lidé reagovat,“ vysvětluje Vojtěch Veverka.

Foto: Combo Ski Vojtěch Veverka a Combo Ski

Na této zahraniční platformě ale nemůže být vedena kampaň na osobu s trvalým bydlištěm v Česku, a tak se obrátili na agenturu, která se o ni postarala. Na začátku všechno šlapalo tak, jak mělo. Zajistili si prostředníka s trvalým bydlištěm v Německu, kampaň se díky tomu rozjela a přispěvatelé začali posílat peníze. Od 182 lidí Combo Ski vybralo celkem 650 tisíc korun a zdálo se, že rozběhnutí výroby nestojí nic v cestě. Jenže pak přišla tvrdá srážka s realitou.

„Zpětně vidíme, že jsme si měli dříve všimnout varovných signálů. Agentura manipulovala s informacemi o reklamách, do kterých jsme s bratrem investovali své úspory. Nedodávali relevantní data, ale protože přispěvatelé stále přibývali, pokračovali jsme,“ vysvětluje teď pro CzechCrunch Vojtěch Veverka. Problém ale spočíval v tom, že někteří z podporovatelů byli ve skutečnosti falešné profily s neplatnými kreditními kartami, které vytvořila agentura, aby vytvořila zdání, že kampaň jede tak, jak má. Reálných přispěvatelů tak bylo nakonec jen 160.

Že je situace skutečně vážná, došlo bratrům Veverkovým v momentě, kdy jim měly přijít peníze. „Agentura tvrdila, že se transakce zasekla, banka vše prověřuje, ale může to trvat několik týdnů. Pak jsme zjistili, že stejným způsobem postupovali i u dalších startupů,“ popisuje Veverka.

V ten moment začali vše řešit přes advokátku. Po předžalobní výzvě obdrželi alespoň něco málo přes sto tisíc, nicméně další peníze už neviděli. Vše doputovalo až k soudu, který dal bratrům Veverkovým za pravdu, a na řadu přišlo exekuční řízení. „Bohužel se ale ukázalo, že exekuční systém je na takové případy krátký, a téměř žádné peníze jsme dodnes zpět nezískali,“ dodává Veverka. Celé řešení sporu stálo Veverkovy čas a energii. Nemohli mezitím investovat do výroby forem a vše se protahovalo. Ztratili celou jednu sezónu a přispěvatelé začali ztrácet v projekt důvěru.

Situace vypadala kriticky, naštěstí se však objevil investor v podobě Martina Rezlera, který do projektu zainvestoval přibližně jeden a půl milionu korun. Combo Ski tak po roce problémů dostaly novou šanci.

„Martin je zkušený profesionál v oblasti výroby, který působí i ve společnosti Prusa Research. Sledoval Combo Ski od začátku. Líbila se mu naše myšlenka a nechtěl, aby firma skončila, když byl koncept tak dobře rozpracovaný,“ vysvětluje Veverka. „Nejdříve s námi jezdil testovat prototypy, ověřoval si, jak fungujeme, a po několika měsících do firmy zainvestoval a stal se společníkem. Navíc přinesl cenné zkušenosti i kontakty, díky kterým jsme byli schopni dokončit vývoj a spustit výrobu.“

Dodání prvním zákazníkům se nakonec oproti původním plánům zpozdilo o rok a tři měsíce. Výroba to byla ale opravdu komplexní – podílely se na ní podniky z Česka i zahraničí. „Například skluznice se vyrábějí v Jablonci nad Nisou, kovové díly v Lysé nad Labem. Dílce vázání pocházejí převážně z Tchaj-wanu,“ vyjmenovává Veverka s tím, že finální kompletace probíhá v pražském Hloubětíně, v jedné z budov bývalé Tesly.

Foto: Combo Ski Jednou z inovací je systém podpory kotníků

První série čítala 500 kusů, které putovaly nejprve mezi podporovatele z Kickstarteru. „Mnoho běžných uživatelů Kickstarteru je zvyklých na to, že řada projektů nakonec peníze nevybere. My jsme ale měli velkou část zákazníků, kteří s crowdfundingem neměli zkušenost a očekávali, že po předobjednávce své Combo Ski normálně dostanou. Stálo nás to mnoho peněz navíc, ale ve výsledku to za to stálo,“ dodává Veverka.

Jeden pár Combo Ski nyní vychází na 5 890 korun. Prodej probíhá především v Česku a na Slovensku. „Občas se však ozve někdo ze zahraničí, takže teď na našem e-shopu spouštíme prodej do celé Evropy,“ dodává Veverka s tím, že v blízké době by se na něm kromě Combo Ski měly objevit také speciální teleskopické hole, batoh určený k nošení Combo Ski a další outdoorové vybavení.

„Vidíme Combo Ski jako nový druh sportu. Lidi to baví. Rádi bychom kolem nich dál rozvíjeli komunitu, zaměřili se na organizaci akcí nebo i třeba závodů v rámci Evropy,“ prozrazuje své další plány Veverka a přidává radu všem, kdo by chtěli pro svůj nápad získat peníze na Kickstarteru.

„Doporučujeme důkladně prověřit služby, které slibují podporu kampaní. Bez nich je těžké uspět, pokud s tím člověk začíná. Určitě však stojí za to projít si reference agentur a kontaktovat jejich předchozí klienty. K rozjezdu projektu potřebujete velké částky, takže pár telefonátů se rozhodně vyplatí,“ vysvětluje Vojtěch Veverka. „Také doporučujeme reálně si spočítat náklady na výrobu zboží a dodání a tuto částku se nebát třeba i zdvojnásobit. U crowdfundingu není jednoduchý ani marketing, výdaje na něj se většinou počítají jako třetina celkové cílové částky,“ uzavírá.