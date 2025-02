Uspořádal nejhorší festival planety a všechny podvedl. Za pár měsíců chystá další, dražší a zvláštnější

Uložit 0

Jen si to představte. Máte v hlavě nápad na nejepičtější festival planety, získáte na něj miliony dolarů od investorů, protože umíte skvěle mluvit, zajistíte si obří marketingovou kampaň a nalákáte velké hudební hvězdy. Pak ale všechno selže. Stále však lžete investorům i veřejnosti, že všechno jde podle plánu. A když se to provalí, na roky vás zavřou. Co uděláte pak, až z vězení vyjdete? Chcete uspořádat ten stejný festival, jen v bledě modrém – a možná ještě kontroverznější.

Fyre Festival je na špičce všech hudebních festivalů. Akorát teda na její druhé straně. Papírově velkolepá bahamská akce pod taktovkou pochybného podnikatele Billyho McFarlanda před osmi lety zaplnila titulní strany celosvětových medií kvůli tomu, jaké obrovské a podvodné fiasko to bylo. Šlo o tak známou kauzu, že o ní Netflix natočil i regulérní dokument, u jehož sledování se člověk nestačí divit.

Zatímco zákazníci, kteří si za jeden a půl až dvanáct tisíc dolarů koupili vstupenky, očekávali nejlepší zážitek v životě, doplněný o luxusní zázemí, koncerty velkých hvězd a adrenalinové skopičiny, v pozadí vznikala habaďúra, jakou svět nepamatuje. Vědomě se podvádělo s penězi investorů, vědomě se lhalo veřejnosti, vědomě se šlo do velké katastrofy. A oslizlý toust se sýrem místo specialit šéfkuchařů to jen celé podtrhuje.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@tr3vorx) April 28, 2017

Po zpackaném hudebním festivalu, který sice proběhl, ale v šílených podmínkách (a s kontroverzním koncem), se onen podvodníkatel vrátil zpět na americkou pevninu, kde na něho čekaly úřady – a napařily mu šest let za mřížemi, nehledě na to, že mu vyměřily asi půlmiliardový dluh. Z vězení se dostal o pět let později, v roce 2022, a zcela beze studu začal mluvit o tom, že uspořádá další ročník.

Nejprve se to zdálo jako něco nepředstavitelného, ostatně kdo ze zájemců, natož pak partnerů, by se po minulých zkušenost chtěl zúčastnit události prakticky totožného konceptu. McFarland to ale myslel vážně a začal spřádat plány na Fyre Festival II, které už dosahují reálných obrysů, i když žádný konkrétní harmonogram neexistuje. Hlavně ale, že odstartoval prodej lístků…

Druhý ročník nechvalně známého mejdanu se má konat od 30. května do 2. června. A jestli vám přijde zvláštní, že měl nejprve proběhnout loni v prosinci a pak se přesunul na duben, aby se nyní odehrál o měsíc později, nejste v tom sami. Tentokrát by se ale velice odvážní návštěvníci neměli vydat na Bahamy, ale do Mexika, na tamní ostrov Isla Mujeres. Co na ně čeká? Zatím nikdo s jistotou neví.

„Budete na lodi, na luxusní jachtách. Budete si moct v malých letadlech zaletět na jiné ostrovy. Možná bude součástí i profesionální skateboardista nebo šampion MMA, který by vás po ránu učil různé techniky. Není to jen o hudbě. Ale ještě jednou, Fyre není jen o tomto jakoby luxusním zážitku. Je to o dobrodružství. Takže se se mnou budete i potápět,“ zmínil McFarland pro server Today, aniž by ale uvedl cokoliv potvrzeného.

Foto: Netflix Ja Rule a Billy McFarland

Co ale potvrzené je, jsou částky, za kolik se budou lístky prodávat. Základní vstupenka sice stojí „jen“ 1 400 dolarů (přes třicet tisíc korun), ale aby člověk zažil to nejlepší, co McFarland a jeho tým slibují, musí zaplatit alespoň pět tisíc dolarů, tedy necelých 120 tisíc korun. A pokud by někdo chtěl být hogo fogo, klidně může dát i pětadvacet tisíc dolarů (skoro 600 tisíc korun), aby měl takzvaný umělecký přístup, který mu umožní zažít úplně vše.

Je ale otázkou, co ono „vše“ bude, když se nic neví. O to bizarnější to celé je, protože si i po minulých zkušenostech dovolí McFarland nabízet vstupenky na něco, co prakticky ještě neexistuje. A lidé jsou samozřejmě skeptičtí. Každý ďábel ale zaslouží advokáta, a tak na McFarlandovu obranu lze uvést, že kdyby se festival náhodou nevydařil, zákazníci mají slíbenou plnou náhradu ceny.

Navíc třiatřicetiletý rodák z New Yorku, který dříve mimo jiné založil pochybný startup Magnesis nabízející luxusní kovové platební karty s VIP výhodami pro držitele, měl pro letošní rok i lépe vyřešit logistiku, na které tehdejší fiasko hodně stálo. Tu má outsourcovat přímo od jedné mexické společnosti. Jestli to stačí, se svět dozví za pár měsíců.

Minimálně má ale Netflix už teď alespoň teoretický námět pro pokračování svého dokumentu Fyre: Největší večírek, co nikdy nebyl, který nepodařenou hudební událost poměrně detailně pokryl, a to včetně reakcí od zainteresovaných osob.