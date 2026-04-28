Útěk do Singapuru nepomohl. Čína zablokovala miliardový obchod Mety a varuje ostatní startupy
Přesun do jiného státu nezafungoval. Peking ukázal, že si na své AI inženýry došlápne kdekoliv na světě. Ve hře je prý národní bezpečnost.
Světem technologií na konci dubna hýbe příběh, který ukazuje, že geopolitika je silnější než peníze. Na konci minulého roku gigant Meta koupil za více než dvě miliardy dolarů původně čínský AI startup Manus a vypadalo to jako ukázkový příklad úspěšného úniku před politickým napětím. Firma se přesunula do Singapuru, zbavila se čínských vazeb a stala se součástí impéria Marka Zuckerberga. Jenže čínská vláda se nyní rozhodla ukázat svou sílu a celou transakci zablokovala.
Nejvyšší čínský úřad pro ekonomické plánování, Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC), vydal v pondělí nařízení, podle kterého musí být celá akvizice zrušena. Důvodem je podle Pekingu ochrana národní bezpečnosti a obavy z nelegálního exportu technologií.
Důvodem, proč se Čína o startup tak zajímá, je samotná podstata jeho produktu. Manus totiž nevyvíjí jen dalšího chatbota, se kterým si můžete povídat. Jde o takzvaného autonomního AI agenta. Rozdíl spočívá v tom, že agentovi zadáte komplexní úkol a on ho dokáže zcela sám naplánovat, rozfázovat a vykonat bez dalších zásahů uživatele.
Pro technologický svět, a zejména pro zakladatele s čínskými kořeny, jde o bezprecedentní krok, který vysílá signál, že ať už přesunou své sídlo kamkoliv, pokud mají kořeny v Číně, stát si na ně může dosáhnout. S tím však logicky Meta nesouhlasí. „Transakce byla plně v souladu s platnými zákony. Očekáváme odpovídající vyřešení tohoto šetření,“ reagovala firma stroze.
Celá situace má nicméně pro hlavní aktéry už nyní velmi osobní a nepříjemné dopady. Zakladatelé Manusu, Siao Chung a hlavní vědec Ťi I-čchao, byli minulý měsíc předvoláni k úřadům do Pekingu. Následně jim bylo podle zjištění zahraničních médií zakázáno zemi opustit, dokud nebude vyšetřování ukončeno.
Případné zrušení akvizice ovšem v praxi bude velmi složité. Obě společnosti už jsou totiž hluboce propojené. Do března se přibližně stovka zaměstnanců Manusu přestěhovala přímo do kanceláří Mety v Singapuru. Výkonný ředitel Siao Chung už dokonce oficiálně reportoval provoznímu řediteli celého kolusu Javieru Olivanovi. Firmy navíc nedávno oznámily první integrace, kdy měl Manus začít fungovat jako profesionální AI analytik reklamních kampaní přímo v nástrojích Mety.
Zajímavé je i načasování. Přichází totiž jen několik týdnů před plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Bitva o dominanci v umělé inteligenci je přitom jedním z hlavních bodů napětí mezi oběma zeměmi.
Co se geopolitiky týče, může být tento případ precedentem. Mnoho čínských startupů se v posledních letech formálně přesouvalo do Singapuru, aby se vyhnulo přísným regulacím z Pekingu a uklidnilo americké investory a úřady, kterým Washington zakazuje přímo podporovat čínské AI firmy.
Čínským úřadům ale podle všeho došla trpělivost. Ačkoliv měl Manus v Singapuru novou mateřskou entitu, původní pekingská firma Butterfly Effect nebyla dosud oficiálně uzavřena, a právě přes ni si Peking nárokuje nad technologií pravomoc. Navíc vyšlo najevo, že startup úřady o chystaném obchodu s Metou předem neinformoval.