Utrží 150 milionů a ukázala novou značku pro muže. Módní byznys přitom rozběhla na stroji z Lidlu
Chrudimský módní byznys Buga zakladatelky Petry Šindlerové se dočkal rozšíření o mužskou značku Lucky Boy.
Petra Šindlerová se před dvanácti lety rozhodla opustit zaběhnuté koleje a bez větších zkušeností se pustila do návrhářství. Z Chrudimi rozběhla módní značku Buga, která obléká desítky tisíc žen, letos utrží téměř 150 milionů korun a nyní hlásí zásadní novinku – představila novou značku se zaměřením na muže Lucky Boy. Ta se má v příštím roce dočkat i vlastního e-shopu.
„Jsem, nebo jsem aspoň byla, docela velký střelec, jsem si toho o sobě vědomá,“ uznala dnes třiačtyřicetiletá návrhářka a podnikatelka, když svůj příběh před lety vyprávěla pro CzechCrunch. Byť je Šindlerová vzděláním ekonomka, pracovala v produkční společnosti a vlastnila i firmu na potisk triček, pořád ale cítila, že to nebylo ono. V roce 2013 tak zkusila navrhovat vlastní oblečení, a to i když sama neuměla šít a šicí stroj pořídila za tisícovku z Lidlu.
Buga se přitom zaměřuje na kousky, které nejsou tuctové, ale ani přehnaně výstřední. Všechno navrhuje a šije v Česku a na Slovensku, důraz klade na šetrný přístup k přírodě a používá certifikované materiály. Ročně značka prodává desítky tisíc kusů oblečení a k polovině prosince dosáhla obratu 145 milionů korun. Firma dnes zaměstnává tři desítky lidí, v pražském Karlíně, Brně a v domovské Chrudimi navíc provozuje i vlastní kamenné prodejny.
Teď firma otevírá novou kapitolu. Šindlerová představila novou značku Lucky Boy zaměřenou na muže, přípravné práce na ni trvaly více než rok. „Není to Buga pro chlapy. Cílem je vytvořit samostatnou značku s vlastním tónem,“ zdůrazňuje Šindlerová. Zatímco Buga nabízí vše od lehkých plážových šatů inspirovaných exotikou (srdeční záležitostí Šindlerové je ostrov Bali) přes kapsulové topy až po hravé kabátky, v Lucky Boy se zaměří na civilní a elegantní styl.
„Minimalismus bez nudy, kvalita bez pozlátka,“ shrnuje Šindlerová. Nová značka startuje s menší pre-launch kolekcí na e-shopu Bugy, v příštím roce se ale má dočkat vlastní domény. „Nejde nám o módní revoluci. Jde o poctivý základ, na kterém může každý muž stavět podle svého,“ komentuje Šindlerová, které v byznysu pomáhá i její muž Ondřej a základ týmu tvoří její dcera, bratr či švagrová.
První kolekce Lucky Boy staví na největší klasice mužských šatníků, bílém tričku, které doplňují další barvy jako černá, navy a šedá, a kalhotách ušitých z na zakázku vyráběných materiálů. V příštím roce se má značka dočkat rozšíření o další trička a kalhoty či svetry a mikiny. „Prostě pevný základ kombinovatelného pánského šatníku,“ dodává Šindlerová.