Uvadající miliardářská rodina a její dravec, který kulhá, neskáče a sípá. Zachrání ikonu prodej?
Německá sportovní ikona Puma prochází krizí, na rozdíl od Adidasu jí padají čísla. Firma má nového CEO a její největší podílník zvažuje prodej.
Nejdřív bratři Rudolf a Adolf Dasslerové založili Adidas, pak se prvně jmenovaný oddělil a rozjel vlastní značku Puma. Dnes se však cesty obou firem rozcházejí ještě víc než dřív. Zatímco Adidas v první polovině roku 2025 hlásí dvouciferný růst tržeb a zisku, jeho odvěkému konkurentovi z městečka Herzogenaurach se daří špatně. Puma v první půlce roku utržila o pět procent méně než loni a skončila se ztrátou 247 milionů eur. I proto už její největší akcionář, francouzská rodina Pinaultů, zvažuje prodej svého podílu.
Tak nějak symbolicky se ale moc nedaří ani samotné rodině miliardáře Françoise Pinaulta, jejíž luxusní impérium Kering už delší dobu stojí ve stínu konkurenčního klanu Bernarda Arnaulta a jeho skupiny LVMH. A jakoby se tento stín nyní přenesl i na sportovní značku Puma, kterou Pinaultové ovládají prostřednictvím své investiční společnosti Artémis.
Pinaultovo impérium Kering, které sjednocuje značky jako Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta či Balenciaga, čelí několika problémům. Především jeho klíčový brand Gucci zaznamenal v roce 2024 propad tržeb o 23 procent, což táhne dolů celou skupinu. Hodnota majetku 89letého patriarchy Francoise, jeho syna Francois-Henriho a zbytku rodiny klesla od srpna 2021 o závratných 50 procent na 22 miliard dolarů, alespoň podle žebříčku magazínu Forbes.
Akcie samotné Pumy letos ztratily přes polovinu své hodnoty a na konci srpna se obchodují na hranici 21 eur za kus, což je dramatický pád z maxim přes 100 eur v listopadu 2021. V první polovině roku 2025 společnost utržila 4,02 miliardy eur, jde o meziroční pokles o 4,8 procenta. Zatímco loni ve stejném období měla zisk 129 milionů eur, letos skončila ve ztrátě 247 milionů eur.
Naproti tomu Adidas za první polovinu roku utržil 12,1 miliardy eur, což je o 14 procent více než loni, a provozní zisk se mu zvýšil o 70 procent na 1,16 miliardy eur. Generální ředitel Adidasu Bjørn Gulden, který do čela firmy nastoupil v lednu 2023, k tomu v dopisu investorům uvedl: „Pořád máme co zlepšovat a jsme daleko k tomu, abychom mohli říct, že jsme náš byznysový model ideálně vyladili. Jsme ale přesvědčeni, že být globální značkou s lokálním mindsetem je tou správnou strategií.“
Agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje ale informovala, že Pinaultové prostřednictvím své holdingové společnosti Artémis zvažují různé možnosti, jak se svým 29procentním podílem v Pumě naložit, a to včetně případného prodeje. Akcie Pumy na to během týdne reagovaly mírným posílením. Rodina prý již oslovila poradce a kontaktovala potenciální kupce, mezi nimiž mají být čínské sportovní společnosti Anta Sports Products a Li Ning, stejně jako americké sportovní firmy a suverénní fondy ze Středního východu.
Současná tržní kapitalizace Pumy činí přibližně 2,6 miliardy eur, takže 29procentní podíl Pinaultů má hodnotu kolem 800 milionů eur. Rodina však podle Bloombergu očekává v případě prodeje výraznou prémii k současné tržní ceně. Její investiční vehikl Artémis se dostal pod zvýšený tlak investorů kvůli vysokým dluhům nahromaděným v portfoliu, k čemuž došlo při snahách o diverzifikaci investic.
Puma
- založeno 1948 ve městě Herzogenaurach v Bavorsku
- generálním ředitelem je Arthur Hoeld
- společnost je kotovaná na burze ve Frankfurtu nad Mohanem
- společnost má necelých 20 tisíc zaměstnanců
- od ledna do července 2025 společnost utržila čtyři miliardy eur, tedy zhruba 100 miliard korun
Hlavním důvodem problémů Pumy je to, že jí ujel vlak v trendy produktech, které se staly zlatým dolem pro konkurenci. Navíc na scéně zabodovaly menší, ale dynamické značky jako švýcarské On Running či francouzská Hoka, které na sebe strhávají pozornost především mladších spotřebitelů. Tyto značky těží z posunu spotřebitelských preferencí směrem k pohodlí a funkčnosti, který se zintenzivnil po pandemii covidu.
Puma nicméně zabodovala s obuví inspirovanou ze závodů F1. Hlavními trumfy pak zůstávají především fotbalové týmy jako Manchester City, AC Milán či Borussia Dortmund, dále atletika a motorsport. V basketbalu má Puma hvězdy jako LaMelo Ball, zatímco v tenise spolupracuje s Igou Świątekovou. Společnost však ztrácí pozice v klíčových kategoriích, jako je běžecká obuv, kde se čím dál víc prosazují právě Hoka a On Running vedle tradičních značek jako Adidas. Firmu od letošního července řídí nový CEO Arthur Hoeld, který přišel právě z konkurenčního Adidasu.
Je ironické, že Puma a právě Adidas vznikly z rodinné roztržky dvou bratrů ve stejném německém městečku Herzogenaurach. Rudolf a Adolf Dasslerovi společně založili v roce 1924 firmu Gebrüder Dassler Schuhfabrik, ale po válce se pohádali a každý si založil vlastní společnost. Adolf vytvořil Adidas (z přezdívky Adi Dassler), Rudolf zase Pumu. Dodnes mají obě firmy sídla ve stejné obci.
Zatímco Puma byla vždy menší a slabší z této dvojice, rozdíl se nyní prohlubuje. Adidas má roční tržby přes 20 miliard eur, Puma jen necelých devět miliard. Bratři Dasslerovi jsou pohřbeni na opačných koncích městského hřbitova – a zdá se, že i jejich firmy se od sebe vzdalují čím dál více.