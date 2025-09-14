Už není potřeba vekslák ani Tuzex. Mončičáci se vrací, lidé je prodávají i za cenu, jakou má Labubu
Generace Z a její posedlost roztomilými přívěsky a plyšáky vdechuje nový život japonským mončičákům. Jejich prodeje se více než zdvojnásobily.
„Víte, že mončičáci se vrací do módy? Já nelenila a zavolala tátovi, jestli by mi moje mončičáky nedovezl. Tenhle má na cedulce rok 1974. To mu je stejně jako mému bráchovi, letos mu táhne na 51,“ vypráví na svém profilu na sociální síti TikTok česká tvůrkyně videí, která vystupuje jako Sandry.tiktok. Její ukázka půl století starých hraček přilákala více než 420 tisíc diváků.
Právě rok 1974 je spojen se zrodem plyšových panenek Monchhichi, které na trh uvedla japonská firma Sekiguchi. Do Československa se „mončičáci“, jak se jim počeštěle říká, dostali až v osmdesátých letech. V běžných obchodech ale nebylo možné je koupit, a tak je lidé sháněli především v Tuzexu, kde se nabízelo jinak nedostupné zboží ze Západu.
Za chlupaté plyšáky se platilo bony, platebními poukázkami, jejichž získání nebylo jednoduché. Mnozí rodiče proto sahali k neoficiálním cestám, aby dětem vysněnou hračku pořídili. „Jako by to bylo včera. Přes známého jsem si od jednoho veksláka, překupníka, potají sehnal bony. Jeden tehdy vyšel asi na pět, šest korun. A pak už jsem zamířil do Tuzexu, abych ulovil tyhle plyšáky. Dcera ho nosila do školy a i manželka měla svého jako talisman. Bylo to tehdy velké téma, jako jsou dnes ti Labubu,“ vzpomíná pro CzechCrunch devětapadesátiletý Milan.
Labubu ostatně nezmiňuje náhodou, hračky jsou si podobné a stejně tak i mánie kolem nich. Ty současné pocházejí původně z kreslené série The Monsters, kterou vytvořil hongkongský ilustrátor Kasing Lung. Postupně se z plyšových hraček s výraznými zuby a úsměvem stal hit mezi dětmi i sběrateli – figurky se totiž často prodávají v uzavřených krabičkách, takže nevíte, kterou zrovna získáte.
Mončičáci se také prodávali a stále prodávají v různých tvarech a barvách. „Když mi bylo kolem deseti let, měla jsem je všechny, modrý vypadal trochu jako králík, žlutý jako pejsek, hnědý jako medvídek,“ vzpomíná sedmačtyřicetiletá Hana. „Vozili se sem ze západního Německa nebo Maďarska. Pořád jsme je nosili do školy a učitelky nám je zabavovaly, protože jsme si hráli místo učení.“
A mončičáci se opět vrací. Podle agentury Bloomberg jsou panenky Labubu zřejmě důvodem, proč se trend z osmdesátých let probouzí. Společnost Sekiguchi nedávno uvedla, že se prodeje Monchhichi v posledních letech více než zdvojnásobily. Jen letos v únoru firma utržila 4,6 miliardy jenů, tedy zhruba 650 milionů korun. Navíc se ukazuje, že japonská hračka je oblíbená i ve světě – zahraniční tržby momentálně tvoří 40 procent všech příjmů. Sekiguchi proto rozšířila výrobu v Číně a zvažuje i nové licenční projekty.
Díky figurkám Labubu, které se loni pyšnily příjmy v hodnotě 9,2 miliardy korun, si nacházejí cestu k zákazníkům i další značky. Třeba japonské panenky Sonny Angels, londýnští plyšáci Jellycats nebo drobní svítící panáčci Smiskis.
Se všemi je spojená vlna sběratelství, která zasáhla i Česko. Mystery boxy s originálními Labubu tu stojí kolem dvou tisíc korun. V obchodech i na internetových bazarech se však čím dál více objevují také mončičáci, jejichž ceny se dnes pohybují v rozpětí od 500 korun až do několika tisíc za kus.
I dospělí chtějí hračky
Za oživením mončičákového trendu stojí mimo jiné thajská zpěvačka Lisa Manobal z dívčí skupiny Blackpink. Právě jí se často připisuje také spuštění „Labubu šílenství“, a když v srpnu na sociálních sítích sdílela fotografii s retro plyšákem Monchhichi, jen tím ještě víc podpořila zájem o výrobky od Sekiguchi. „Roste povědomí o tom, že si dospělí tyto plyšáky kupují sami pro sebe. Lidé konečně začínají vnímat Monchhichi spíše jako postavu než hračku,“ uvedl pro Bloomberg ředitel Sekiguchi Tošitaka Jošino.
Jeho firma proto začala cílit i na dospělé zákazníky. Mončičáci se dnes prodávají nejen v tradičních hračkářstvích, ale také v amerických lifestyle řetězcích jako Urban Outfitters či Barnes & Noble. Popularitu posílily i spolupráce, například s Hello Kitty nebo fotbalovým klubem Paris Saint-Germain, které značce přinesly zcela nové publikum.
Růstu ale brání geopolitické napětí. Spojené státy, největší zahraniční trh společnosti Sekiguchi, zavedly cla, která firmu citelně zasáhla. „Objednávky od amerických retailerů se na jaře zastavily,“ přiznává Jošino. Přestože se situace postupně zlepšuje, prodeje se zatím nevrátily na původní úroveň.
Kdo by si tak chtěl koupit co nejlevnějšího mončičáka, musí si zaletět do Japonska, kde jeden stojí kolem 2 200 jenů (asi 350 korun), kdežto ve Spojených státech jej zmíněný řetězec Urban Outfitters nabízí pod označením „fruit beanie plushie“ za 24 dolarů, tedy zhruba 560 korun. A také v Česku se už dají sehnat kromě retro kousků i úplně nové panenky: hnědé, růžové i takové, co mají dlouhé uši stejně jako Labubu.