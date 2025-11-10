V Japonsku mu zachutnali kříženci mezi donuty a mochi, tak je s bratrem začal péct na Jiřího z Poděbrad
U náměstí Jiřího z Poděbrad najdete malou prodejnu Chibi Mochi. A uvnitř si dáte sladkost, jakou jste nejspíš ještě neochutnali.
„Myslel jsem si, že naším největším lákadlem budou neustále se měnící polevy. Ukázalo se ale, že to jsou donuty jako takové. Chutnají prostě úplně jinak, než na které jsme tady zvyklí,“ říká Quang Luong. Spolu se svým bratrem Sonem provozuje na Jiřího z Poděbrad malý podnik Chibi Mochi, kde prodávají slaďoučké, květiny připomínající bochánky, které jsou vypečené jako americké donuty, zároveň ale lehce žvýkavé jako japonské mochi. Zní vám to zvláštně? Pak byste je měli vyzkoušet.
Chibi znamená malý nebo roztomilý, mochi je mochi. Malé mochi si v Chibi Mochi sice nedáte – v místní nabídce jsou jen speciální donuty a několik nápojů – svou logiku ale tento název má. Květiny připomínající bochánky, které zdobí nejrůznější polevy, by totiž taky mohly evokovat dokolečka poskládané japonské koláčky. Hlavně ale na ně odkazují svou nezvyklou texturou.
„Poprvé jsem mochi donuty ochutnal při cestách po Japonsku a Tchaj-wanu. Jsou tam hodně oblíbené a dělají je různé řetězce. Populární jsou prý i v Americe, ale tam jsem nebyl, tak to nemůžu posoudit,“ vysvětluje Quang Luong jak k nápadu otevřít si malý, do hravě růžové barvy zahalený podnik na místě někdejší vinárny, přišel.
Po studiu na pražské VŠE se totiž vrhl do světa startupů a později pracoval v korporátu, kde momentálně stále částečně působí. Chybělo mu ale něco vlastního, co by po sobě jednou mohl zanechat. S prací v gastru sice kromě teenagerské brigády v McDonaldu žádné zkušenosti neměl, viděl ale, jak v Praze sílí obliba nejrůznějších asijských konceptů a řekl si, že by na ni mohl zkusit naskočit. „Asijské sladkosti jsou neuvěřitelné a tady je skoro nikdo nezná. Přitom asijské koncepty tu zažívají ohromný boom. Tak jsem si řekl, že to zkusím,“ říká.
Ke spolupráci přemluvil svého bratra Sona, který za sebou už angažmá v oboru měl, a zhruba rok ladili, jak by Chibi Mochi mělo vypadat. „Největším oříškem bylo samozřejmě těsto, které jsme si museli odzkoušet od píky,“ popisuje Luong. „Začali jsme jednoduše na Googlu a pekli a pekli, až jsme ho vyladili do stavu, který nám přišel perfektní.“
Základem jejich mochi donutů jsou rýžová mouka, vejce a škrob, do těsta patří ale samozřejmě i cukr, i když výsledek sám o sobě příliš sladký není. Přijde do nich ale i pšeničná mouka, takže bezlepkové produkty v Chibi Mochi nejsou. Za to jsou současně nadýchané i lehce tuhé a opravdu jakoby žvýkavé a tak akorát veliké, abyste téhle nezvyklé, ale lahodné kombinace mohli ochutnat najednou víc kousků.
„Když jsme měli těsto, pořídili jsme i speciální stroj na jeho tvarování – funguje to tak, že tvar koláčků vytlačí rovnou do friťáku, kde se okamžitě usmaží,“ dodává ještě Quang Luong. Se Sonem bistro rozjeli na konci května, postupně si budují svou zákaznickou základnu a co dva týdny obměňují polevy svých výtvorů.
„Postupně zjišťujeme, že si naše donuty obzvlášť vychutnává asijská komunita, milovníci japonské kultury a kdokoliv, kdo si chce dát něco, co není příliš sladké. Měli jsme třeba příchuť černého sezamu, který většina místních nezná, ale jakmile ho zkusili, tak si ho zamilovali,“ říká Luong s tím, že se s bratrem snaží najít rovnováhu mezi Evropanům blízkými příchutěmi, jako je donut obalený ve skořicovém cukru nebo ve stylu Kinder Bueno, a těmi, které ho očarovaly v Japonsku a na Tchaj-wanu.
„Skvělá je například příchuť pražené sójové mouky, ale tu jsme zatím ještě nevyzkoušeli. Suverénně nejprodávanější je ale od začátku matcha poleva,“ směje se Quang Luong. Jaké příchutě jsou aktuálně v nabídce, zveřejňuje vždycky na Instagramu, kde se v poslední době snaží svůj podnik i víc představit. Opravdu skvělá je například yuzu s dračím ovocem.
„Přeci jen už fungujeme pár měsíců a zahřívací dobu už máme za sebou, tak je na to čas,“ míní Luong. Momentálně nabídku svého podniku drží s bratrem záměrně na jednom produktu, několika limonádách, vietnamské kávě, kterou zde servírují i s kokosových mlékem, a různých druzích matcha latté. Do nabídky nově patří i fialové Ube Latte, z globálně stále populárnějšího ube prášku.
Do budoucna ale mají bratři plány přeci jen větší. „Jak jsem říkal, v Asii mají skvělé sladkosti a sladké pečivo a snacky a moc by se mi líbilo to sem dostat víc. Snad se nám tedy bude dařit a budeme mít příležitost,“ uzavírá Quang Luong.