V čem je nová Mafia lepší? Bude v ní těžký závod? A chystá se další díl? Zeptali jsme se tvůrců z Brna

Už za dva týdny se stanete zločincem. 8. srpna totiž vyjde Mafia: Domovina, nový díl milované české herní série. A opět z velké části vzniká v Brně v pobočce studia Hangar 13, kterou vede Roman Hladík. Jeho a jeho kolegů jsme se optali na to, jaká nová Mafia bude. „Šel by z ní udělat gangsterský seriál,“ říkají vývojáři.

Na hře pracuje několik veteránů všech tří předchozích dílů. A především těm prvním dvěma bude novinka dost podobná. Stejně jako ony má přinést silný zážitek a lineární mafiánský příběh (včetně českého dabingu!), tedy žádné velké pokusy s otevřenými světy.

Nicméně to by byly podobnosti. V čem ale bude Mafia: Domovina neboli The Old Country lepší – či jiná – než první díly? Na to jsme se zeptali tvůrců ze studia Hangar 13 v čele s Romanem Hladíkem, kterého doplňuje producent Devin Hitch a vývojář Michal Oravec. O čem všem hovořili?

O tom, v čem je Mafia: Domovina jiná

Devin: V jádru je to stále příběh o zločinu, drama se silnými postavami. Opět chceme vyprávět mafiánskou story, ale s novým zasazením. Takže to znamená, že máme i koně, nejen auta! (smích) Umístění hry na Sicílii prostě ovlivňuje jak vizuální stránku hry, tak hratelnost. Hráči jsou zvyklí spíš na americká města, zatímco Domovina je řekněme vesničtější. Vylezete na kopec a odhalí se před vámi sicilská krajina. A z pracovního hlediska je nová Mafia projekt srovnatelný s Definitivní edicí prvního dílu.

Roman: V něčem je samozřejmě větší či složitější, ale jinak je naše práce velice podobná. Opět se věnujeme vývoji silně příběhové hry. Velký krok kupředu byl nicméně přechod na technologii Unreal Engine, vizuální stránka hry je tak výrazně vylepšená.

O tom, že by z Mafie šel udělat seriál

Roman: Abych uvedl konkrétní příklad toho vylepšení, tak nově se nám například daří velice věrně zachycovat emoce herců a převádět je do hry. V tomto je to opravdu velký skok oproti předchozím hrám.

Michal: Například mimika a tváře postav jsou mnohem pokročilejší a detailnější. Jejich emoce jsou tak mnohem lépe prezentované, hráči je budou mnohem více vnímat. Jak ve hře samotné, tak v příběhových scénách.

Zažil jsem mladé hráče, co vzpomínali na první Mafii. A já si říkal: „Počkat, byli jste tehdy vůbec na světě?“

Devin: Jsou to věci jako třeba cuknutí či zamhouření oka… naprosté drobnosti, které však dovedou leccos říct i beze slov. Takže celkový pohyb, fyzický výkon herce je takřka jedna ku jedné převedený do samotné hry.

Michal: A příběhových scén máme dost. Podobně nebo možná o něco víc než v Definitivní edici. Myslím, že by z nich šla sestříhat gangsterka. Vizuálně může hra připomenout scény z Kmotra, kdy se Michael ukrývá na Sicílii, ale jinak na rozdíl od prvních dílů Mafie nějaké přímé vzory a reference nemá. Těch filmů o úplných počátcích mafie tolik není.

O českých hráčích a Mafii

Devin: Pro mě jako Američana je vztah českých fanoušků a Mafie nesmírně zajímavý. Když jsme pracovali na Definitivní edici, tak jsem viděl jejich reakce a nadšení a vztah, jaký ke hře mají. Mafia je česká hra, která byla úspěšná i ve světě. Jestli jste z Česka a hrajete hry, tak jste Mafii určitě hráli nebo o ní přinejmenším slyšeli.

A vtipné je, že to platí i pro mladší generaci. Zažil jsem mladší hráče, jak byli natěšení na Definitivní edici nebo vzpomínali na první hru z roku 2002, na ten šíleně těžký závod, a já říkal: „Počkat, byli jste tehdy vůbec na světě?!“ (smích)

Roman: Čím to je, že je Mafia u nás tak populární? Do jisté míry je to tím, že gangsterský život ukazujeme velice stylizovaný, až romantizovaný. Ta skutečnost byla samozřejmě mnohem horší a brutálnější a nikdo by ji nechtěl zažít. Ale v podobě, v jaké ji vidíte ve hře? Ta už v sobě má nějaké to kouzlo starých časů.

Mimochodem to není lákavé jen pro hráče, ale i pro vývojáře. Kolikrát to vidíme u nových kolegů, kteří se k nám chtěli přidat právě kvůli tomu, že příběh Mafie znají a hru si zamilovali. Případně si ji zamilují po nástupu.

O šíleně těžkém závodě

Devin: Nemůžu nic prozradit, ale už jsem říkal, že v Domovině máme auta i koně… Takže asi takhle, jestli se hráči těší na závodění, nebudou zklamaní. Jestli ale bude závod tak těžký jako v první Mafii, to už záleží na nastavení obtížnosti.

O tom, co bude s Mafií dál

Devin: Chci na Mafii pracovat, dokud ji budou lidé hrát. A právě Mafia: The Old Country je způsob, jakým získat nové fanoušky. V tomhle je výhoda toho, že je zasazená před dřívější díly. Na ty různě odkazujeme, objeví se známé postavy, ale současně platí, že nemusíte znát žádný. Takže snáze oslovíme hráče, kteří Mafii neznají, protože jsou třeba příliš mladí. I když zrovna v Česku ji nejspíš hrál každý bez ohledu na věk!

Roman: Jako vývojáři děláme všechno pro to, abychom hráčům poskytli co nejlepší zážitek. Pokud ho ocení, tak to je pro nás samozřejmě to nejlepší palivo k tomu, abychom v naší práci pokračovali. A věříme, že Mafia: Domovina se hráčům bude líbit.