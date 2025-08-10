V Česku brzy narazíte na strop. A společný kreativní projekt? To by jiskřilo, říkají sourozenci Zemanovi
Rodáci z Českých Budějovic mluví v podcastu Režim nerušit o tom, jak je ovlivnil tamní Majáles nebo jak si budovali své jméno na české scéně.
Anna a Jakub Zemanovi dnes pracují každý v jiném prostředí, přesto se v mnoha ohledech potkávají. Zatímco Anna dělá politický marketing a podílela se třeba na prezidentské kampani Danuše Nerudové, Jakub fotí pro značky jako Red Bull nebo návrháře Jana Černého. V podcastu Režim nerušit s Evelínou Beníškovou mluví o tom, jak vyrůstali v Českých Budějovicích, proč je ovlivnil tamní Majáles i co se naučili z pracovních chyb.
„Ségra byla vždycky ta první. První, kdo šel do Prahy, první, kdo zkoušel nové věci. Díky tomu jsem měl otevřené dveře – v běžném životě i v těch větších rozhodnutích,“ říká Jakub Zeman, který fotil se zmíněným návrhářem Černým třeba jeho olympijskou kolekci pro loňskou Paříž.
Fotografii se věnuje od dospívání, kdy začínal fotit na analog. První zakázku dostal už v patnácti, profesionálně fotí od doby, kdy se přestěhoval do Prahy. Dnes se kromě módy věnuje i kulturním projektům. „Respekt k lidem mám pořád, ale už neřeším, kolik mají followerů. Víc vnímám, co skutečně dělají,“ vysvětluje, jak se proměnil jeho vztah k profesnímu světu a spolupráci se slavnými lidmi.
I jeho sestra Anna působí v kreativním odvětví, dělá totiž politický marketing – v současnosti pro Starosty. Přes studentský festival Majáles v Českých Budějovicích se dostala k neziskovým projektům a později právě i k těm politickým. „Budějovický majáles není žádný komerční festival s kapelou Kryštof. Organizují ho sami studenti, kterým je 14, 15 nebo 16 let. A skoro každý, kdo tím prošel, se později zapojil do zajímavých projektů,“ popisuje Anna.
Ostrý start do světa politiky pro ní přišel v momentě, kdy dostala nabídku podílet se na prezidentské kampani Danuše Nerudové. „Do první kampaně jsem šla hodně idealisticky. Se srdíčkem. Dnes si zpětně říkám, že to bylo vlastně neprofesionální – ale taky mi bylo třiadvacet. Brala jsem to jako něco obrovskýho a důležitýho. Emočně jsem byla až moc vtažená,“ vysvětluje v podcastu.
Český trh má svoje limity. Člověk tu brzo narazí na strop.
Mluví také o tlaku na dokonalost, kterým podle ní ženy ve veřejném prostoru čelí. „Buď vypadáš moc dobře, nebo moc špatně. A někdy i obojí zároveň,“ říká. Právě během kampaně pro Nerudovou si všimla, jak přísné na sebe dokážou být i ženy navzájem – a že si mnohdy naschvál podrážejí nohy. „Čekají na chybu, srovnávají se, dívají se na sebe přísněji než na chlapy,“ říká Anna.
Ačkoliv dnes oba sourozenci tvoří v Praze, ke svému rodnému městu mají stále vztah. V podcastu mluví i o tom, proč podle nich mladí lidé z regionů odcházejí a co je táhne do hlavního města, vidí ale i negativa. „Český trh má svoje limity. Málo peněz, málo velkých značek ochotných investovat do kreativních nápadů, vše je koncentrované do Prahy. Člověk tu brzo narazí na strop,“ shrnuje Jakub.
A společný projekt? I když by spolu oba sourozenci chtěli někdy spolupracovat, tuší, že by to nebylo nejjednodušší. „Narážela by na sebe naše ega. Máme oba tendenci projekty ‚ownovat‘. A to může jiskřit,“ vysvětlují.
