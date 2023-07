Osobní i veřejná doprava si v současné době prochází malou elektrickou revolucí, které však sekunduje i revoluce vodíková. Ať už budeme za několik let pohánět svá auta energií uloženou ve vodíku nebo akumulátorech, nezbytná k tomu bude dostatečná infrastruktura. Zatímco síť dobíjecích míst u nás začíná houstnout, mapa bodů, na kterých je možné natankovat do nádrže vodík, je zatím víceméně prázdná. I to se však začíná pomalu měnit. Nově si tak lze trochu vodíku natankovat v Litvínově.

V současném plánu čisté mobility Ministerstva dopravy je mimo jiné také záměr mít do roku 2025 na území Česka dvanáct vodíkových stanic, o pět let později hned čtyřicet. Podle ministra Martina Kupky však má být plán aktualizován a vodíkových stanic by mělo vzniknout více. Podle evropského zařízení by taková stanice měla na některých úsecích tuzemských komunikací stát co dvě stě kilometrů.

Při pohledu na současnou mapu vodíkových stanic v Česku je jasné, že splnit tyto požadavky bude velmi náročné. Nedávno se otevřela první veřejná vodíková stanice v Praze, nyní bude toto médium budoucnosti možné tankovat také na severu Čech, konkrétně v Litvínově. A stejně jak na Barrandově za ní stojí Orlen Unipetrol, jenž ji umístil do areálu čerpací stanice Orlen Benzina v Záluži u Litvínova. Nově otevřená stanice s tou barrandovskou sdílí i stejné technické parametry.

„Budujeme veřejně dostupné a plně samoobslužné vodíkové stanice pro automobily, nákladní vozidla a autobusy, které jsou v non-stop provozu a u kterých probíhá plnění vozidel stejně jako při doplňování klasických pohonných hmot,“ uvedl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Do nově otevřené vodíkové stanice tak bude pro palivo zajíždět i vodíkový autobus od slovenské firmy Mobility&Innovation Production, který bude od 29. června do 9. července obsluhovat některé linky v Mostu a Litvínově. Cílem firmy je do konce dekády vybudovat ve střední Evropě sto vodíkových čerpacích stanic a vyrábět sto třicet tisíc tun obnovitelného vodíku ročně.

„Vodík vnímáme jako jeden ze zásadních nástrojů pro splnění dekarbonizačních cílů. Orlen Unipetrol nám zprovozněním vodíkové stanice otevřel ideální příležitost pro testování vodíkového autobusu na Mostecku. Bude-li zkušební provoz úspěšný, začneme činit konkrétní kroky k tomu, abychom do konce roku 2024 získali takový autobus do vozového parku našeho dopravního podniku,“ řekl Marek Hrvol, primátor statutárního města Most.

Maximální kapacita autobusu je šedesát osm cestujících, z toho dvacet míst je určeno k sezení. Čistě na vodík autobus ujede až 350 kilometrů, dalších 100 kilometrů pak zvládne na baterii. O jeho pohon se stará elektromotor o výkonu 125 kW a točivým momentem 1 019 Nm. Motor je napájen dvojicí akumulátorů s celkovou kapacitou 70 kWh. Kapacita čtyř vodíkových nádrží je 10,5 kilogramu a jejich doplnění trvá deset minut.

Lze předpokládat, že právě autobusy a nákladní vozy budou ve stanici čerpat vodík nejčastěji. Osobních vozů totiž v republice prozatím jezdí pomálu. I to by se však podle odhadů ministerstva mělo změnit do roku 2030, kdy má počet vodíkových osobních vozů stoupnout až na padesát tisíc.