V Grandhotelu Pupp otevřeli tajný bar. Je inspirovaný Bondem a mají tu aktuálně nejdražší drink v Česku

Uložit 0

Právě tady se ubytují James Bond a Vesper Lynd pod falešnou identitou. Tady se Bond připravuje na pokerový turnaj a odtud jede zachránit unesenou Vesper. Klíčové scény filmu Casino Royale se odehrávají v černohorském hotelu Splendid, ve skutečnosti se ale natáčely v Karlových Varech. Tady chtěli mít na film z roku 2006 vzpomínku, a tak vznikl v Grandhotelu Pupp bar Splendid s bondovskou tematikou.

Hlavní role sehrály v bondovce hned dvě karlovarské budovy. První jsou Císařské lázně, druhou Pupp. A právě chlouba Karlových Varů, která se každoročně stává útočištěm hvězd přijíždějících na filmový festival, nyní přišla s konceptem tajného baru. Nikdo neví, že tu je, skrývá se totiž za falešným výtahem. Člověk do něj musí vstoupit, zmáčknout tlačítko s nápisem 007, a teprve pak se na druhé straně otevřou dveře do útlého prostoru. Kromě falešného výtahu je prostor střežen i jinak – přístupný je jen po předchozí rezervaci.

Splendid se nachází v kultovním Becher’s Baru, respektive vznikl z jeho bývalého salonku, kde se vybouralo pár zdí. Slavnostně otevřel na pomyslné 117 narozeniny Iana Fleminga, tedy otce Jamese Bonda. „Na natáčení filmu Casino Royale není nikde odkaz a my jsme u nás v hotelu chtěli Jamese Bonda mít. Roli ale sehrálo také to, že rádi spolupracujeme s českými značkami, chceme, aby lidé, kteří do Puppu přijedou, viděli to nejlepší z Česka. A právě v tom se vše protlo, protože jsme zároveň chtěli odprezentovat i sklárnu Moser,“ líčí generální ředitel hotelu Jindřich Krausz.

Do třetice sehrála roli potřeba mít v Becher’s Baru prostor, do kterého by se schovalo dvacet až třicet lidí a mohli si tu uspořádat vlastní akci, aniž by se ztratili ve velkém provozu za dveřmi.

Ke konceptu si Grandhotel Pupp přizval architektonické studio Luni, které mělo baru vtisknout nádech bondovky. Vznikl tak minimalistický interiér s tlumeným světlem, který zachovává v prostoru původní klenby. Architekti pracovali také se surovostí, která do bondovek přišla právě se sérií s Danielem Craigem. Vyladěný bar dostal i nové logo, které vytvořilo Studio Najbrt. Má v sobě ukryté číslo 007.

Součástí samozřejmě musely být také skleničky Splendid. Unikátní kolekce se v karlovarské sklárně Moser vyrábí už od počátku dvacátého století a firma na ni má dokonce od roku 1911 patent. Skleničky jsou výhradně ruční práce, přičemž na výrobu jedné se podílí až 64 párů rukou. Ručně se foukají, brousí, ručně se na ně nanáší čtyřiadvacetikarátové zlato. Pije z nich mimo jiné britská královská rodina, prezident Edvard Beneš je věnoval královně Alžbětě II., ještě když byla princeznou, a údajně je používá i rodina Kardashianů.

Do celkového ladění sedí i proto, že jde o sklenice na martini. Ve Splendidu je k vidění až osmdesát kusů. Slouží jako lampičky – i to je přitom svým způsobem unikát. A dát si v nich můžete speciální koktejl. Na jeho výrobu pořídili ve Splendidu alkohol, který vznikl kolem doby narození Iana Fleminga. Základ drinku tedy tvoří gin Gordons z roku 1940, který se objevoval i v původní receptuře Vesper martini, dále v něm najdete i vodku z roku 1955 a martini z roku 1965.

„Chtěli jsme znovu oživit legendu nejdražšího koktejlu v Česku. Toho času ho měl Bugsy’s Bar, šlo o Manhattan tvořený velmi vzácnou whisky Canadian Club z roku 1899. Stál dvacet tisíc korun. My jsme chtěli jít podobnou cestou, náš koktejl je ale samozřejmě opět napojený na Bonda,“ vysvětluje barman Vítězslav Čirok. Třetí nejlepší barman na světě z roku 2022 zaštiťuje celé koktejlové menu. Zpátky ale ještě k nejdražšímu koktejlu – ve Splendidu vyjde na patnáct tisíc korun a je ho omezené množství. Pořízená lahev ginu je totiž pouze půllitrová, a tak z ní vznikne jen deset drinků. „Až se vyprodá, budeme tvořit jiný příběh a jiný koktejl,“ říká Čirok.

V nabídce jsou samozřejmě i levnější nápoje. Koktejlů vzniklo dvanáct a jsou inspirovány hlavními momenty z bondovek. Můžete si objednat třeba Defibrillator z vodky, bílého grepu, aperitivu, bezinky, aloe vera a mangostanu. Nebo Quantum of Solace tvořený ginem, fenyklovým pylem, indiánskou mátou, rýmovníkem a koriandrem. Osobní doporučení zní dát si Vesper Betrayal, který tvoří gin, italský vermut, pomerančový květ, thajská bazalka a cypřiš. Na menu je nenajdete, jsou totiž na pokerových kartách, od trojky po áčko.