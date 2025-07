V hackerském doupěti dostal nápad. Teď má jeho startup hodnotu miliard korun a zástup investorů

Uložit 0

Odmala se zajímal o technologie a byl v nich tak ponořen, že jako snubák nosí populární chytrý prsten značky Oura. Právě jeho posedlost moderními trendy ho nakonec dovedla až k založení startupu Lovable, díky němuž mohou pomocí AI vyvíjet aplikace i ti, kteří kódovat prakticky neumí. A protože je „vibe coding“ velkým trendem, se svým projektem zaujal i několik investorů, kteří z něj teď udělali jeden z nejrychleji rostoucích startupů Evropy.

Anton Osika žije ve švédském Stockholmu se svou ženou, také náruživou podnikatelkou, která často pracuje ještě déle než on. Bydlí přímo v centru města v hackerském doupěti vybudovaném právě po prodobně technologicky vášnivé lidi, jako jsou oni. Většinu času ale tráví v kancelářích, kde Osika se svým týmem o necelých pěti desítkách členů staví startup, o kterém je teď, v době umělé inteligence, hodně slyšet.

Jmenuje se Lovable a nemá nic společného se seznamkou, jak by název mohl naznačovat. Jestli ale v něčem „seznamuje“, je to skutečnost, že dnes může aplikace i webové stránky vytvářet naprosto kdokoliv, pokud alespoň trochu rozumí základům programování a dokáže své myšlenky efektivně předávat umělé inteligenci, která tu nejnáročnější práci odvede za něj.

Foto: Lovable Přes Lovable lze zadávat prompty podobně jako na ChatGPT

K vývoji takového nástroje ho ale dovedly dlouhé roky práce. Nejprve se začal zajímat o longevity, tedy o možnosti, jak si zlepšovat zdraví a ideálně prodlužovat život. Jak uvádí v rozhovoru pro magazín Sifted, hodně ho v tom inspiroval Bryan Johnson, dost možná nejznámější tvář celého trendu. Ten ho mimo jiné navedl i na cestu veganství, které mu prý „ulehčuje život“.

Poté ale během jediného víkendu coby zaměstnanec švédského e-commerce startupu Depict vytvořil nástroj GPT Engineer pro generování kódů na bázi AI, který nabídl jako open-source pro ostatní. A stačil mu jediný tweet k tomu, aby se stal nejpopulárnější službou na portálu GitHub. Věděl, že v ruce drží něco, co může mít zásadní dopad na oblast vibe codingu, kdy lidé programují právě s pomocí AI.

„Přemýšlel jsem o tom, že v příštím desetiletí se lidstvo zcela promění. A já si říkal, jestli dělám vše, co je v mých silách, aby to mělo co největší dopad?“ pokládal sám sobě otázku, která ho přiměla opustit někdejší zaměstnání a založit vlastní firmu, jež by vycházela právě z jeho programovacího nástroje.

👶🤖 Introducing `gpt-engineer` ▸ One prompt generates a codebase

▸ Asks clarifying questions

▸ Generates technical spec

▸ Writes all necessary code

▸ Easy to add your own reasoning steps, modify, and experiment

▸ open source: https://t.co/61YQQDbK3c

▸ Lets you finish a… pic.twitter.com/SLKGZfjdU8 — Anton Osika – eu/acc (@antonosika) June 10, 2023

„Bylo šest ráno, zavolal jsem Fabianovi (Hedinovi, spoluzakladateli Lovable – pozn. red.) a řekl jsem mu, ať se jdeme projít, že mám nápad. Už jsem stál venku, on seběhl v papučích za deset minut. Chodili jsme dvě hodiny Stockholmem a rozhodli se, že společně založíme firmu. Ne proto, aby bylo kódování jednodušší, ale aby se stalo zastaralým,“ napsal Osika na X.

V listopadu roku 2023 proto založil Lovable, kde s týmem skoro rok vyvíjel a testoval novou verzi tohoto softwaru. Na trh s ním přišli koncem loňského roku a v komunitě se o něm rychle začalo mluvit. A sotva zhruba šest měsíců po vydání dosáhli na tržby okolo padesáti milionů dolarů (jedné miliardy korun), což bylo i na poměry jiných rychle rostoucích firem velmi dobré skóre.

Čím dál více lidí si za pár desítek dolarů měsíčně kupovalo možnost vyvíjet aplikace i weby pouze skrze posílání promptů na chatbota, který prakticky programoval za ně. Podobně jako třeba editor Windsurf, o který sváděly boje Google a OpenAI, nebo nástroj, který vzniká pod taktovkou spoluzakladatele Twitteru Jacka Dorseyho.

Reprofoto: Foto: Brett Malinowski/YouTube Anton Osika v podcastu Bretta Malinowského

Osika před pár dny uvedl, že Lovable využívá už 2,3 milionu lidí a drtivou většinu všech návrhů od uživatelů prezentuje přímo na webové domovské stránce, kde se mohou další potenciální zájemci inspirovat. Ať už jde o designy webů, aplikací nebo třeba retro her.

O Lovable už tak přestávalo být slyšet jen mezi komunitou nadšenců do kódování a AI, ale začali se ozývat i velcí hráči z investorského světa. Letos v únoru Osikův startup získal 15 milionů dolarů (320 milionů korun), před pár dny už dostal přes 150 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) v investičním kole vedeném známou VC firmou Accel.

Jak píše deník Financial Times, díky této finanční injekci nabral Lovable na podstatně větší hodnotě, která v těchto chvílích dosahuje 1,8 miliardy dolarů, což ho řadí mezi nejrychleji rostoucí startupy v Evropě. A také samozřejmě dosáhl statusu jednorožce, protože přesáhl magickou miliardovou tržní hodnotu.

To mladé firmě dává příležitost pokračovat v rychlém růstu, k němuž by mělo pomoci i rozšíření kanceláří do Velké Británie, konkrétně do Londýna, a teoreticky i do Spojených států, primárně kvůli tomu, aby měla lepší přístup k novým talentům. Ústředí ale měnit nehodlá a pořád bude operovat ve švédském Stockholmu, kde vznikla.

Zároveň získá větší svobodu pro vývoj navazujících funkcí, typicky AI agenta, který by mohl automatizovat další úlohy, jako je úprava kódu po přečtení souborů projektu nebo ladění výsledku. To mu může dát další konkurenční výhodu na trhu, kde podobných služeb vzniká čím dál více, protože je o ně jednoduše zájem. Silnými hráči jsou třeba Replit nebo Bolt.