V hokeji se válčí. Potlačte ega, Dědek může zajistit víc peněz všem, říká majitel Energie Šenkypl
Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek víří vody svou nabídkou na odkup marketingových práv. Dušan Šenkypl v tom vidí příležitost pro všechny.
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V úterý odstartuje v Karlových Varech nový ročník hokejové extraligy. Za oponou nejvyšší české soutěže se ale hraje o mnohem víc než o první body: o marketingová práva v hodnotě miliard korun a o to, kdo je bude v příští dekádě prodávat. Majitel domácí Energie Dušan Šenkypl je přitom prvním vlastníkem klubu mimo Dynama Pardubice Petra Dědka, který říká, že se kluby odmítnutím konkurenční nabídky připravují samy o peníze. „Zájmem všech má být zvyšování hodnoty českého hokeje. Bohužel aktuálně rozhádaná ega zastiňují racio a místo toho, abychom strategicky využili nabídku, která by zajistila, že marketingová práva vynesou o nejméně 200 milionů ročně více, riskujeme, že o balíčky bude soutěžit jen úzký okruh zájemců,“ popisuje Šenkypl pro CzechCrunch.
Spor vygradoval minulý týden, kdy se valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) vymezila vůči majiteli pardubického Dynama Petru Dědkovi a jeho firmě Relmost, která se o marketingová práva uchází. Představenstvo zároveň pověřila přípravou postupu vůči klubu podle stanov a disciplinárního řádu. Podle asociace Dědek jedná proti jejím zájmům a poškozuje její jméno ve chvíli, kdy se chystá vypsat první tendry na práva extraligy. „Toto přejít nemůžeme,“ uvedl prezident APK a generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.
Spouštěčem je snaha Relmostu odkoupit kompletní balík práv najednou. Dědek s ní přišel letos v dubnu a Seznam Zprávy tehdy zveřejnily její obrysy: až 500 milionů korun ročně pro kluby a dalších 100 milionů pro hokejový svaz, dohromady 9,6 miliardy korun za patnáct let. V srpnu nabídku zkrátil na deset let a přidal podpisový bonus čtyři miliony korun každému klubu. Nešlo přitom o první pokus. Už v prosinci 2020, krátce po vstupu do Pardubic, nabízel klubům 15 milionů ročně místo 9,3 milionu od agentury BPA sport marketing. Neuspěl, hlavním argumentem proti byl jeho střet zájmů.
Asociaci nyní zvedla ze židle další Dědkova upravená nabídka ze září. Míří až na sezony od ročníku 2032/33, tedy za horizont opce, kterou si kluby v květnu zajistily na svazová práva pro období 2028 až 2032. Jako jeden z principů budoucí spolupráce ale výslovně uvádí koncentraci marketingových práv a řízení extraligy v Českém svazu ledního hokeje (ČSLH). To podle asociace v praxi předjímá vypovězení dlouhodobé smlouvy o řízení soutěže, na které stojí její vlastní existence. Nejde tak už o obchod s právy, ale o změnu modelu řízení nejvyšší soutěže.
Sám Dědek na stanovisko kolegů reagoval na síti X, kde zveřejnil dosud nepublikovaný rozpis odměny. Za období 2028 až 2032 nabízí 100 milionů korun ročně, od sezony 2032/33 pak 656 milionů a postupně až 736 milionů za sezonu, celkem 8,216 miliardy korun za patnáct sezon. Na rozdíl od jarní verze ale tyto peníze míří svazu a jeho dceřiné společnosti Pro-Hockey, od nichž chce Relmost práva odkoupit, nikoli přímo klubům.
Pro srovnání: dnes kluby z kolektivního prodeje práv berou dohromady zhruba 200 milionů ročně, v průměru tedy okolo 14 milionů na klub. Rozpočet samotného Dědkova Dynama se má aktuálně pohybovat kolem půl miliardy, nejmenší kluby jsou zhruba na čtvrtině až pětině. Majitel karlovarského hokejového klubu Šenkypl přitom model, pro který kluby v srpnu hlasovaly poměrem 12:1:1, nezpochybňuje.
Zakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital, který v Energii drží od roku 2022 největší podíl vedle města a dalších partnerů, považuje prodej po jednotlivých produktových balíčcích za správnou cestu. „Kdyby se to udělalo dobře, je to nejlepší cesta k penězům,“ míní. Jeho výhrada směřuje jednak k tomu, že asociace smetla konkurenční nabídku ze stolu, aniž by ji využila k posílení vlastní pozice. Podle Šenkypla by totiž jen samotné rozšíření soutěže o možnost podat nabídku na kompletní práva donutilo zájemce o balíčky pod vlivem konkurence výrazně navýšit nabídky. A jednak dodává, že mu současný proces nepřijde dostatečně profesionální.
„Vedení asociace nemá v současném nastavení kapacitu ani schopnosti profesionálně vyjednávat. Očekával bych, že v této době budeme již mít spoustu předběžných jednání se zájemci u nás i v zahraničí a budeme jim ukazovat, že hokej je u nás nejpopulárnější sport a je to ideální cesta, jak vstoupit na český trh. A u každého balíčku bude jasné, že máme několik vážných zájemců,“ říká Šenkypl.
„Objevil se subjekt, který je připraven dát dvakrát tolik než dnes. Racionální cesta je rozšířit výběrové řízení a říct, že vedle balíčků je možné podat nabídku i na celek soutěže, ale za našich podmínek, tedy ne na patnáct let, jak chce Petr Dědek, ale třeba na osm,“ navrhuje Šenkypl s tím, že teprve po otevření obálek by kluby vybíraly nejlepší variantu. Osmiletý horizont je jeho vlastní návrh, kterým reaguje na jednu z výtek vůči Relmostu, že by se soutěž na patnáct let zavázala jedinému partnerovi.
Sám přitom nečeká, že by Dědek uspěl. „Nemyslím si, že to Petr Dědek vyhraje. Ale riskujeme, že když u toho výběrového řízení nebude, dopadne to z finančního pohledu špatně,“ dodává. Nejcitelnější je podle Šenkypla rozdíl pro menší kluby, kterým by se příjem z práv rázem zdvojnásobil zhruba na 29 milionů korun ročně. „Současná nabídka Relmostu v některých ohledech nedává smysl, ale říká se v ní: Dám vám dvakrát tolik než dnes. Pro všechny malé kluby je to potenciálně obrovský posun k finanční stabilitě,“ podotýká.
Fotbal už velké peníze získal
Jeho teze má oporu ve fotbale. Práva na nejvyšší českou soutěž držel od roku 2014 bez transparentního tendru Pragosport, který od roku 2019 patří do skupiny Livesport Martina Hájka, a to zhruba za 150 milionů korun ročně. Poté, co na to upozornil antimonopolní úřad, vypsala Ligová fotbalová asociace výběrové řízení a cena za audiovizuální práva vyšplhala na více než 430 milionů ročně, když si je mezi sebou rozdělily O2 TV a sázkařská společnost Betano.
Nerozhodlo přitom, kdo nakonec vyhrál, ale že se vůbec soutěžilo – a právě na to upozorňuje karlovarský majitel, který se svými partnery v Pale Fire Capital investuje desítky miliard korun a aktuálně působí jako CEO americké společnosti Groupon. Pro takzvané balíčkování hovoří i regulatorní rámec. Antimonopolní úřad v lednu 2024 označil za minimální standard kolektivního prodeje transparentní a nediskriminační tendr, rozdělení práv do samostatných balíčků, vymezenou dobu trvání smluv a zákaz nepřiměřených opčních práv.
Odkup celého balíku jediným subjektem na patnáct let je tak přesně to, proti čemu se úřad vymezoval. Důležitý aspekt se ale skrývá i v modelu, který má klubům podle asociace zajistit kontrolu nad vlastním produktem. Balíčky pro období 2028 až 2032 bude jako servisní partner a zprostředkovatel zajišťovat BPA, tedy agentura obchodující práva extraligy i dnes, jak upozornil server iDnes.cz. BPA od února 2016 patří do skupiny Tipsport, která je současně generálním partnerem a titulárním sponzorem soutěže i možným uchazečem minimálně o sázkový balíček.
Komunikuje nešikovně, a proto je snadné vyvolat dojem, že se s ním nedá domluvit.
Střet zájmů lze tedy najít na všech stranách. Ostatně Petr Dědek právě na dvojroli svých hlavních kritiků upozorňuje. Jan Tůma je vedle funkce v APK i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje a šéfem Mladé Boleslavi, generální ředitel Sparty Petr Vosmík zasedá ve výkonném výboru ČSLH, předsedá jeho ekonomické komisi a je také členem představenstva APK. Zářijová nabídka Relmostu přitom míří na práva, která vlastní právě svaz. „Předpokládal bych, že zástupci ČSLH konkurenční nabídky uvítají,“ napsal Dědek.
Na to navazuje argumentem, který spor posouvá jinam: podle Dědka nejde o to, kolik dostanou kluby, ale kolik nedostává svaz. Marketingová práva na extraligu mu podle něj ČSLH předává v uvozovkách zadarmo, přestože tři nezávislé posudky, které si svaz sám zadal, ocenily jejich převod na 28 až 200 milionů korun bez DPH. „Budou tvrdit, že Relmost škodí českému hokeji, protože za práva na extraligu chce ČSLH dodat 8,2 miliardy na patnáct let? Zatímco nyní jsou práva převáděna ze svazu v uvozovkách zadarmo? To je absurdní,“ uvedl pro iSport. Samotnou výši nabídky označuje za tržní a obvyklou cenu.
Oba funkcionáře zároveň vyzval, aby na své svazové posty rezignovali. „Jsou v obrovském střetu zájmů. To si vůbec nemohou dovolit. Pokud chtějí dál takto fungovat a tvrdě hájit potřeby extraligy, měli by rezignovat na své pozice ve výkonném výboru svazu, neboť jdou proti potřebám celého českého hokeje,“ míní Dědek. Neshody mezi svazem a asociací se přitom netýkají jen práv. Dlouhodobě se vedou také o propustnost mezi extraligou a první ligou, o změny v mládežnických soutěžích nebo o platby svazu klubům za uvolňování hráčů do reprezentace, kde jde ročně o desítky milionů korun.
Ve volbách do výkonného výboru ČSLH v roce 2024 přitom Petr Dědek neuspěl, stejně jako třeba Jiří Šlégr, dnes spolumajitel Litvínova a jeden z těch, kdo se proti majiteli Dynama minulý týden ostře vymezili. „Je nešťastné, když jeden z nás neustále bortí to, co se snažíme společně budovat. Model balíčků dává klubům kontrolu nad vlastním produktem, a to je hodnota, kterou nelze přebít jedním číslem na papíře,“ uvedl Šlégr.
Dědek mu oplácí připomínkou, že Šlégr seděl v hokejové vládě v době, kdy se práva a řízení soutěže na asociaci převáděly. „Považuji za absurdní, že Jirka Šlégr, který byl přímo u toho, kritizuje někoho, kdo chce za práva poslat svazu 8,2 miliardy,“ podotýká. Většina majitelů či zástupců dalších extraligových klubů oficiálně mlčí. Šenkypl nezastírá, že Dědkovi jeho pozici komplikuje především způsob, jakým jedná.
„Komunikuje nešikovně, a proto je snadné vyvolat dojem, že se s ním nedá domluvit. Přitom v řadě věcí má pravdu a jeho zájem je zvednout hodnotu extraligy. A to bychom měli chtít v hokeji všichni,“ upozorňuje Šenkypl s tím, že byznysově nemá s Petrem Dědkem a jeho firmami vůbec nic společného. Sám ale ze své zkušenosti z Energie ví, jak složité je v Česku hokejový klub udržitelně financovat.
Ostatně před startem sezony karlovarský klub oznámil velké partnerství s čínskou automobilkou BYD, která se propsala i do názvu klubu a do kasy přinese řádově nízké desítky milionů korun ročně. V letošní sezoně plánuje Energie pracovat s rozpočtem kolem 180 milionů korun. Šenkypl přitom už při svém vstupu do klubu říkal, že tuto investici bere s ohledem na finanční poměry v hokeji spíše jako filantropický projekt, nikoliv jako byznysovou příležitost.
Rozhodnutí o marketingových právech pro extraligu zatím nepadlo ani na jedné straně: výkonný výbor svazu nabídku od května neposoudil a asociace chce první tendry vypsat do konce letošního roku. „Nikdo o tom veřejně nemluví. Přitom cítím v řadě dalších klubů podporu konat v tomto směru, abychom do hokeje získali více peněz,“ tvrdí Šenkypl. Jestli se ke karlovarskému majiteli někdo přidá, se ukáže nejpozději na podzim, až asociace vypíše první tendry. Extraliga mezitím v úterý začne právě ve Varech, zápasem s Třincem.