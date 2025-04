V hospodě dostali nápad, s nímž ovládli český Instagram. S jejich parodiemi se ztotožníte i vy

Uložit 0

Jeden z nich studuje IT, druhý chodí do školy, aby se stal učitelem. A třetí je freelancerem v reklamním průmyslu. Jsou z Olomouce a rádi chodí do hospody. Možná ani oni ale netušili, že se útočiště milovníků piv a kořalek stane místem, kde dají vzniknout jednomu z nejznámějších parodických účtů na českém Instagramu. „Říkáme si Juani z Moravy a největší dosahy máme po večerech, kdy se lidé vrací z putik,“ říkají v rozhovoru pro CzechCrunch.

Když jde o neotřelé nápady, jsou sociální sítě perfektním prostorem k tomu, aby mohly být ukázány masám. A obzvlášť populární jsou zejména na českém Instagramu účty, které si tak trochu dělají srandu z lidí, z celospolečenských situací nebo z každodenních (ne)příjemností. Právě na třetí kategorii se zaměřilo kreativní trio ze srdce Moravy, jehož motto zní: „Alkohol je metla lidstva, ale zametat je třeba denně.“

„Abychom se špatně nepochopili, my nejsme žádní alkoholici, ale sedánky v hospodách zkrátka přispěly k tomu, co děláme teď,“ říká Ondřej Menšík, jeden ze spoluautorů instagramového účtu Juani z Moravy, který se napříč zemí proslavil pro svá parodická videa. Kluci zkrátka berou více či méně známé scény z filmů, seriálů nebo televizních pořadů a připisují k nim hlášky, se kterými se může ztotožnit kdokoliv.

„Často jsme parodovali filmové scény a převáděli je do reálných situacích. V jeden moment jsme si řekli, že by nebylo špatné, kdybychom naši ulítlou zábavu sdíleli s ostatními. A když do všeho hodil vidle covid, tak jsme měli více času se této tvorbě věnovat,“ popisuje Menšík začátky vzniku Juanů z Moravy, které dnes na Instagramu sleduje skoro 94 tisíc lidí.

Stejně jako Uličník s Hádankou, tedy jeden z dalších parodických tvůrců, který baví desítky tisíc lidí pro nápadité fúze slavných filmů a seriálů, se i Juani z Moravy těší na české poměry dobrým číslům. Video se zaseknutou lanovkou s popisem Když dojdeš po špatném dni domů a stará tě zmerčí už u dveří má přes tři miliony zhlédnutí – a nad milionovou hranicí mají další dvě virální videa.

„Hrozně nám pomohlo, když Instagram v roce 2020 spustil Reels. I před nimi jsme něco tvořili, ale zdaleka to nedosahovalo takových čísel, proto jsme účet na nějakou dobu pozastavili. Jakmile ale přišla reelska, naskočili jsme zpět a rychle se nám začaly zvedat dosahy,“ říká Menšík s tím, že dnes mají jejich videa v průměru vyšší desítky tisíc zhlédnutí, často jde i o stovky tisíc.

U videí podobného typu velmi záleží na tom, jak je doporučuje algoritmus Instagramu, respektive jak se sdílí mezi ostatními. Zatímco v jeden den může mít krátký skeč sotva dvacet tisíc zhlédnutí, o čtyřiadvacet hodin později může vybouchnout něco jiného a nabírat nadprůměrná čísla. Juani z Moravy se ale na dosahy tolik nezaměřují – ostatně jak sami říkají, žádnou hlubší myšlenku v tom nehledají.

„Opravdu se snažíme jen zprostředkovávat situace, které zažíváme v hospodě nebo kdekoliv jinde – a často se přichytíme u toho, že nám připomínají scény z kultovních filmů, typicky třeba z Pána prstenů nebo Harryho Pottera, které známe zpaměti. A když třeba vidíme ztraceného Froda v Mordoru, napadne nás analogie s noční cestou z hospody. A vida, meme je na světě,“ popisuje Menšík.

Nad výrobou netráví ani příliš mnoho času. Standardní video, kdy vystřihnou scénu z filmu, seriálu nebo pořadu a doplní do něj krátký, leč výstižný a v kontextu děje zábavný titulek, jim nezabere více než půl hodiny. „Ale někdy! Někdy to trvá i hodinu. Nebo dvě,“ upozorňuje jeden z Juanů. „Vždycky záleží na složitosti našeho nápadu, hodně se to liší,“ dodává.

Mnohé může napadnout, jak to účty podobného typu řeší s autorskými právy, u kterých sami Juani z Moravy přiznávají, že jde o složité téma. Berou to ale tak, že v rámci svobody projevu je „meme tvorba“ do určité míry chráněná v reformě autorského práva.

Ačkoliv to celé pořád berou hlavně jako zábavu, už zjistili, že se na podobných virálních vylomeninách dá i vydělávat. Domluvili se například na dlouhodobé spolupráci s Cinemaxem, do toho berou i placené nárazovky, byť si pečlivě vybírají, co se v nich snaží propagovat. Zatím se pohybují na úrovni jednotek tisíců korun za měsíc, vše ale závisí od velikosti kanálu.

„I když máme skoro 100 tisíc lidí, pořád jsme relativně malý účet. Když ale porosteme, bude to o něčem jiném,“ zmiňuje Menšík a uvádí, že jedním z jejich plánů do budoucna je hledat další podobné spolupráce dlouhodobějšího typu. Tomu může dopomoci nejen další tvorba obsahu, který bude bavit desetitisíce lidí, ale také třeba… pořádání hospodských kvízů.

Zatím tedy v Olomouci uspořádali jen dva, ale chtějí se tomu věnovat více, už jen proto, že na nich mohou přivítat fanoušky a pobavit se s nimi. „Je to pro nás skvělá lokální příležitost, jak se s příznivci Juanů z Moravy osobně setkat. A nasmějeme se,“ doplňuje Menšík. Jestli budou hospodské kvízy pořádat i jinde než v olomoucké Sokolce, zatím neví.

A co by poradili ostatním tvůrcům? Hlavně nekopírovat nápady, vymyslet něco svého, originálního a ideálně se nezaměřovat jen na domácí publikum, ale zkusit to s obsahem i za hranicemi, kde je potenciál logicky vyšší. A tak když třeba jednou vzniknou Juans from Moravia, nebude se čemu divit.