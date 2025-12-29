V „krvavé lázni“ skončilo i Bikero. Ambiciózní e-shop s bicykly dluží přes 70 milionů
Jan Coufal založil firmu Bikero v roce 2015, neboť mu na internetu chyběl obchod pro mainstreamové cyklisty. Teď jeho e-shop skončil v insolvenci.
O tom, že cyklistický byznys je v krizi, se mluví už delší dobu. Zlom přišel v roce 2022 – během covidu lidé trávili volné dny co nejvíc venku, ve velkém objednávali kola… ale když pandemie odezněla, zájem klesl a výrobcům i prodejcům zůstaly plné sklady. Ne každý tehdy věšel hlavu. Třeba majitel e-shopu Bikero Jan Coufal loni pro CzechCrunch říkal, že „krvavá lázeň“ sice bude pokračovat, ale on v ní vidí šanci ukrojit si větší část trhu. Dnes je tato ambice minulostí, jeho firma skončila v insolvenci.
„Poslední roky byly pro cyklistický trh extrémně náročné. Přesto jsme vybudovali silnou značku, která rostla. Nikdy nám neklesly tržby, ale marže nebyly dostatečné. Po covidovém boomu přišlo zpomalení, které zasáhlo většinu hráčů na trhu, včetně nás. I přes maximální úsilí a nasazení týmu a všechna opatření, která jsme v posledních letech udělali, nás kombinace externích faktorů dostala do bodu, kdy další pokračování v tomto modelu už nebylo udržitelné,“ říká Coufal, jemuž zároveň patří marketingová agentura Czech Promotion.
Pro Coufala Bikero podle jeho slov nikdy nebylo jen „nějakým“ projektem nebo číslem v tabulce. „Byla to srdeční záležitost, do které jsme vložili spoustu energie, času, peněz i kus sebe. Vím, že jsme se snažili hledat řešení tak dlouho, jak to jen šlo, a že rozhodnutí, která dnes děláme, nejsou lehká pro nikoho,“ doplňuje. Insolvenční návrh označuje za reakci na dlouhodobou proměnu trhu, ne na jeden konkrétní problém, přičemž firma přitom zatím pokračuje v provozu. „Pokračování ve stávajícím modelu by znamenalo jen další ztráty,“ dodává.
Coufal Bikero založil v roce 2015, neboť mu na internetu chyběl obchod pro mainstreamové cyklisty. Zároveň se prý svým způsobem nudil, protože Czech Promotion fungovalo i bez jeho každodenního zapojení. Cílem bylo vytvořit největšího českého prodejce kol, do roku 2030 chtěl mít obrat miliardu a aspoň dvě desítky kamenných prodejen. Tomu odpovídaly i kroky firmy, včetně pohlcení jablonecké společnosti Cycology za nižší desítky milionů korun. Obrat Bikera předloni přesáhl 128 milionů korun, loňská čísla dostupná nejsou.
Podle firmy však výrazně poklesly marže po odeznění covidového bomu a nelze v dohledné době očekávat návrat na původní úroveň. V takovém prostředí se obchodní model kombinující e-shop s rozsáhlou sítí kamenných prodejen s vyššími fixními náklady stal prý dlouhodobě neudržitelným. Celkem Bikero dluží přes 71,3 milionu korun, a to celkem 97 věřitelům. Například Czech Promotion a výrobci jízdních kol Olpran, který patří podnikateli Jaroslavu Luňákovi. Ten je i majitelem prostějovských hokejových Jestřábů.