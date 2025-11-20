V O2 areně dnes začíná další finále koňského parkuru. Čas jezdcům i po 150 letech měří značka Longines
Do Prahy se vrací špičkový parkur. Ve speciálním finále se od 20. do 23. listopadu představí nejlepší jezdci i koně letošní série Global Champions.
Pražská O2 arena se ode dneška zaplní skoky přes překážky, rytmem kopyt na písku a bouřlivým potleskem. Začíná tu Prague Playoffs – vrchol světové parkurové sezóny, kde se představí nejlepší týmy, jezdci i koně letošní série Global Champions. Neoddělitelnou součástí této prestižní akce je hodinářská značka Longines, která s jezdeckým sportem spolupracuje už více než 150 let.
V parkurové soutěži se čas měří v sekundách a setinách sekund, což znamená, že o vítězství často rozhodují skutečně minimální rozdíly. Jezdec s koněm musí překonat překážky vysoké až 160 centimetrů, přičemž každá shozená tyč znamená trestné body. Trať se musí stavět s ohledem na různé typy koní – malé i velké s různými vlastnostmi. A zatáčky se vytváří tak, aby kůň mohl mezi překážkami chytit dech.
Přesnost časomíry je klíčová, na nejvyšších úrovních je automatické zařízení pro měření času povinné. Spojení s jezdectvím se u značky Longines, založené už v roce 1832, přitom rodilo postupně. V roce 1869 firma uvedla první hodinky s jezdeckým motivem, ale to byl jen začátek. To pravé spojení začalo až o devět let později, kdy Longines uvedla svůj první chronograf.
Kapesní hodinky s kalibrem 20H byly určeny pro přesné měření času a jejich pouzdro dostalo vyobrazení s motivem žokeje a jeho koně. Ve světě jezdectví se tento model velice rychle uchytil: oblíbili si ho fanoušci i žokejové, kteří měli možnost komfortně měřit čas svých výkonů. V 80. letech 19. století se tak právě tyto hodinky staly ve světě jezdectví standardem.
Od té doby značka na tomto poli kontinuálně posiluje. V roce 1911 firma uvedla první náramkové hodinky s funkcí chronografu a o rok později navázala první oficiální partnerství s parkurovou soutěží v Lisabonu. V roce 1913 přinesla honba za přesností a komfortem první kompaktní chronograf v náramkových hodinkách a značka Longines se postupně stala zárukou přesnosti.
I díky tomu se hodinky a další technická řešení Longines staly oficiální časomírou mnoha sportů, včetně toho jezdeckého, a to na nejvyšší úrovni. Hlavním partnerem a oficiální časomírou parkurové série Global Champions Tour je značka Longines už od roku 2013 a partnerství bude trvat nejméně do roku 2027.
Loga Longines tak nepůjdou přehlédnout ani v rámci letošních Prague Playoffs, což je jedinečné finále sezóny sérií Global Champions. To proběhne v Praze už pošesté a pořadatelé se mimo jiné chlubí tím, že se sem finále vrátí i v letech 2027 a 2029. Čtyřdenní akce nabídne celkem čtyři uzavřené a tři otevřené soutěže kategorie CSI5* a šest soutěží kategorie CSI2*na dvou úrovních obtížnosti.
Moderní chronografy Longines
Na tradici chronografů, kterou značka Longines buduje už od roku 1878, navazuje v její aktuální nabídce množství modelů pěti různých řad:
- Master Collection
- Heritage
- Spirit
- Conquest
- Record
Master Collection, Record a Heritage nabízí elegantní modely s tradičním pojetím. Conquest a Spirit přináší sportovnější provedení chronografů. Výhodou je široký výběr velikostí.
Nejnovějším přírůstkem do rodiny chronografů Longines je model Spirit Pilot Flyback s pouzdrem o průměru 39,5 mm a funkcí flyback, která umožňuje okamžité měření dalšího časového úseku ihned po vynulování ručičky stopek.
Přeměna jinak hokejové O2 areny na parkurové kolbiště je přitom logisticky náročná operace. Podle serveru Jezdci.cz se sem navezlo přes 1 000 tun speciálního písku, z toho 850 tun závodního písku z Německa na hlavní kolbiště. Led je zakrytý gumovými rohožemi a speciální fólií, která zabraňuje propadávání písku na hokejovou plochu. Písek obsahuje geotextilii, která vsákne vlhkost, ale zároveň drží perfektně pohromadě a vytváří pro koně komfortní povrch.
Pro závodníky je vybudováno 290 boxů pro koně včetně sprch, skladu na krmení a restaurace pro ošetřovatele. Pro letošek také pořadatelé slibují jak novou doprovodnou show, tak vylepšenou audiovizuální techniku, která přinese divákům i ve vyšších patrech arény špičkový zvuk a obraz.
