V Praze otevřela pobočka žádané vídeňské restaurace Seven North. Stojí na středomořské kuchyni a sdílení

Mezi vídeňskými foodies platí za oblíbený hotspot a ode dneška se bude ucházet o přízeň i těch českých. Řeč je o gastronomickém konceptu Seven North, který se usídlil v Náplavní ulici v přízemí teprve před pár týdny otevřeného hotelu Sir. Coby kreativní šéfkuchař za ním stojí známý Izraelec Eyal Shani a těšit se tu můžete na středomořské pokrmy, jež budete sdílet se svými přáteli u stolu, otevřenou kuchyni, ale i stylový interiér složený z vintage českého nábytku nebo nápaditý koktejlový lístek.

Zatímco u nás jméno Eyal Shani příliš nerezonuje, v Izraeli a ve světě gastronomických zasvěcenců jde o poměrně známou osobnost. Stojí za víc než padesátkou podniků rozprostřených od USA po Singapur a ve své domovině je i populárním porotcem v soutěži MasterChef. Nejvíc ale proslul svým svébytným přístupem k jídlu a surovinám. „Třeba voda je pro mě stejně živoucí jako vy nebo já a stejně jako jakákoliv další surovina nám vypráví svůj příběh. Můj úkol jako kuchaře je nechat tyto příběhy zaznít,“ řekl Shani pro CzechCrunch.

Zní to možná zvláštně, v jeho kuchyních – tu českou má na starosti Richard Knap –, se ale tento přístup projevuje velice příjemně. Jinými slovy jde totiž o to, aby všechno, z čeho se vaří, bylo maximálně čerstvé a tedy s co nejintenzivnější chutí. Jídla jsou pak maximálně přímočará, třeba jen rajčata s olivovým olejem nebo bruschetta se zrajícím sýrem, aby se chutě příliš nevrstvily a mohly vyniknout. To může znít pro změnu zase příliš jednoduše, v podání večera Seven North to ale chutná a funguje na výbornou.

Foto: CzechCrunch Eyal Shani během zahájení provozu Seven North, restauraci ale bude mít na starosti Richard Knap

„Středomořská kuchyně je podle mě ta nejlepší ze všech a její hlavní ingrediencí je slunce,“ hlásí ještě Eyal Shani a přesně to v novém podniku taky servíruje. Nezapomínejte ovšem, že myšlenka Seven North stojí nejen na jednoduchých jídlech z oblasti Středomoří, ale i na jejich sdílení. Takže až sem vyrazíte na večeři, rozhodně nechoďte sami, ochudili byste se o půlku zážitku.

Na menu, které je i tady psané fontem Comic Sans (jedna z těch nejmenších kuriozit doplňující excentrickou osobnost místního šéfkuchaře), byste dva dny po sobě neměli najít to samé. Další charakteristikou Shaniho přístupu k vaření je i to, že se alespoň část nabídky neustále proměňuje – jednak podle toho, jaké suroviny jsou daný den k dispozici, jednak proto, aby kuchaři nezabředli do stereotypu, ale stále v surovinách před sebou hledali ony příběhy…

Že se tu najíte jako ve Středomoří ale platí vždy. Jednotlivé chody tak tvoří zejména zelenina (z velké části v syrové formě nejrůznějších salátů), kvalitní maso, ryby a mořské plody. O mouku zavadíte jen krátce v předkrmech nebo případně zákuscích a stejně tak byste marně hledali třeba i koření, Shani důsledně pracuje jen s olivovým olejem, solí a bylinkami.

Když vám něco z toho během přendávání z talíře na talíř upadne na stůl, nic si z toho nedělejte. S tím se počítá – stoly tu jsou záměrně místo ubrusu potažené širokým pruhem papíru, aby se potom, co dojíte, jednoduše stáhnul a vyhodil.

Co přesně budete moci během vaší návštěvy ochutnat, říct nemůžeme, během té naší to ale byla třeba focaccia s rajčaty, zakysanou smetanou a v oleji naloženými, najemno nasekanými paprikami, bruschetta se sýrem a opečenou nektarinkou, carpacio z rajčat, lilkové sašimi, spařený špenát s parmazánem, pečená brambora se správně nakyslým salátem nebo salát s jahodami, borůvkami a hruškou, mušle, krevety, skvěle připravené ryby, ale třeba i kebab, jehněčí kotletky nebo dokonalé rajčatové ravioly s máslovo-šalvějovou omáčkou.

Vždycky se ale můžete spolehnout na to, že je nabídka Seven North rozdělená do několika sekcí podle toho, co je základem daného jídla (chleba, zelenina, maso nebo ryby a mořské plody), a v každé je na výběr z několika pokrmů. Jeden vystačí pro 2 až 3 lidi, takže nejlepší je vzít pár přátel, přes den moc nejíst a pak si zde projíst aktuální jídelní lístek odshora dolů.

Jednotlivé chody totiž chuťově gradují, a i když je jejich základ vždy opravdu velmi jednoduchý a přímočarý, dohromady a s postupem večera, který záměrně doprovází uvolněná funky hudba, fungují jako spolehlivý zlepšovač nálady i zase trochu jiný gurmánský zážitek.

Eyal Shani by řekl, že za to může vaše napojení na jídlo a to, co se vám snaží sdělit. Ovšem ať už vás podobný přístup oslovuje, nebo ne, Seven North rozhodně stojí za návštěvu. Stejně jako celý hotel Sir, který funguje necelé tři měsíce a vedle pobočky žádaného vídeňského podniku sází i na poctu českému kubismu a umění vůbec.

Procházku po jeho chodbách můžete tedy pojmout jako průchod malou galerií. A kdo má rád starý český nábytek nebo nádobí, mohl by tu být také spokojený, stačí se rozhlédnout po stolech a židlích, které tvoří interiér Seven North. I tohle je součástí Shaniho strategie, která zahrnuje i co největší přizpůsobení jeho podniků místům, kde fungují. Proč se ale Seven North jmenuje právě Seven North, si už izraelský šéfkuchař nepamatuje.