V prosinci mluvil o výzvě získat investici. Teď už má dalších 150 milionů a dobývá nový kus Evropy
Startup Choice digitalizuje tisíce restaurací. Po další podpoře investorů kromě expanze plánuje představit i gastro superaplikaci.
Když jsme se v prosinci setkali s Alexem Ilyashem, zakladatelem startupu Choice, který napříč několika zeměmi digitalizuje přes sedm tisíc restaurací, hlásil několik důležitých novinek: více než sto milionů korun v tržbách a poprvé po pěti letech od vzniku firmy provozní zisk, čímž dokázal životaschopnost svého byznysu. A přibližoval také jednu důležitou výzvu: uzavřít další investiční kolo, aby mohl svůj růst o to víc nakopnout. Teď už má splněno. Od skupiny fondů získal dalších 150 milionů korun, a kromě zahraniční expanze chystá spustit i gastro superaplikaci.
CzechCrunch zaregistroval změny ve struktuře akcionářů startupu v rejstříku, Choice teď informace potvrdil s tím, že v nejnovější investici získal 7,1 milionu dolarů. Kolo vedl portugalský fond Alea Capital společně s polským Smartlink Partners, který startup podpořil pětadvaceti miliony korun také loni. Přidaly se také zdejší fondy Reflex Capital a J&T Ventures, celkem již od investorů získal 11,6 milionu dolarů, podle aktuálního přepočtu 246 milionů korun.
Nový kapitál Choice plánuje využít na pokračující expanzi po Evropě. Dnes celkem registruje více než 30 tisíc restaurací, z nichž sedm tisíc využívá placené služby, v devíti zemích. Měsíčně se přes Choice uskuteční více než 1,5 milionu objednávek v hodnotě téměř 750 milionů korun.
Na domácím trhu má přes 1 400 zákazníků včetně sítí restaurací Kolkovna, Kozlovna, Fruitisimo, Ambiente, Las Adelitas, Vnitroblock či Modrý zub. Kromě toho působí na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Estonsku, Litvě, Lotyšsku a na Ukrajině. Nově se mají přidat Portugalsko, Španělsko a Itálie, kde startupu pomůže právě i nový investor Alea Capital.
Původně Choice vznikl jako řešení pro poskytování online menu, dnes restauracím umožňuje provozovat webové stránky s rezervačním systémem, nabízí platby pomocí QR kódů na stolech, napojení na rozvozové služby či správu marketingových kampaní nebo komunit včetně věrnostních programů a sběru zpětné vazby. Nově své řešení obohatí i o AI nástroje v rámci analytiky i komunikace.
„Naší vizí je, aby Choice pomocí AI uvolnil personálu v restauracích ruce. Stačí napojit Choice a software začne sbírat data, tvořit obsah a řídit marketingové aktivity tak, aby zvýšil tržby restaurací a retenci zákazníků,“ komentuje Ilyash, podle kterého si jen málokterá restaurace – a to nejen v Česku – může dovolit platit agentury nebo mít pro marketing plnohodnotnou pozici. „To ale díky AI už nebude potřeba a majitelé restaurací se tak mohou soustředit na to, v čem jsou nejlepší – jídlo a servis,“ doplňuje.
Kromě zmíněných novinek Choice v řádu několika měsíců chystá i další zásadní projekt. „Superaplikace“ Choice App má poskytnout nejjednodušší cestu, jak propojit zákazníky s podniky, a fungovat má jako mix služeb Tripadvisor a Foursquare. Umožní tak objevovat restaurace, dívat se na hodnocení a přidávat recenze, stát se členy věrnostních klubů, sledovat menu s fotkami, objednávat přes QR kód či bez provizí objednávat take-away nebo delivery.
Ilyash přitom vysvětluje, že aplikace nemá sloužit jako konkurence rozvozovým službám jako Wolt či Foodora. Místo toho chce pracovat především s komunitou. „Community management restaurací se dnes spoléhá buď na pravidelné zákazníky anebo širší komunitu obsluhovanou přes běžné sociální sítě. Ty specializované jsou alespoň v Evropě bohužel spíše na ústupu,“ vysvětluje.
Cílem je vzít to dobré z Instagramu či Facebooku, a obohatit to o pokročilé marketingové nástroje pro správu komunit. Restaurace tak budou mít své sledující, kterým můžou posílat notifikace a speciální nabídky. „Pro zákazníka bude jednoduché například seřadit restaurace podle toho, jestli mají možnost rezervovat místo v požadovaném termínu. A pro Česko bude samozřejmě super objednávání poledních meníček třeba do kanceláří,“ prozrazuje Ilyash, jenž věří, že aplikace – která bude zdarma pro uživatele i restaurace – startupu pomůže se zapojováním nových podniků, růstem napříč Evropou a restauracím zvýší opakované objednávky.