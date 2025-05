Ve hrách míří nad miliardu. Skupina Smarty převzala JRC a vydělává na gamingu, merchi i vlastních PC

Uložit 0

Před čtyřmi lety e-shop s elektronikou Smarty získal značku JRC, největší řetězec herních obchodů v Česku. Je z toho výdělečné spojení, které v letošním roce míří v gamingu nad miliardu korun – což je asi pětina celkového obratu skupiny. Vydělává nejen díky videohrám a hernímu hardwaru, ale i sběratelským kartičkám. A taky díky sázce na výkup a prodej použitých her a konzolí.

„Od akvizice náš herní byznys rostl meziročně v průměru o více než patnáct procent. Předloni to znamenalo obrat přes 800 milionů korun, v loňském roce tempo růstu trochu zvolnilo, protože se uspokojila poptávka po nových konzolích,“ popisuje Rudolf Konečný, výkonný ředitel Smarty Brands. A letos to bude ještě větší: „Díky oznámeným novinkám se dostaneme bezpečně přes miliardu.“

Gamingová divize tak tvoří zhruba pětinu obratu celé skupiny majitele Petra Syrůčka. Solidní čísla – a to byste k nim klidně mohli přičíst ještě řadu vlastních počítačových sestav TIGO, ty ale Smarty počítá do IT segmentu, ne do herního. A když se řeknou hry, samozřejmě to neznamená jen prodej konzolových titulů a herních kreditů.

Zákazníci spojení JRC se Smarty přijali ve výsledku výrazně pozitivněji, než vyplývalo z prvotních predikcí.

„Nenajdete na trhu nikoho dalšího, kdo má takový počet prodejen s herním sortimentem a vším, co k němu patří,“ popisuje Konečný. „Ať už se jedná o samotné hry, herní hardware, popkulturní merch, různé doplňky, či sběratelské karty. Ve všech těchto oblastech, které postupně rozšiřujeme, jsme z pohledu sortimentu a instantní dostupnosti jednička,“ dodává.

Zmiňovaných prodejen má Smarty v Česku aktuálně 27, další čtyři provozuje na Slovensku. Najdete je v Praze i v menších městech, akorát Brno zatím chybí. Ale to prý jen kvůli tomu, že se zatím nenašel vhodný prostor. Kromě zboží nabízí i servisní služby nebo třeba výkup konzolí a her. Nicméně nejzajímavějším zdrojem celkového růstu hry jako takové v poslední době nejsou.

Loni nejvíce táhl konfigurátor PC a sestavy vlastní značky TIGO, které se z pohledu prodaných herních PC staly dvojkou na českém trhu. Dále pak zmiňovaný merch, sběratelské kartičky či herní příslušenství. „V růstu celkového gamingového obratu nám také výrazně pomáhá i práce v rámci cirkulární ekonomiky, kdy díky iniciativě Smarty Cycle ročně vykoupíme, otestujeme, vyčistíme či opravíme a zpět do trhu vrátíme vyšší tisíce konzolí a nižší statisíce her,“ vysvětluje Konečný.

„Meziroční růsty této recyklace jsou ve vyšších dvouciferných číslech. Spojuje se zde zájem o nižší cenu i o planetu,“ dodává výkonný ředitel. Na tuhle recyklační vlnu ve Smarty naskočili i se službou, která umožňuje lidem už jednou bazarově koupenou hru opět vrátit za tři čtvrtiny ceny.

Nejen tahle lákadla Smarty uvádí mimo jiné s vědomím toho, že se na trhu nedávno uvolnil prostor po CZC. Tedy po firmě, která dlouho v hlavách mnoha lidí působila jako to pravé místo pro nákupy herního hardwaru a dalších spřízněných produktů. „Děláme a nadále budeme dělat vše pro to, abychom zákazníky přesvědčili, že jsme tou správnou a dlouhodobou volbou nejen pro hry, hardware či telefony. A ze zpětné vazby od našich zákazníků a z dosahovaných čísel vidíme, že jsme na správné cestě,“ míní Konečný.

K tomu přesvědčování pomáhá i fakt, že Smarty před čtyřmi lety převzalo herní řetězec JRC – jedničku na trhu, která byla pro mnohé synonymem pro herní obchod. „Věděli jsme, že pokud chceme nadále dohánět a v budoucnu držet krok s největšími hráči, musíme se Smarty do kamenných prodejen. Tak, jak to v nějaké podobě dělali a dělají všichni,“ vysvětluje zástupce firmy.

Ani samotný výkon JRC online bez zvýšených investic zatím zásadně neklesá.

„K tomu jsme ale potřebovali silnou a maržovou vertikálu, která v ideálním případě doplní náš původní sortiment, nemá v retailu zásadní konkurenci a zároveň přinese nejen vyšší, ale především více repetitivní návštěvnost než telefony či IT produkty,“ říká. A tak padla volba na videohry – a na značku JRC spolu se slovenským Brlohem.

Při jejím převzetí se mimochodem skupina Petra Syrůčka musela rozhodovat rychle. O české obchody i slovenské pobočky mělo údajně zájem více subjektů. „A pokud by to pro nás nedopadlo, tahle cesta by se nám pravděpodobně navždy uzavřela,“ tuší Konečný. Spojit dva subjekty s různou firemní DNA prý bylo náročné a dodnes se s některými detaily stále perou, ale klíčové požadavky Smarty byly splněny, navíc přišla silná zákaznická základna a know-how v herní branži.

„Síla značky JRC byla podpořena primárně dlouhodobou přítomností fyzických prodejen. Z toho i bez větších investic dlouhodobě těžil také online. Integrací JRC do Smarty a růstem prodejní sítě přišel stejný efekt i pro Smarty. Navíc je velmi pozitivní, že ani samotný výkon JRC online bez zvýšených investic zatím zásadně neklesá,“ popisuje Konečný.

To je podle něj důkazem vysoké loajality komunity, která kolem značek JRC a Brloh historicky vznikla. „A z posledních průzkumů víme, že zákazníci spojení JRC se Smarty přijali ve výsledku výrazně pozitivněji, než vyplývalo z prvotních predikcí. Je to pro nás obrovský závazek a současně motivace se posouvat vpřed a nadále přinášet zákazníkům to nejlepší nejen z herního světa,” uzavírá výkonný ředitel Smarty Brands.