Večeře v galerii, kde si zvolíte i vlastní talíře. Levitate otevřel v novém a sází na neobvyklý zážitek

Uložit 0

Šéfkuchař Christian Chu a jeho obchodní partner Miroslav Šole dobře vědí, co chtějí. Nijak se netají tím, že by jednou rádi získali několik michelinských hvězd. Dosáhnout toho chtějí prostřednictvím takzvané kreativní gastronomie, kterou už několik let pilují ve své restauraci Levitate. Ta na konci loňského roku opustila prostory pražského hotelu President a teď se otevřela coby třípodlažní oáza pro milovníky chutí a zážitků na Vinohradech.

„Náš koncept není o tom, že přijdete, sednete si a najíte se. Kreativní gastronomie je o vyprávění příběhů. My to děláme prostřednictvím svého menu, ale jenom to nestačí. Potřebovali jsme i místo, kde bychom to mohli patřičně rozehrát,“ říká Miroslav Šole.

Poslední necelé dva roky fungoval Levitate, který se zrodil v komorních prostorách ve Štěpánské ulici, v hotelu President na Starém Městě. S koncem toho loňského ale místo na vltavském nábřeží s výhledy na Letnou opustil a vyměnil jej za bývalý hudební klub Techtle Mechtle na Vinohradské třídě. Tady se restaurace otevřela na začátku března.

Foto: Levitate Miroslav Šole a Christian Chu

„Představy o tom, jak budeme v Presidentu fungovat, se úplně nenaplnily. Nemohli jsme například využívat všechna místa, u kterých jsme to plánovali. To, že hosté nebudou sedět na jednom místě, pro nás přitom bylo klíčové,“ doplňuje svého partnera Christian Chu.

„A vzhledem ke zdražování to pro nás začalo být i ekonomicky neúnosné,“ dodává ještě ostřílený manažer Šole, který v gastronomii strávil skoro celý svůj profesní život. Levitate rozvíjí s Christianem Chu posledních sedm let a je to právě tento ambiciózní kuchař, na jehož tvořivosti a talentu koncept restaurace stojí.

Při vydání posledního michelinského průvodce, který zahrnoval i Česko, si díky tomu Levitate vysloužil jako první a zatím jediný místní podnik označení creative cuisine. Letos pak jako jeden z mála provozů získal v premiérovém ročníku hodnocení průvodce Gault&Millau tři „čepice“ z pěti možných, nejlepší restaurace v Česku si přitom odnesla čtyři. A byl to také Chu, vedle kulinařiny i velký milovník designu, kdo pro Levitate našel novou adresu.

„Bylo mi jasné, že po Presidentu nemůžeme jít do něčeho menšího a jen tak přežívat. Na tohle místo jsem ale narazil náhodou,“ směje se kuchař, který to před lety dotáhl i do uznávaného výběru 30 pod 30 časopisu Forbes. „Sice jsem se bál, že bude moc velké, ale když jsem to tu pak viděl, tak jsem rovnou podepsal,“ vysvětluje. A opravdu, na Vinohradské ho čeká opět pořádná výzva.

Nový Levitate se totiž rozkládá na 350 metrech čtverečních a na třech podzemních podlažích. Restaurace je využívá naplno, nezaplnila je ale stoly pro obsloužení co nejvíce zákazníků. Miroslav Šole a Christian Chu se rozhodli zůstat u toho, že najednou pohostí maximálně 24 lidí a naopak naplno rozjedou své představy o tom, jak to má v kreativní restauraci fungovat.

„Představte si operu, která má několik dějství a postupně graduje. My se snažíme o to samé,“ říká Šole „Chce to dobré jídlo, ale taky čas a prostředí.“ A tak se připravte na to, že postupně bude gradovat i vaše návštěva Levitate, budete se při ní hodně přesouvat, kochat uměním a sami si vyberete, z čeho budete jíst a pít.

Zážitek začne vlastně hned za dveřmi. Tam čeká malá zenová zahrada, kde naberete patřičnou atmosféru. K tomu dostanete první chod a majitelé vám vysvětlí svůj koncept a to, co vás čeká. „Cílem tohoto místa je, abyste se správně naladili a připravili na celý večer,“ popisuje Christian Chu, který ve své kuchyni i nadále mixuje asijskou kulinařinu s tou evropskou, což je opět znát i na interiéru restaurace.

Ze zenové zahrady sejdete do nejspodnějšího patra, kde je takzvaný lounge. Vévodí mu dřevěný bar, panuje tu příjemné přítmí a křesla přímo vyzývají k usazení. „Přesně toho jsme chtěli dosáhnout, tahle část má být maximálně pohodová. Dostanete amuse bouche a aperitiv – v alkoholické i nealkoholické verzi – a měli byste tady nějakou dobu příjemně posedět,“ pokračuje šéf místní kuchyně, který si pro zájemce přichystal i šachový koutek.

Představte si operu, která má několik dějství a postupně graduje. My se snažíme o to samé.

Cestou sem projdete takzvanou boutique hall, kde si jednak podle nálady a vkusu vyberete talíře a sklenice, ze kterých budete jíst a pít, jednak tu můžete, stejně jako v ostatních místnostech, obdivovat různá umělecká díla. To je totiž další věc, na kterou se Levitate schválně zaměřil – aby propojil zážitek z jídla s tím z krásných děl. Obrazy, které tu jsou momentálně k vidění, jsou od slovenského malíře Patrika Kriššáka a Karla Štědrého. Sezónně se ale budou obměňovat. „Tohle spojení nám dává dokonalý smysl a nikdo další v Česku to nedělá, tak doufáme, že to bude fungovat,“ říká Šole.

Za samotným jídlem se pak přesunete do další místnosti. I té vévodí barový pult, ale mnohem větší než ten v loungi. A hlavně – tady se nemíchají nápoje, ale dokončuje jídlo, které se rovnou i podává. Když tu budete hotovi, půjdete ještě o patro výš, kde má Christian Chu svoje takzvané studio a kde dostanete drobné snacky a čaj. Kdo má delší variantu menu, vrátí se zpět do hlavní místnosti. Kdo tu kratší, poputuje opět do lounge, kde se na závěr jakkoliv dlouhé varianty večeře podává dezert.

Varianty večeří jsou v nabídce dvě, jedna s 12 a druhá s 18 chody, a obě se opírají o tři pilíře: aqua, fauna a flóra, tedy ryby a další dary vod, maso a zeleninu či ovoce, čehož se Levitate drží od svého vzniku. Chuovým cílem je, aby v každém pokrmu vynikly jednotlivé suroviny, v duchu označení kreativní gastronomie je ale dohromady spojuje v opravdu neotřelých – a výtečných – kombinacích.

Tím ale Levitate ve své nabídce nekončí. Zvolit si totiž můžete i to, jak chcete večer strávit. Pokud se třeba chystáte na byznysové jednání a myšlenka přesouvání se k tomu nehodí, můžete jednoduše zůstat na jednom místě a nechat se obsloužit tam. „Pokud naopak toužíte po ještě větším zapojení, tak vám dáme rondon a budete s námi za barem nebo v kuchyni dokončovat svoje jídlo,“ popisuje šéfkuchař. Kdo pak přijde ve větší skupině než v páru, může ve velkorysých prostorech využít soukromé části a nerušit tak zážitek svůj ani ostatních.

Rezervace na první večer v novém měli v Levitate už prý dlouho dopředu a oba majitelé to berou jako známku toho, že o jejich gastronomickou galerii, jak si pro sebe novou restauraci pojmenovali, bude zájem. Však také inspiraci pro ni čerpali v těch nejvěhlasnějších světových podnicích, jako jsou kodaňské Noma a Alchemist, barcelonské Enigma a Disfrutar nebo stockholmský Frantzén.

Všechny mají dvě až tři michelinské hvězdy a Christian Chu s Miroslavem Šolem k nim vzhlížejí zcela záměrně. A doufají, že se svým konceptem se jednou po jejich bok zařadí. Podmínkou samozřejmě je, aby se slavný průvodce do Česka vrátil, podle posledního vyjádření jeho zástupců by to ale mohlo nastat už brzy. Komisaři prý už v Česku působí a první, ryze české, a tudíž i celorepublikové vydání by mohlo spatřit světlo světa do konce letošního roku.