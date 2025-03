Pražský bar se dostal do výběru nejzajímavějších podniků na světě. Z Česka se to povedlo jen pěti dalším

Uložit 0

Najdete ho jen kousek za Národním divadlem v centru Prahy – a nově také na prestižním seznamu podniků z celého světa, které stojí za to navštívit. Bar Alma se tam v aktuálním vydání výběru 50 Best Discovery dostal jako jediný z Česka – a zařadil se po bok jen hrstky domácích podniků, kterým se to povedlo už dříve.

Je to trochu jako s oceněními od Michelinu. U něj ty nejskvostnější restaurace dostávají vysněnou hvězdu, ale michelinský průvodce i bez udělení hvězdy oceňuje také další podniky. Podobně to je s prestižním projektem 50 Best, který kromě seznamů top restaurací, barů a hotelů – ta nejlepší restaurace na světě je v Barceloně – publikuje také výběr 50 Best Discovery.

Ten doporučuje milovníkům dobrého jídla, pití a turismu zajímavá místa. Třeba bar pražské Almy. Podnik z ulice V Jirchářích rozšířil seznam 50 Best Discovery při únorové aktualizaci spolu se stovkou dalších barů – ale z Česka jako jediný.

„Za mě je to obrovský úspěch a potvrzení špičkové úrovně, na které se bar a celá Alma pohybuje. Je skvělé být ve společnosti těch nejlepších,“ říká Vojtěch Václavík, zakladatel Almy, která je restaurací, kavárnou i barem v jednom. Václavík mimochodem spustil a vede také oblíbenou gastroznačku Kro, jež nedávno oznámila velké stěhování v Karlíně i změny ve Vršovicích.

„Pro nás na baru je zařazení krásnou odměnou za práci, která nás neskutečně baví. Udělali jsme s Matoušem Bočkem a celým týmem velký kus práce a vážíme si toho, že si nás všímají i na mezinárodní scéně,“ dodává Pavel Sochor, který má v Almě s parťákem Bočkem na starosti právě oceněný bar.

Přídavky do seznamu 50 Best i doporučení do výběru Discovery jsou výsledkem hlasování několika stovek expertů na turismus a gastronomii. A skvělých míst na celém světě zjevně přibývá čím dál víc, protože už ani název projektu není přesný. Namísto padesátky nejlepších zveřejňuje hned dvě padesátky – tedy stovku top barů, hotelů a restaurací. A k nim další zajímavá místa v seznamu 50 Best Discovery.

Mezi nimi najdete i další podniky z Česka. Alma rozšiřuje nevelkou domácí reprezentaci se čtyřmi pražskými a jedním brněnským zástupcem. Hlavní město reprezentují bary Black Angel’s, Hemingway a L’Fleur spolu s restaurací La Degustation Bohême Bourgeoise, moravskou gastroscénu zastupuje Super Panda Circus.