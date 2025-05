Vědí, jak řídit moderní energetiku, a nabízí to za předplatné. Investici mají od druhé nejbohatší Češky

Uložit 0

Energetika dlouho platila za konzervativní a nepříliš dynamický obor. Jak se ovšem víc a víc decentralizuje a čím dál větší roli v ní hrají obnovitelné zdroje, stoupá i význam moderních digitálních technologií, které to celé umí řídit a optimalizovat. Příkladem je mladá česká firma Terraverse, která na svůj rozvoj získala peníze od druhé nejbohatší Češky.

Flexibilita, agregace, výkonová rovnováha, komunitní energetika… To všechno jsou v posledních měsících velmi populární termíny, a to jak mezi laiky, tak investory. Jenže všechny ty soláry, větrníky či baterie musí někdo řídit, respektive je nutná jejich souhra, pokud se mají vzájemně doplňovat a třeba i stabilizovat celou síť.

A právě nástroj, který to umožňuje, tvoří programátoři a energetici z Terraverse, ani ne dva roky starého startupu. Jeho zakladatelé prošli podobně jako několik dalších energetických revolucionářů skupinou Nano Energies, již v roce 2008 zakládal podnikatel Petr Rokůsek s vizí ozelenit českou energetiku a posunout ji do 21. století. A právě to se nyní začíná dít.

„Chceme být těmi, kdo tu proměnu umožní,“ upozorňuje šéf Terraverse Daniel Szántai. Jde o to, že jeho startup vyvinul speciální platformu, která dokáže řídit větší energetické celky, ať už jde o soubor menších elektráren s fotovoltaikami, nebo firemní areál, kde je i velkokapacitní baterie – a tuto platformu jako službu za předplatné nabízí jiným firmám.

Zákazníkem tak bývá třeba energetická firma, která má stovky či tisíce klientů. Software od Terraverse použije například na to, aby tuto „svou“ masu mohla agregovat a jako jeden velký blok ji pak nabídnout provozovateli české přenosové soustavy ČEPS, a tak pomáhala vykrývat výkyvy v síti (jde o tolik propírané služby výkonové rovnováhy).

Foto: Terraverse Daniel Szántai z Terraverse

„Tyto firmy nejsou softwaroví vývojáři, my ano. Můžou si vzít naši platformu, zabalí si ji do své vizuální identity a mají obrazně řečeno po starostech,“ říká Szántai a jmenuje i jednoho ze zákazníků své společnosti: Enetiqa Trading, což je obchodní divize nadnárodní energetické skupiny, která působí v patnáctce českých měst.

To, že Terraverse usnadní život provozovatelům energetických portfolií, ale není jediné potenciální využití. „Naším klientem může být třeba i větší firma, která má výrobní areál, kde je více zdrojů a více odběrných míst. Typicky nějaká fabrika. A náš systém jí umožní to řídit, aby to dávalo co největší smysl,“ vysvětluje Szántai.

To byl i důvod, proč do Terraverse investovala desítky milionů korun druhá nejbohatší Češka Jitka Cechlová Komárková, která podle magazínu Forbes disponuje jměním přes 13 miliard korun. Patří jí přední výrobce železničních kol Bonatrans Group, který na severní Moravě zaměstnává v obřím průmyslovém areálu několik tisíc lidí.

„Chtěli jsme jako partnera někoho, kdo není přímo z energetické branže, ale kdo pochopí potenciál a smysl naší platformy, protože řešíme problém, který zná i on,“ říká Szántai. A zároveň tím ozřejmuje, proč si za investora vybrali dámu ze strojírenství, což na první dobrou může pro digitální energetický startup znít neobvykle: „Jenže kdybychom se spojili s nějakou konkrétní energetickou skupinou, v podstatě by nás to diskvalifikovalo z toho, abychom nabízeli naši platformu i jejím konkurentům.“

Energetické firmy nejsou softwaroví vývojáři, my ano. Můžou si vzít naši platformu, zabalí si ji do své vizuální identity a mají po starostech.

Nabídky na to, aby se Terraverse stali součástí některé z velkých energetických firem, už prý Szántai a spol. dostali na stůl, ale odmítli je. Prozatím nic jako odprodej mladého startupu neřeší, protože mají peníze na svou expanzi: příští rok by rádi získali první klienty i v Polsku či na Slovensku a zdvojnásobili celkový výkon zdrojů, které jejich platforma řídí. „Aktuálně to je přes 100 megawattů,“ dodává podnikatel. Obrat startupu byl loni necelých 20 milionů korun.

Szántai založil Terraverse předloni spolu s Martinem Skácelem a Miroslavem Oškem, kteří coby zkušení programátoři svou dráhu započali v tuzemské antivirové jedničce Avast (dnes už Gen), ale všichni tři se potkali v Nano Energies. Z této skupiny, kterou už Petr Rokůsek prodal, se postupně vydělilo více projektů. „My na to jdeme trochu jinak než kluci,“ směje se Szántai.

Na mysli má společnosti Delta Green a Nano Energies, jíž zůstalo původní jméno. Ty totiž nabízejí také služby flexibility, agregace a řízení energií klientům z řad domácností, respektive firem, nicméně dělají to pod svým jménem coby progresivní a na moderních technologiích stavějící obchodníci s energiemi. „Oni mají svůj software, který si vyvinuli. My jsme tu pro ty, kdo si jej vyvíjet nechtějí a chtějí to přenést na někoho dalšího, aby se o to nemuseli starat,“ dodává Szántai.

A nekonkuruje jim v tom, že některé větší podniky by si mohly předplatit jeho platformu samy a pak už by nepotřebovaly dodatečné služby právě od firem, jako jsou Nano Energies, ale třeba také C-energy nebo Solar Global? Ti všichni klientům energie nejen dodávají nebo je od nich vykupují, ale také jim nabízí jejich řízení a optimalizaci. „I tyto subjekty jsou našimi potenciálními klienty. Zároveň ale platí, že naši stávající klienti jsou jejich konkurenti, ale to je pro trh přece dobře, ne?“ uzavírá Daniel Szántai.