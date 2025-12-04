Vědkyně věří, že našla způsob, jak bojovat proti rakovině. Zaujala i trojici českých miliardářů
Její firma Taveren Therapeutics se zaměřuje na možný způsob léčby rakoviny. Pracuje s geny, které jsou schopné bránit vzniku nádorového onemocnění.
Zuzanu Kečkéšovou vždy zajímalo, jak je možné, že některé lidské tkáně – jako třeba srdce, svaly nebo chrupavky – prakticky nikdy neonemocní rakovinou. „Jak jsou schopné se této smrtelné nemoci bránit?“ ptala se sama sebe. Začala je proto zkoumat. A objevila v nich celkem 87 proteinů, které brání usazování rakovinových buněk. Na jejich základě se teď snaží vyvinout látku pro protirakovinnou léčbu.
Své bádání navíc nově přetavila ve vlastní biotechnologickou firmu Taveren Therapeutics, která se zaměřuje na možný způsob léčby rakoviny a pracuje s takzvanými tumor supresor geny schopnými bránit vzniku nádorového onemocnění. „Vyvíjíme molekuly, které by dokázaly aktivovat jejich ochranný účinek,“ hlásí Kečkéšová. Ta již zaujala i investory, mezi něž se řadí především miliardářské trio Jan Dobrovský, Vasil Bobela a Petr Pudil. Ti zbohatli na prodeji podílů v Mostecké uhelné a Kečkéšové v rámci svého family office bpd partners přispěli již dříve. Nyní posílají další finanční injekci.
Celková částka poskytnutá bpd partners na výzkum boje proti rakovině tak šplhá na téměř 100 milionů korun. Dalším investorem je B3 Holding rodiny Brůžkových, jimž patří například chemička Draslovka. Obě skupiny společně vytvořily společnost BTCZ Ventures, jejímž cílem je investovat do zajímavých startupů v oblasti zdravotnických technologií a biotechnologií. „Jsme velmi rádi, že se podílíme na podpoře záměru, který může vést k výraznému pokroku v boji s jednou z nejzákeřnějších chorob současnosti,“ říká Miroslav Tvrzník z bpd partners.
V současné době mají prý o podíl na financování projektu Zuzany Kečkéšové v závěru preklinické fáze zájem další dva české subjekty. Vedení firmy Taveren jedná zároveň s americkými investory, kteří by finančně zajistili následné klinické testování. Cílem je tedy zvládnout financování prvních dvou fází klinických zkoušek vlastními silami s podporou vybraných investorů a venture kapitálu a poté zahájit spolupráci s velkou farmaceutickou společností.
Taveren vznikl jako spin-off Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, na jehož půdě výzkum probíhá. A právě i zmíněné tumor supresor geny Kečkéšová objevila ve spolupráci s laboratoří profesora Michala Hocka z ÚOCHB. Od té doby prošly molekuly rozsáhlým testováním od buněčných kultur až po myší modely, které napodobují lidské nádory. V tuto chvíli se blíží do finále preklinické testy. A pokud se vše povede, začnou klinické testy na lidských pacientech.