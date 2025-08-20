Veletrh Reshoper přichází s novým formátem. Vystoupí Bonami, Fabini nebo GymBeam, přednášky budou zdarma
Tradiční veletrh pro e-commerce firmy Reshoper se koná 4. září v Praze. Nabídne aktuální e-shopová témata, formát VIP roundtables a další novinky.
Růstový mindset, umělá inteligence, vedení lidí… co vše je dnes potřeba, aby e-shop uspěl na přeplněném trhu? Rozhodně to znamená mnohem víc, než mít kvalitní produkt a dobrý web. Veletrh Reshoper, jedna z největších akcí zaměřená na profesionály ze světa e-shopů v Česku, pomůže i letos hledat odpovědi. Koná se 4. září, tentokrát v pražských Křižíkových pavilonech. O své zkušenosti z budování e-commerce projektů se podělí například Bonami, GymBeam, Fabini nebo Shoptet.
Už v základní vstupence zdarma nabídne akce deset přednášek od špičkových odborníků či veletrh s účastí firem, které nabízejí řešení pro e-shopy. Dále také poradenskou zónu s dvaceti profesionály z oboru a sedmi úspěšnými e-shopaři, jakými jsou ředitelé značek Vuch, Grizly, Knihobot nebo Tomáš Arsov. S nimi mohou návštěvníci konzultovat jakékoliv téma související s byznysem.
V placeném VIP programu přichází Reshoper s novým formátem – takzvanými roundtables. „Ve dvaceti až třicetiminutových přednáškách je nemožné, aby se člověk dostal do hloubky daného tématu, i kdyby chtěl. A když už se to podaří, tak tomu část publika nemusí rozumět, protože jejich specializace je jiná. Proto nás zaujal koncept roundtables známý z velkých gamingových konferencí ze San Francisca nebo Japonska, kde se sejdou zakladatelé studií s odborníky a diskutují. Dlouho. A přesně tímto směrem půjdeme i my,“ říká jedna z organizátorek Veronika Nosálová.
„Ať už jste introvert, nebo extrovert, můžete se zeptat na cokoliv, co vás ve vašem projektu trápí,“ říká k tomu účastník hned prvního roundtablu a známý odborník na efektivitu webů Jan Kvasnička. Podle něj jde o to, aby si účastníci odnesli praktické výstupy pro sebe na míru.
„Připravil jsem si pro účastníky roundtablu na téma Dobrý manažer vs. špatný manažer sdílený dokument s odkazy, vzory a checklisty, které mohou využít hned po prvním přečtení,“ dodává s tím, že se na letošní formát osobně velice těší.
Dalšími účastníky hlavního programu budou například Jiří Votava z BrainMarketu, Ruslan Skopal z Trenýrkárny, Jiří Zima z firmy Niceboy nebo třeba Pavel Vopařil z Bonami.
Diskuse povedou moderátoři, kteří mají ke konkrétním tématům blízko: autor podcastu Proti Proudu Dan Tržil, Aneta Martinek z platformy Holky z marketingu nebo advokátka Petra Dolejšová. „Každý si tu najde to své. Ať už e-shop rozjíždí, nebo má za úkol produkty na e-shopu prodat. Na Reshoperu můžete jít přímo do hloubky,“ vysvětluje své rozhodnutí akci moderovat Aneta Martinek.
Se všemi řečníky a zástupci e-shopů se pak návštěvníci budou moci osobně potkat při neformálním networkingu a mluvit s nimi o svém vlastním projektu nebo jim položit otázky. „Kde jinde se vám stane, že v jednom dni můžete v klidu probrat svůj vlastní e-shop s několika osobnostmi, jejichž know-how například sledujete online nebo je znáte z velkých přednášek? A právě tohle dělá z letošního Reshoperu prostor, kde se během jednoho dne můžete se svým podnikáním reálně posunout dopředu,“ říká Veronika Nosálová.
Reshoper 2025
Kdy: 4. září 2025, 8:45–17:30 + afterparty
Kde: Křižíkovy pavilony, Výstaviště Holešovice, Praha 7
Vstupenky: na webu akce
Součástí programu veletrhu zůstávají i přednášky, letos však budou přístupné zdarma v rámci základní vstupenky. Půjde o konkrétní příběhy, a to od předních osobností české a slovenské e-commerce až po majitele úspěšných e-shopů, kteří se podělí o své cesty a know-how, zkušenosti z praxe a řešení skutečných problémů. Vystoupí například Radek Hudák z Růžového slona, odborník na brand Karel Novotný, Radka Vaculíková z Fabini a jiní.
Akce si ponechává stejně jako v předešlých letech volně přístupnou veletržní část, která nabídne více než sto vystavovatelů ze světa e-commerce. Představí se firmy z oblasti online marketingu, logistiky, vzdělávání, CRM nebo retail managementu.
Večer akce pokračuje neformální afterparty s lokálním jídlem v karlínském pivovaru U Dvou kohoutů. „S kým si nestihnete popovídat po roundtables, s tím se můžete v klidu propojit večer. Dlouhodobě víme, že na akcích jsou nejcennější právě nové kontakty. A letošní Reshoper je postavený tak, aby se k nim snadno dostal každý, kdo má zájem,“ říká na závěr Veronika Nosálová.
