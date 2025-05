Velkolepý seriál podle Isaaca Asimova se vrací. Třetí řada Nadace nabídne pohled do daleké budoucnosti

Uložit 0

Seriál Nadace, který točí AppleTV+ podle slavných knih Isaaca Asimova i v Česku, sice neposbíral úplně nejlepší hodnocení, rozhodně ale patří mezi nejambicióznější projekty současnosti. A už v červenci, dva roky po zatím poslední, druhé řadě, se dočkáme další. Ta nás posune o více než 150 let vpřed a podle velkolepého traileru, který nyní Apple ukázal, půjde minimálně vizuálně o podmanivou podívanou.

Ve třetí řadě se ocitáme 152 let od událostí z poslední série. Nadace, která má za úkol uchovat to, co dělá lidstvo lidstvem, protože podle matematických výpočtů se blíží konec galaktické říše a nástup 30 tisíc let chaosu, je pevně etablovanou institucí a impérium dynastie Kleonů upadá. Mezi oběma mocnosti roste křehké spojenectví, které ale ohrožuje bojovník Mul, jenž by pomocí vojenské síly, ale i ovládání myslí rád vesmír ovládnul.

Sci-fi seriálů se na nás v poslední době valí opravdu hodně, Nadace ale minimálně podle traileru vyniká nákladným vizuálem a výpravou, jež zahrnuje i galaktické bitvy jako ze Star Wars. Část třetí sezóny seriálu opět vznikala v českých Prague Studios a sledovat ji na AppleTV+ bude možné od 11. července.