Velký deal a miliardové plány. Češi chtějí propojit tradiční finance s krypto aktivy a uspět v Evropě
Společný projekt českých skupin LongRiver a 21M Group chce integrovat kryptoměnové a finančně-technologické služby napříč Evropou.
Jeden z největších projektů v oblasti digitálních aktiv v regionu představily skupiny LongRiver a 21M Group, do níž patří třeba kryptosměnárna Anycoin. Jejich nový společný podnik má postupně integrovat vybrané kryptoměnové služby s cílem vybudovat významnou evropskou obchodní platformu s digitálními aktivy. Celková konstruovaná hodnota projektu má aktuálně dosahovat sedmi milionů eur (zhruba 170 milionů korun), přičemž ambicí je dosáhnout valuace až 75 milionů eur (1,8 miliardy korun).
Hodnota společného projektu zvaného DASE (Digital Asset Exchange) vychází z kombinace existujícího provozu a technologických aktiv skupiny 21M Group a kapitálového i regulatorního příspěvku ze strany LongRiver. Skupina 21M Group Marka Kyrsche a Martina Čecha, známá zejména díky směnárně Anycoin, k dnešnímu dni eviduje více než 130 tisíc registrovaných uživatelů a celkový zobchodovaný objem 18 miliard korun. Dominantně se u ní obchoduje s bitcoinem.
Investiční skupina LongRiver, za kterou stojí zakládající partneři František Vinopal a Lukáš Hartl, aktuálně spravuje aktiva přesahující hodnotu 20 milionů eur (přes 480 milionů korun) a v portfoliu má podle svého vyjádření přes čtrnáct projektů. Zaměřuje se na firmy s výraznou uživatelskou základnou, relevantními licencemi nebo technologií vhodnou pro další rozvoj. Deal s 21M Group pro ni představuje další krok v dlouhodobé strategii zaměřené na akvizice a integraci kryptoměnových a fintech platforem napříč Evropou.
Fotogalerie: Money Maker Praha 2025
CzechCrunch uspořádal čtvrtý ročník velké konference Money Maker, na které vystoupily přední osobnosti českého byznysového a investičního světa.
Do Nové Spirály a Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha zavítalo přes 1 100 návštěvníků. Generálním partnerem akce byla investiční skupina LongRiver.
„Stojíme na prahu zásadních změn ve finančním sektoru – podobných těm, které kdysi přinesl internet. Spojení kapacit LongRiver a Anycoinu pod značkou DASE je právě takovým krokem: budujeme infrastrukturu, kde digitální aktiva a tradiční finance budou fungovat ruku v ruce,“ říká František Vinopal, řídící partner a spoluzakladatel investiční skupiny LongRiver. Rámcová dohoda o vzniku společného podniku byla oficiálně podepsána na konferenci Money Maker.
„Naší ambicí je vybudovat jeden z největších regionálních projektů propojujících svět digitálních aktiv s evropskou finanční infrastrukturou,“ doplňuje Vinopal s tím, že zmíněná valuace až 75 milionů eur zahrnuje plánovanou konsolidaci obchodních platforem na trhu digitálních aktiv a projekci ekonomického výkonu skupiny do roku 2030. Součástí dohody je i příprava na budoucí propojení aktivit do jednotné korporátní struktury pod značkou DASE.
„Digitální finance vstupují do fáze, kdy se technologie, regulace a důvěra musí potkat v jednom bodě. Spojení s LongRiver nám umožňuje posunout se z regionální úrovně na celoevropskou a nabídnout klientům služby, které jsou bezpečné, regulatorně ukotvené a zároveň uživatelsky maximálně přívětivé,“ říká Marek Kyrsch, výkonný ředitel skupiny 21M Group, kterou založil s Martinem Čechem před třemi lety. Patří do ní vedle Anycoinu také peněženka Bitlifi a společnosti 21M Custody, 21M Finance a 21M Invest, které poskytují úschovu kryptoměn, služby pro finanční poradce a investiční produkty.