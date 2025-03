Velký přestup ve světě financí: architektem boje s inflací v ČNB se stane hlavní ekonom J&T Banky

Uložit 0

J&T Banka přichází o jednu ze svých nejvýraznějších tváří: její hlavní ekonom Petr Sklenář přejde od června do České národní banky, kde povede klíčovou měnovou sekci. Ve funkci nahradí Petra Krále, který útvar dlouhé roky vedl, ale dostal se do sporu s guvernérem Alešem Michlem a letos v lednu jej opustil. Měnová sekce připravuje prognózy o vývoji inflace a utváří podklady pro bankovní radu, která na jejich základě rozhoduje o svých krocích.

Petr Sklenář ke svému přestupu pro CzechCrunch řekl, že jde o splnění jeho dávného snu: „Už od vysoké školy jsem si něco takového přál. Je to logické vyústění mé dosavadní práce, ve které jsem se také hodně věnoval makroekonomickým analýzám.“ Inflaci v Česku i ve světě často rozebíral také v podcastu BigTalk, který připravuje s ekonomem Miroslavem Zámečníkem.

V České národní bance bude Sklenář, který v J&T Bance působí od roku 2011, podřízen viceguvernérce Evě Zamrazilové. S ní se podobně jako s guvernérem Michlem či členy rady Janem Procházkou nebo Jakubem Seidlerem dobře zná, potkával se s nimi mimo jiné v České bankovní asociaci.

Post, který bude Sklenář od června zastávat, patří k těm v rámci ČNB nejvlivnějším, jeho důležitost je srovnatelná s funkcí radního centrální banky. Má zásadní vliv na opatření, která slouží k regulaci inflace, včetně úprav úrokových sazeb. Do té doby, než Sklenář do ČNB nastoupí, měnovou sekci povede její náměstek Jakub Matějů.

Petr Sklenář patří k výrazným ekonomickým komentátorům, vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, působil i v Praze na prestižním institutu CERGE-EI. Před nástupem do J&T Banky pracoval pro společnost Atlantik finanční trhy. „Za to, co jsem se naučil a co mi J&T Banka umožnila, jí jsem nesmírně vděčný. Ale po tak dlouhé době už nastal čas na změnu,“ dodal pro CzechCrunch.