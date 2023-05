Téměř 1 800 zaměstnanců v přerovských závodech společnosti Meopta se podílí na tom, že právě z Česka je jeden ze světových lídrů v oblasti optiky. Stojí za ní rodina Rausnitzova, která ji přetvořila v moderní technologickou firmu zaměřenou na pokročilá optická řešení a hi-tech aplikace využívané ve zdravotnictví, polovodičovém průmyslu, vědě, ale i třeba ve vojenských zbraňových systémech. Éra Rausnitzů v čele podniku však nyní končí. Do finále dospěl dlouho připravovaný prodej celé Meopty, již v dosud největším dealu letošního roku získá velký americký hráč.

Česko-americká rodina Geralda Rausnitze nakonec po dlouhých vyjednáváních prodá Meoptu americkému private equity fondu Carlyle Group. Jako první o uzavření transakce informovaly Hospodářské noviny s tím, že k dohodě došlo během sobotního večera a má jít o prodej stoprocentního podílu za necelých 700 milionů eur (zhruba 16 miliard korun). Podle informací CzechCrunche je nicméně součástí obřího obchodu ještě druhý, dosud neznámý hráč, který by měl taktéž část přerovského podniku získat. I tato transakce by měla být uzavřena v nejbližších dnech.

Zdaleka největší část Meopty každopádně bude mít Carlyle. „V tuto chvíli informaci o prodeji nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit,“ nechtěl prodej na dotaz E15 komentovat Jiří Coufal, marketingový ředitel Meopty. Její kořeny sahají až do roku 1933, kdy ještě pod názvem Optikotechna stála za vznikem prvního československého zvětšovacího objektivu. Od té doby vyvíjela zvětšovací přístroje, objektivy nebo kinoprojektory a během války pak také vojenskou optickou techniku včetně zaměřovačů, periskopů či dalekohledů.

Dnes jako jedna z mála firem v oboru poskytuje sestavy od počátečního návrhu a vývoje až po velkosériovou výrobu, dodání a montáž. V Meoptě se přitom zaměřují na široké spektrum odvětví čítající přesné zdravotní a vědecké přístroje, digitální filmovou projekci, průzkum vesmíru, spotřební sportovní optiku či vojenské zbraňové systémy. Významně se v posledních letech zaměřila také na polovodičový průmysl, který zažil velký boom.

Výsledkem jsou tržby, které se v roce 2021 vyšplhaly přes 3,8 miliardy korun, což představovalo meziroční růst o více než 37 procent. Čistý zisk překročil 822 milionů korun a meziročně vyrostl o téměř 700 procent. Jedná se o konsolidované výsledky skupiny Meopta, do níž vedle hlavní mateřské společnosti Meopta – optika patří ještě dceřiné společnosti Meomed a Meopta Systems. Firma navíc ve své výroční zprávě uvedla, že v roce 2022 očekává další nárůst svých tržeb. Čísla za loňský rok prozatím nezveřejnila.

Po dlouhém prodejním procesu celý byznys z velké části převezme zmíněná Carlyle Group, která nakonec předložila lepší nabídku než německá společnost Carl Zeiss. Ta byla podle Hospodářských novin dlouho favoritem. Zároveň má menší část firmy převzít dosud neznámý kupec, s nímž by měla být transakce finalizována v blízké době. Pro Carlyle se jedná o další nákup v Česku, kde loni v jiném velkém obchodě získala brněnský Tescan, posledního nezávislého hráče v oboru elektronových mikroskopů. Mezi brněnskou a přerovskou firmou přitom může hledat byznysové či výrobní synergie. Již dříve fond koupila i překladatelský startup Memsource.

Do svého vlastnictví získala Meoptu rodina Rausnitzova po roce 1989. Tehdy se do rodné země vrátil česko-americký podnikatel Paul Rausnitz, jehož židovská rodina utekla z Jablonce nad Nisou před válkou nejprve před nacisty do Sovětského svazu a následně i před komunisty do Spojených států. Jelikož Paul Rausnitz sám několik let podnikal v optickém oboru, rozhodl se vstoupit právě do Meopty, která potřebovala po ztrátě velké části vojenského byznysu proměnit a zmodernizovat. Dnes tvoří většinu její produkce oblast průmyslové optiky a po Paulu Rausnitzovi, který zemřel v roce 2018 ve věku 90 let, vedení Meopty převzal jeho synovec Gerald Rausnitz. Do strategického řízení firmy se zapojoval i jeho syn David.