Věříte, že bitcoin poroste rychleji než o 9,9 % ročně? Česká aplikace ho nakoupí o 60 % víc, než máte
Turbo Nákup od Invity se vyplatí, jen když bitcoin roste rychleji, než kolik stojí přidaná částka. Při propadu o 61 % přijdete o vklad.
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Bitcoin dokáže za necelý rok ztratit víc než polovinu hodnoty. Naposledy se to stalo po vrcholu na začátku října 2025 a podobné propady přišly i po vrcholech na konci let 2013, 2017 a 2021. Kdo na vrcholech v letech 2013, 2017 a 2021 začal pravidelně nakupovat, byl o rok později zhruba o polovinu pod svými vklady. Kdy je ten správný okamžik ke vstupu, se přitom dopředu poznat nedá. To platí jak o bitcoinu, tak o investování obecně. „Načasovat přesný okamžik nákupu je v podstatě nemožné a většina investorů ho netrefí,“ říká Michal Nýdrle, investor a partner bitcoinové aplikace Invity, který vystoupí i na velké konferenci Money Maker. Odpovědí na to mají být pravidelné nákupy.
Při nich investor kupuje bitcoin za stejnou částku každý týden nebo měsíc bez ohledu na aktuální cenu, takže vstup rozloží v čase a v propadech mu další nákupy podle Nýdrleho snižují průměrnou nákupní cenu. Odtud zkratka DCA (dollar cost averaging, tedy průměrování nákladů), jak se takové investování označuje. A kdo chce na růst bitcoinu vsadit víc, než kolik má vlastních peněz, může na burzách obchodovat na páku, tedy z velké části za vypůjčené peníze, takže se mu násobí zisky i ztráty. Tam je ale podle Nýdrleho potřeba trh časovat, a vrací se tak problém, kterému se pravidelné nákupy snaží vyhnout.
Aplikace Invity, za níž stojí i zakladatelé Trezoru, před rokem přišla s produktem, který se snaží oba přístupy spojit. Turbo Nákup přidává ke každému pravidelnému nákupu 60 procent kupní síly navíc, takže kdo si nastaví tisíc korun měsíčně, nakupuje bitcoin za 1 600 korun. Přidanou částku klient vrací až při ukončení strategie a do té doby za ni platí 9,9 procenta ročně.
„Prakticky tím uživatel dělá otevřenou sázku, že průměrný růst bitcoinu bude v blíže nespecifikovaném časovém horizontu vyšší než 9,9 procenta, ať už za rok, za dva, nebo za šest let,“ popisuje Nýdrle. Invity založili v roce 2019 Marek Palatinus, Pavol Rusnák a Štěpán Uherík ze SatoshiLabs. Projekt začínal jako srovnávač směnáren určený pro kryptopeněženku Trezor, od roku 2024 funguje jako samostatná mobilní aplikace, kterou využívá přes 30 tisíc lidí.
Loni do firmy vstoupili jako investoři Michal a Pavla Nýdrlovi spolu s Radkem Janečkem, kteří do ní vložili 60 milionů korun a stejnou částku přidali i původní zakladatelé. Invity se významněji pustilo do investičních služeb pro širší veřejnost a s Turbo Nákupem míří na lidi, kteří bitcoin už znají a v jeho dlouhodobý růst věří. „Turbo Nákup rozhodně považujeme za pokročilejší produkt pro někoho, kdo v investování do bitcoinu není nováček,“ říká Nýdrle. Začátečníkům Invity nabízí klasický nákup bez přidané kupní síly. Cílovou skupinu podle Nýdrleho tvoří lidé s horizontem v řádu let, kteří jsou přesvědčení, že fiatové peníze, tedy běžné měny jako koruna, euro či dolar, čeká dlouhodobě silná inflace.
Pákou ani úvěrem Invity Turbo Nákup nenazývá, přestože klient nakupuje víc bitcoinu, než na kolik má peněz. V praxi si klient v aplikaci zvolí částku a frekvenci nákupů a Invity ke každému nákupu přidá 60 procent. Všechen nakoupený bitcoin slouží jako zajištění, takže dokud strategie běží, nedá se prodat ani poslat jinam. Ukončit ji klient může kdykoli, přidanou kupní sílu pak ale musí vrátit v eurech nebo korunách, k čemuž se může automaticky prodat část bitcoinu. Zbytek patří klientovi. Příjmy pro získání produktu zákazník nedokládá a v úvěrových registrech se nic neobjeví.
Jak funguje Turbo Nákup
- Nákupy: klient zvolí pevnou částku a frekvenci, například týdně nebo měsíčně, Invity ke každému nákupu přidá 60 %. Z tisíce korun se tak nakupuje za 1 600 korun.
- Poplatky: Turbo poplatek 9,9 % ročně jen z přidaného kapitálu, strhává se zpětně z další platby. Servisní poplatek 0,49 % převodem, 1,49 % kartou, jen z vlastních peněz klienta.
- Zajištění: bitcoin nejde během strategie prodat ani poslat. Když neprojdou dvě platby po sobě, strhne se Turbo poplatek z bitcoinu.
- Vyrovnání: kdykoli. Přidaná kupní síla se vrací v eurech nebo korunách, část bitcoinu se k tomu může prodat automaticky, zbytek patří klientovi.
- Likvidace: když hodnota bitcoinu klesne pod přidaný kapitál, podle Invity zhruba 61 % pod průměrnou nákupní cenou. Předtím aplikace klienta dvakrát upozorní, klient nic nedluží.
- Bez dokládání příjmů, nic se nezapisuje do úvěrových registrů.
Proč podle ní nejde o páku, vysvětluje firma smluvní konstrukcí. „Invity klientovi nepůjčuje žádné peníze. Ke každému pravidelnému nákupu klienta nakoupí Invity vlastním jménem a na vlastní účet bitcoin navíc a klient ho od ní odkoupí až při vyrovnání strategie,“ popisuje Nýdrle. Klient podle Invity nic nedluží a nemůže se dostat do záporného zůstatku. Když cena prudce klesá, aplikace ho před likvidací dvakrát upozorní, aby mohl zareagovat. Invity přitom letos v únoru jako jedna z prvních firem získala od České národní banky licenci pro služby s kryptoaktivy podle evropského nařízení MiCA.
Hlavním rizikem je likvidace. Když hodnota bitcoinu ve strategii klesne pod přidaný kapitál, strategie se automaticky vyrovná, ostatní zůstatky klienta ale zůstanou netknuté. Podle Nýdrleho k tomu dojde, když cena spadne zhruba o 61 % pod průměrnou nákupní cenu klienta dřív, než ji další pravidelný nákup stihne snížit. „Uživatel pak přijde prakticky o vše, co do strategie vložil, ale nic nedluží,“ popisuje. Od spuštění bety v říjnu 2025 podle firmy nedošlo k žádné likvidaci, ačkoli bitcoin mezitím spadl o 51 % od maxima.
Aby sázka vyšla, musí bitcoin v průměru růst rychleji, než kolik stojí Turbo poplatek. Jak to vychází pro klienta, který tři roky ukládá tisíc korun měsíčně, ukazují modelové příklady Invity. Kdo čtyři roky vkládá 10 tisíc korun měsíčně, zaplatí na Turbo poplatcích zhruba 53 tisíc korun, asi 11 % vlastního vkladu.
Tři scénáře podle Invity (1 000 Kč měsíčně po tři roky)
Vlastní vklad zhruba 36 000 Kč, Turbo poplatky asi 3 100 Kč, při vyrovnání se vrací zhruba 19 700 Kč.
- Cena bitcoinu o 50 % nad průměrnou nákupní cenou: klientovi zbyde zhruba 59 200 Kč (+64 %), běžný pravidelný nákup kolem +49 %.
- Cena beze změny: zhruba 32 900 Kč (−8,6 %).
- Cena o 40 % pod průměrnou nákupní cenou: ztráta zhruba 67 %, o 45 % méně bitcoinu než u běžného nákupu.
Podle dat Invity bylo v plusu 89 % aktivních strategií Turbo Nákup a Turbo Nákup Plus, varianty, která výši nákupů přizpůsobuje dlouhodobému průměru ceny. Průměrné zhodnocení po odečtení poplatků a vyrovnání činilo 26,3 % vlastních vkladů. „Spustili jsme ho na historickém maximu, a i tak je většina zákazníků v plusu,“ dodává Nýdrle. Statistika ale zahrnuje jen aktivní strategie, každou měřenou od jejího založení.
Jak by Turbo Nákup obstál v delší historii, spočítal CzechCrunch na denních cenách bitcoinu se stejnými parametry, jaké používá Invity. Model počítá s klientem, který každý měsíc vkládá stejnou částku a nepřestane ani v propadu. Kurz koruny a poplatky za kartu nezahrnuje, výsledky jsou proto orientační. Princip nejlépe ukazuje start na vrcholu v prosinci 2017. O rok později by byl klient s Turbem 91 % pod svými vklady, s běžným pravidelným nákupem 57 %. Po třech letech by ale Turbo vycházelo na zisk 242 % proti 169 % a k letošnímu říjnu na 585 % proti 421 %.
Větší expozice ale funguje oběma směry a model ukazuje i to, proč Invity tak zdůrazňuje pravidelnost. Kdyby klient po třech měsících přestal vkládat a poplatek se začal strhávat z bitcoinu, skončily by likvidací strategie od vrcholů v letech 2013, 2017 i 2021. Takový postup podle Invity nedává smysl, protože strategie není krátkodobá. Start na posledním vrcholu v říjnu 2025 by k letošnímu říjnu vycházel na plus 13 % proti 10 %. Na tříletém horizontu dopadlo Turbo podle propočtů lépe než běžné pravidelné nákupy v 93 procentech případů. Ve ztrátě ale skončilo v šesti procentech případů, běžný nákup ve třech.
Bitcoin přidaný Turbo Nákupem Invity podle Nýdrleho kupuje z vlastních zdrojů, část z nich si ale půjčuje od externích investorů. Firma tak vydělává na poplatku z každého nákupu a u Turba navíc na rozdílu mezi Turbo poplatkem a tím, kolik ji stojí financování.
Ideální horizont je podle Invity dva až tři roky a zejména v obdobích velkých poklesů podle Nýdrleho může dávat smysl nechat strategii nakupovat dál, protože další nákupy snižují průměrnou cenu i riziko likvidace. „Turbo nedoporučujeme nikomu, kdo není přesvědčen o dlouhodobém fundamentu bitcoinu a nedokáže se zavázat k pravidelným DCA transakcím po dobu několika let,“ dodává. Více o tom, proč ho už dnes více než klasické investice zajímá právě bitcoin, prozradí příští týden na naší velké konferenci Money Maker.