Větší než Facebook s Googlem dohromady. Musk chce SpaceX na burze ještě tento rok a cílí na galaktické částky
Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu v největším IPO historie. Má mít rekordní valuaci i objem vybraného kapitálu.
Vítejte u nového vydání investičního newsletteru Money Maker Recap. Investiční svět nyní žije především konfliktem v Íránu, ale děje se toho více. Největší novinkou uplynulého týdne bylo oznámení Elona Muska a jeho SpaceX o vstupu na burzu.
☝️ Vítěz týdne
Vyhodíte každého pátého zaměstnance a vaše akcie vyletí o šest procent. Zní to jako špatný vtip, ale přesně tohle se tento týden odehrálo v Oraclu, kde v úterý ráno ještě před šestou hodinou dostaly tisíce zaměstnanců po celém světě e-mail od „Oracle Leadership“. Žádný rozhovor s nadřízeným ani žádné varování, jen oznámení o konci. Trošku devadesátkový přístup? Možná, ale trh ho ocenil náramně.
Podle investiční banky TD Cowen jde o 20 až 30 tisíc lidí, tedy zhruba 18 procent z celkových 162 tisíc zaměstnanců, což by z toho dělalo největší propouštění v historii firmy.
Přitom nejde o firmu v potížích, spíš naopak. Čistý zisk ve třetím fiskálním kvartálu vyskočil o 27 procent na 3,7 miliardy dolarů (78 miliard korun), tržby meziročně o 22 procent na 17,2 miliardy a nasmlouvané budoucí příjmy dosáhly 553 miliard dolarů (téměř 12 bilionu korun). Firma tedy hlásí nárůst o 325 procent za rok.
Oracle ale potřebuje uvolnit hotovost na stavbu AI datových center, za která letos plánuje utratit kolem 50 miliard dolarů (přes bilion korun), tedy o 15 miliard víc, než říkal investorům ještě před pár měsíci.
TD Cowen odhaduje, že propouštění uvolní 8 až 10 miliard dolarů ročně. Akcie jsou sice od začátku roku pořád asi 25 procent dole, ale den propouštění zakončily v solidním zeleném poli.
👎 Poražený týdne
Akcie LVMH, tedy symbolu luxusu, za první kvartál roku 2026 odepsaly 28 procent. To je horší propad než během finanční krize v roce 2008, covidu v roce 2020 i prasknutí internetové bubliny. Podle analýzy Bloombergu jde o vůbec nejhorší čtvrtletní výsledek od roku 1989, kdy se s akciemi luxusního konglomerátu začalo obchodovat.
Za tím stojí dokonalá bouře několika faktorů najednou. Válka na Blízkém východě paralyzovala cestovní ruch, Dubaj coby jeden z posledních motorů růstu sektoru se ocitl v dosahu regionální nestability a čínský spotřebitel, na jehož návrat celé odvětví čeká od covidu, se stále plně nevzpamatoval.
Americký trh měl být záchranným kruhem, jenže nejistota z cel a drahých energií ho přibrzdila dřív, než se stačil rozjet. Analytička UBS Zuzanna Pusz označila náladu investorů v luxusu za nejpesimističtější za několik let. Z celého sektoru zmizelo za poslední měsíc přes 100 miliard dolarů tržní kapitalizace, přičemž LVMH a Hermès přišly každý o víc než 40 miliard.
Šéf skupiny Bernard Arnault to pocítil na vlastní kůži – jeho jmění se za kvartál zmenšilo o 55,9 miliardy dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun), což z něj dělá největšího majetkového poraženého mezi pětistovkou nejbohatších lidí planety. Sám přitom v lednu varoval, že rok 2026 nebude jednoduchý. Už tržby LVMH za rok 2025 klesly o pět procent na 80,8 miliardy eur, provozní zisk šel dolů o devět procent.
💵 Téma týdne
Bude Musk ovládat dvě bilionové burzovní firmy?
Každá generace investorů má své „pamatuju, kde jsem byl a co jsem dělal, když to šlo na burzu“. Pokud se bavíme o čistě amerických IPOs (vstupech na burzu), pak je to pro ty starší Google v roce 2004, který při něm získal 1,67 miliardy dolarů. Pro mileniály Facebook v roce 2012 s 16 miliardami, valuací 104 miliard a technickým kolapsem Nasdaqu v den úpisu. Čínská Alibaba na trhu v USA v roce 2014 nasbírala 22 miliard a nastavila dosud nepřekonaný americký rekord.
A nyní přichází SpaceX, která chce všechny tyto milníky překonat najednou. Deník The New York Times to nazval generační příležitostí a jedním z největších úpisů v historii. SpaceX tento týden podala k americké Komisi pro cenné papíry (SEC) důvěrnou registraci k IPO. Pokud vše půjde podle plánu, akcie by se měly začít obchodovat kolem června a půjde tak o první z trojice mega IPOs letošního roku.
Další dva adepti jsou OpenAI a Anthropic. Cílová valuace SpaceX činí 1,75 bilionu dolarů (zhruba 41,5 bilionu korun), což by firmu okamžitě zařadilo mezi šest nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem na světě. Tedy nad Teslu, Saudi Aramco i Zuckerbergovu Metu.
Firma chce údajně získat až 75 miliard dolarů čerstvého kapitálu. Aby bylo jasné, o jakém řádu mluvíme: 75 miliard dolarů je víc než roční HDP dvou třetin zemí na planetě.
Klíčem k pochopení toho, proč je trh ochoten o takové valuaci vůbec diskutovat, přitom není raketa, ale internet. Starlink, satelitní divize SpaceX, ukončil rok 2025 s 9,2 miliony předplatitelů a tržbami přes 10 miliard dolarů (237 miliard korun), přičemž analytici na letošek odhadují příjmy mezi 16 a 24 miliardami. To ze SpaceX dělá nikoliv primárně kosmickou firmu, ale globálního telekomunikačního giganta s marží, o jaké se klasickým operátorům může jen zdát.
Přidejte k tomu únorovou fúzi s Muskovou AI firmou xAI, díky níž se modely Grok integrují přímo do satelitní infrastruktury, a začíná být jasné, proč analytici SpaceX přirovnávají spíš ke cloudovým hráčům typu AWS než k Boeingu nebo Lockheed Martinu. Raketový byznys přitom nezaostává – loni 165 orbitálních letů, monopol na dopravu amerických astronautů na ISS a v březnu úspěšná demonstrace přečerpání paliva mezi dvěma loděmi Starship na oběžné dráze, což je klíčový moment pro program Artemis a návrat člověka na Měsíc.
Načasování je ovšem ošemetné, protože trhy jsou kvůli blízkovýchodnímu konfliktu nervózní a Nasdaq se pohybuje na nejnižších úrovních za rok.
Červen je daleko a do té doby se může stát ledacos. Jedno je ale jisté. Až se SpaceX objeví na burzovních obrazovkách, celý sektor kosmických a AI akcií pocítí vlnu kapitálu, kterou vstup firmy tohoto kalibru nevyhnutelně přinese. A Elon Musk se stane prvním člověkem v historii, který bude řídit dvě samostatné veřejně obchodované firmy s valuací přes bilion dolarů. A i on sám nejspíš bude prvním člověkem se jměním přesahujícím bilion dolarů.
💰 Ze světa Money Makeru
Zatímco svět sleduje ceny ropy, v tichosti rostou i hypoteční sazby – z loňských 4,3 procenta se blíží pěti a nejspíš bude ještě hůř. Tomáš Rusňák, šéf Gepard Finance a jeden z nejznámějších tuzemských hypotečních expertů, v nejnovějším dílu podcastu Money Maker vysvětluje, proč se éra levných peněz jen tak nevrátí a co znamenají nová pravidla ČNB pro investiční byty. Poslech doporučujeme obzvlášť, pokud vám letos končí fixace.