Víc než polovina podnikatelek nevyužívá umělou inteligenci. Soutěž od firmy Visa jim pomáhá to změnit
Nový ročník soutěže pro podnikající ženy nabízí vítězkám mentoring a další podporu od profesionálů z mnoha oborů. Přihlásit se lze do konce listopadu.
Zatímco tři pětiny podnikajících mužů o sobě říkají, že výrazněji využívají umělou inteligenci, mezi podnikatelkami je to méně než polovina. Šest z deseti žen AI ve svém byznysu nevyužívá vůbec – přestože jim může ušetřit čas s administrativou, pomoci s komunikací se zákazníky nebo analyzovat tržní trendy. Ukazuje to průzkum společnosti Visa, který mapoval, jak české podnikatelky pracují s novými technologiemi.
„Data nám ukazují, že ženy v podnikání mají obrovský potenciál, ale některé trendy jim zatím unikají – ať už jde o digitální inovace nebo síťování,“ říká Světla Košková, marketingová ředitelka společnosti Visa. Ta právě proto spouští druhý ročník programu Visa She‘s Next, který nabízí komplexní podporu podnikatelkám po celém Česku.
Balíček za více než 700 tisíc korun
Program funguje jako soutěž – přihlásit se může jakákoli žena podnikající v Česku, která má zajímavý příběh, inovativní nápad a společenský dopad. Pět vybraných vítězek získá balíček služeb v hodnotě přes 700 tisíc korun. Zahrnuje audit podnikání, mentoring na míru, profesionální foto a video produkci, kampaň na sociálních sítích, právní poradenství nebo zvýhodněné bankovní služby od ČSOB. Důležitou součástí bude právě i podpora ve využívání nástrojů umělé inteligence v různých oblastech podnikání.
„Když ženy začínají podnikat, často v tom zůstávají samy – bez jistoty, jestli dělají věci správně. Proto je důležité vytvářet komunity, kde mohou sdílet zkušenosti, získat zpětnou vazbu a cítit se bezpečně,“ vysvětluje Michaela Bauer, bývalá členka představenstva ČSOB a stejně jako loni jedna z porotkyň projektu.
Právě mentoring přitom podle průzkumu podstupuje jen třetina podnikatelek, i když může přinést nejrychlejší posun. „Podnikání není jen o nápadu, ale o odvaze ho soustavně a systematicky rozvíjet – a právě v tom hraje mentoring zásadní roli,“ dodává Alžběta Králová z organizace Ženský byznys, která je partnerem projektu.
Michaela Bauer loni mentorovala zakladatelky dvou vítězných projektů. Mezi nimi i Vandu Kofroňovou a Helenu Bartošovou ze spolku Filharmoniště. Ten pořádá koncerty klasické hudby přímo na míru pro rodiny s malými dětmi – děti mohou ležet na dekách, pohybovat se a reagovat, zatímco rodiče si užívají živou hudbu profesionálních muzikantů.
„Řada lidí v korporacích má kolem sebe obrovskou spoustu kolegů a manažerů, kteří jim poradí každý den. Podnikatelky jsou často doma samy,“ říká Bauer. S Filharmoništěm proto řešila všechno od logistiky přes cenovou politiku až po formulace na webu. „Bavili jsme se například hodně o tom, jak se nebát si říct za svoje služby férovou cenu, abyste nepokrývali jen náklady,“ vysvětluje.
Podle Michaely Bauer je právě tato každodenní podpora klíčová. „Jedna věc je institucionalizovaný mentoring, kdy se sejdete na dvě hodiny. Ale my se s účastnicemi snažíme komunikovat průběžně, aby získaly takového svého parťáka, který může pomoct i drobnostmi a je po ruce,“ říká.
Řada lidí v korporacích má kolem sebe obrovskou spoustu kolegů a manažerů, kteří jim poradí každý den. Podnikatelky jsou často doma samy.
Průzkum Visa odhalil i další zajímavé rozdíly mezi podnikatelkami a podnikateli. Ženy sázejí mnohem více na osobní vztahy – více než polovina získává zákazníky především díky doporučením. Muži naopak častěji oslovují klienty přímo. Konkrétně je to 38 procent u mužů oproti 28 procentům u žen.
Pouze třetina podnikatelek má vlastní web a jen čtvrtina provozuje podnikatelský profil na sociálních sítích. Na druhou stranu věrnost klientů ženy budují velmi efektivně – 74 procent spoléhá na vstřícnost a přátelský přístup, 37 procent dává klientům drobné dárky a 25 procent nabízí slevy pro věrné zákazníky.
Téměř polovina podnikatelek také nespolupracuje s nikým ze svého okolí – což je výrazně více než u mužů, kde to platí jen pro třetinu. Proto ženy o to více oceňují podnikatelské komunity. „60 procent žen potvrzuje, že členství v komunitě je uklidňuje, protože vidí, že ostatní řeší podobné problémy,“ ukazuje průzkum.
Program Visa She‘s Next běží ve spolupráci s ČSOB a organizací Ženský byznys. Přihlášky je možné podávat do 30. listopadu 2025 do půlnoci. Vítězky pak budou vyhlášeny 26. února 2026. „Visa She‘s Next není jen o finanční podpoře, ale i o tom, dát ženám sebevědomí, kontakty a znalosti, které jim umožní růst,“ uzavírá Světla Košková ze společnosti Visa.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.