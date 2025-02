Voda, žár a masturbace. Umělci se potkali na měsíc ve Varech a vytvořili společně unikátní díla

Uložit 0

Nedávno jste tady mohli vidět díla ze sbírky miliardáře, hráče a sběratele Leona Tsoukernika, který místo využil k ukázce svých oblíbených kousků od světových i českých umělců. Teď pražská galerie Magnus Art přichází s jiným konceptem – výstavou Potkali se ve Varech, která propojuje mladé tvůrce s uměleckou rezidencí v Karlových Varech. Sedm uměleckých dvojic během loňského roku tvořilo v inspirativním prostředí lázeňského města a teď jejich společná díla poprvé ožívají na jednom místě.

Program Magnus Art Residency probíhal v historickém secesním paláci Sparkasse, který se v posledních letech proměnil v nové kulturní centrum Karlových Varů. Právě vzdušný prostor v horních patrech sloužil jako ateliér. Kromě něj měli umělci k dispozici i samotné prostředí města, které jejich tvorbu zásadně ovlivnilo a inspirovalo.

„Když trávíte měsíc v novém prostředí a pracujete s někým, s kým běžně netvoříte, nutí vás to přemýšlet jinak,“ popisuje koncept art specialistka Valérie Horváth z J&T Banky, která rezidenční projekt organizuje. Ten poslal loni do Varů vždy na jeden měsíc vybrané dvojice, ve kterých oba umělci tvoří odlišnými přístupy.

Teď jejich díla ukazuje od 13. února výstava v pražské galerii Magnus Art. Mezi umělci, kteří zde představují svou tvorbu, je třeba Lucie Rosická, jež se zaměřuje na experimenty s textiliemi a na propojení materiálů s přírodními procesy. Anebo Néphéli Barbas, umělkyně s řeckými kořeny, která se věnuje abstraktní malbě a zkoumá propojení barvy, pohybu a prostoru. Barbas ve Varech strávila měsíc po boku Jakuba Tytykala, který je zase známý především dynamickou malbou a kombinuje figurativní prvky s abstrakcí.

Jedním z nejzajímavějších experimentů, které z projektu vzešly, je dílo Rosické. Ta se během pobytu inspirovala karlovarskými termálními prameny. Ve spolupráci se sklářkou Annou Jožovou nechala své textilní objekty ponořit do minerální vody, kde se na jejich povrchu postupně vytvářela krystalická vrstva připomínající vřídlovec.

„Byl to pokus o přirozenou symbiózu mezi materiálem a prostředím. Nechala jsem vodu, aby na mé práci vytvořila vlastní stopu,“ říká teď Rosická. Výsledné objekty tak působí, jako by byly nalezeny někde v hlubinách Země. Sklářka Jožová zase vytvořila dvě lampy, které připomínají gejzíry.

Ostatně tryskající voda byla motivem, kterým se Rosická inspirovala i u dalšího díla. Do většího kusu vatelínu vyšila obraz nahé ženy, která stojí přímo veprostřed termálního pramene a masturbuje. Obraz je pak doplněn perlami, které výjev vynáší do roviny elegance. Právě intimita a sexualita jsou pro díla Rosické typické.

Zcela jinou formu dialogu mezi dvěma umělci představuje spolupráce Barbas a Tytykala. Barbas se totiž rozhodla reagovat na motivy, jež se objevují v Tytykalových obrazech – zejména na proudící linie a dynamické struktury. „Jeho obrazy mi připomínaly lávové proudy, takže jsem tento prvek přeložila do jiné formy umění a přidala do ní výrazné oranžové linie,“ vysvětluje umělkyně.

Tytykalo chtěl pohyb vody, která ve Varech hraje klíčovou roli nejen v lázeňství, pojmout trochu jinak. „Chtěl jsem tvorbu uchopit symbolickým způsobem, propojit horko a žár, které vodu zahřívají a ženou ji nahoru,“ vysvětluje Tytykalo, který nakonec své obrazy založil na organické struktuře siločar v podzemí.

Vedle těchto děl výstava představuje také společný projekt Radky Bodzewicz a Petry Švecové, které vytvořily monumentální textilní pás, nebo práci sourozeneckého dua Anežky a Jakuba Hoškových, kteří se rozhodli kombinovat malbu s prvky grafického designu. Každá z dvojic tak k projektu přistoupila jinak – někteří umělci se inspirovali historií místa, jiní se zaměřili na jeho přírodní aspekty nebo na samotný proces spolupráce.

Rosická, Barbas a Tytykalo se navíc shodují, že se inspirace z jakéhokoliv místa mnohdy propisuje do jejich děl až později. „Člověk během rezidence nasbírá vjemy a až zpětně zjistí, že ho ovlivnily,“ říká Néphéli Barbas. Podobně to má i Jakub Tytykalo, který rád zachycuje drobné detaily na známých místech. „Pozoruji, jak se mění struktury chodníků, jak kořeny stromů narušují povrch. Všímám si těchto drobností a někdy se mi promítnou do obrazů, aniž bych to plánoval,“ popisuje svůj proces.

Výstava, kterou před pár dny umělecké dvojice zahájily, potrvá v Magnus Art na pražské Invalidovně až do 4. dubna. Vstup je zdarma.