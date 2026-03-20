Volvo navazuje na svůj klíčový model. EX60 vyráží na českou roadshow a slibuje dojezd 810 kilometrů
Volvo představilo svůj klíčový model pro nejbližší roky. EX60 sází na novou platformu, ultrarychlé nabíjení a integraci umělé inteligence Gemini.
Volvo tento týden v prostorách pražského Mánesu poprvé v Česku ukázalo model EX60. Pro švédskou značku jde o klíčový moment letošního roku. Toto středně velké SUV navazuje v elektrické éře na legendární model XC60, který je dlouhodobě globálním bestsellerem a pilířem prodejů automobilky.
Novinka ale není jen evolucí stávajících elektromobilů firmy, jako jsou menší EX30 nebo vlajková loď EX90. Je totiž zároveň prvním zástupcem postaveným na zcela nové elektrické architektuře SPA3, která má ambici smazat poslední obavy z koupě elektrického vozu a s ní spojenou starostí o dobíjení a dojezd. O svých přednostech se vůz nyní pokusí přesvědčit zájemce během desetidenní roadshow po showroomech v České republice, kde si jej lidé až do 27. března budou moci prohlédnout.
Hlavní změny, které EX60 přináší, nejsou vždy na první pohled vidět, ale pro efektivitu a jízdní vlastnosti vozu jsou naprosto zásadní. Volvo u tohoto modelu poprvé masivně využívá technologii takzvaného megacastingu. To v praxi znamená, že velká část zadní konstrukce vozu, která se dříve skládala ze stovky jednotlivých spojovaných dílů, je nyní vyrobena jako jeden vysoce přesný hliníkový odlitek. To přináší nižší hmotnost celého auta, vyšší tuhost karoserie a ve výsledku i tišší projev v interiéru.
„Na vývoji SPA3 pracovaly mezinárodní týmy inženýrů přímo ve Švédsku a soustředili jsme se na to, aby byl dodavatelský řetězec co nejvíce lokální,“ řekl CzechCrunchi v Mánesu Johan Rasmusson, který ve Volvu stojí v čele komerčního rozvoje modelu EX60. Podle něj tvoří 80 až 90 procent dodavatelské základny evropské firmy, přičemž část komponentů pochází i přímo z České republiky. Samotné bateriové články se sice zatím dovážejí z Asie, ale jejich ocelové boxy jsou švédské výroby a celá kompletace baterií probíhá v novém závodě v Göteborgu.
Právě tento technologický náskok potvrzují i čerstvá data od agentury S&P Global Mobility. Ta zařadila Volvo do nejvyšší možné úrovně v oblasti takzvaně softwarově definovaných vozidel (SDV). Švédové jsou přitom jedinou tradiční automobilkou, která na tuto metu dosáhla. V praxi to znamená, že auto už není jen stroj s připojeným počítačem, ale digitální produkt, který lze díky datům neustále na dálku vylepšovat – od bezpečnosti až po efektivitu nabíjení.
Dojezd až 810 kilometrů ukončí argumenty typu ‚potřebuji dojet daleko, takže o elektrickém autě vůbec nezačnu uvažovat‘.
Dalším technickým skokem je přístup k bateriím. Volvo využívá technologii cell-to-body, kdy jsou články integrovány přímo do nosné konstrukce vozu. Tím se opět šetří kilogramy a zvětšuje se prostor pro posádku. Díky nové 800V elektrické architektuře se navíc EX60 posouvá na špičku v rychlosti doplňování energie – u rychlonabíjecích stanic s výkonem 400 kW stačí vozu pouhých 10 minut k tomu, aby „získal“ dalších 340 kilometrů dojezdu. Zastávka na nabíječce se tak časově začíná blížit běžnému tankování paliva a krátké kávě.
Právě parametry dojezdu jsou podle Rasmussona klíčem k tomu, aby lidé přestali o elektromobilitě pochybovat. „Dojezd až 810 kilometrů definitivně ukončí argumenty typu ‚potřebuji dojet daleko, takže o elektrickém autě vůbec nezačnu uvažovat‘,“ dodává k modelu, který díky své výšce a siluetě připomíná křížence SUV a oblíbených kombíků.
HuginCore a umělá inteligence na palubě
EX60 je prvním modelem značky, jehož mozkem je centrální výpočetní systém pojmenovaný HuginCore. Jméno odkazuje na jednoho z havranů boha Ódina ze severské mytologie, který pro svého pána sbíral informace a „myslel“ za něj. Systém propojuje výkonný hardware od společností Nvidia a Qualcomm s vlastním softwarem Volva. S obrovským výpočetním výkonem se z EX60 stává v podstatě pojízdný superpočítač, který zvládne přes 250 bilionů operací za sekundu.
Nejzajímavějším přínosem pro řidiče by pak měla být hluboká integrace umělé inteligence Gemini od Googlu. EX60 je prvním vozem na světě, který tuto technologii využívá v takovém rozsahu. Hlasové ovládání už díky tomu nevyžaduje naučené strohé povely. S autem můžete vést přirozený dialog. Můžete se ho například zeptat: „Vejde se mi do kufru ten stůl, co jsem si včera objednal?“ A AI asistent si dohledá potvrzení objednávky ve vašem e-mailu, zjistí rozměry balíku a porovná je s aktuální kapacitou zavazadelníku. Zatím ovládá americkou angličtinu, ale s dalšími aktualizacemi přibudou postupně další jazyky.
Bezpečnost k Volvu patří odjakživa, ale u EX60 jde značka ještě dál – auto se snaží nebezpečí předvídat dříve, než vůbec nastane. Systém HuginCore vyhodnocuje data z široké sady senzorů a kamer kolem celého vozu. Auto se navíc díky neustálému připojení učí z anonymizovaných dat ostatních vozů Volvo po celém světě.
Pokud například jiný vůz v síti zaznamená nebezpečnou situaci nebo nehodu, systém EX60 o tom ví a dokáže řidiče varovat dříve, než se k danému místu přiblíží. V interiéru pak debutují nové multiadaptivní bezpečnostní pásy, které vyhodnocují aktuální situaci a přizpůsobí se postavě a pozici sedícího.
Termíny a místa roadshow Volvo EX60 (březen 2026)
18.–19. 3. – Praha (Cardion Cars Stodůlky)
20. 3. – Praha (Auto Palace Vysočany, Tukas)
21. 3. – Průhonice (Cardion Cars)
22.–23. 3. – Pardubice (Dekom System)
23.–24. 3. – Liberec (Federal Cars)
24. 3. – Ostrava (Sven Car)
25. 3. – Zlín (SPX-Car Group) / Ústí nad Labem (Auto In)
26. 3. – Brno (Cardion Cars) / Plzeň (Auto Volf)
27. 3. – Brno (Auto Palace) / České Budějovice (Mach Motors)
Návštěva statické prezentace je možná pouze po předchozí online rezervaci.
Design exteriéru se drží čistých linií a funkční aerodynamiky se součinitelem odporu jen 0,26, což je jeden z klíčů k rekordnímu dojezdu až 810 kilometrů u nejvyšší verze. Uvnitř čeká skandinávský minimalismus, kde Volvo klasickou kůži doplňuje materiály z recyklovaných zdrojů. Milovníci hudby ocení audiosystém Bowers & Wilkins s 28 reproduktory, které jsou vůbec poprvé integrovány i přímo v opěrkách hlavy všech hlavních sedadel.
Objednávkový systém je již otevřený, aktuální nabídka začíná verzí s pohonem zadních kol a dojezdem až 620 kilometrů. Základní cena modelu EX60 (P6 Electric) činí 1 562 000 Kč včetně DPH. Pro firmy je připravena i nabídka operativního leasingu se splátkou od 14 990 Kč bez DPH měsíčně. První vozy dorazí do showroomu v létě, u českých zákazníků by se měly objevit na podzim. Objednat již lze i verzi Volvo EX60 Cross Country, která se začne vyrábět v první polovině příštího roku.
