Vtipkovala o finančnících s modrýma očima. Z videa se stal hit a nastartoval jí úplně novou kariéru

Když se zkombinuje dobrý rytmus, chytlavá melodie a vtipný popisek, může se z videa na TikToku stát přes noc celosvětový trend. Děje se to neustále a mnohdy, aniž by se o to dotyčný uživatel cíleně snažil. To je případ i Megan Boni. Původně amatérská tvůrkyně videí na této sociální síti se stala hvězdou díky svému „hledání dokonalého muže“ a záhy tak získala i novou práci: uzavřela dohodu s velkým hudebním vydavatelstvím.

Megan Boni pod přezdívkou @girl_on_couch vše odstartovala letos v dubnu, kdy zveřejnila video, ve kterém parodovala nároky některých svobodných žen na ideálního partnera. „I’m looking for a man in finance. Trust fund. 6’5”. Blue eyes,“ opakovala. I teď se na tiktokové stránce For You objevují příspěvky, které na ni stále odkazují. Vytvořila virální hit.

Později sama uvedla, že se jednalo o vtip, kterým cílila na skupinu žen, jež si neustále stěžují, že jsou nezadané. Mají přitom seznam téměř dokonalých atributů – hledají třeba muže pracujícího ve finančnictví, který má svěřenský fond, výšku kolem 195 centimetrů a modré oči.

O vzniku videa a de facto písně se šestadvacetiletá Megan Boni rozpovídala pro magazín Daily Beast: „Pak jsem se ve středu znovu podívala do aplikace a řekla jsem si: A sakra.“ Už během prvních sedmi dnů získalo video přes 10 milionů zhlédnutí a proniklo z TikToku i na Instagram a další sociální sítě.

Poté, co se z videa stal trend, Boni začala ujišťovat, že ona sama takového partnera nehledá a ve skutečnosti preferuje spíše muže silnější postavy. To ale nic nemění na tom, že jí původně zamýšlený vtip změnil život. Píseň se stala tak populární, že ji zremixovali slavní DJs jako David Guetta a Alesso.

Lidé ji začali doplňovat svými vlastními texty, a tak vznikly stovky dalších verzí, ve kterých ženy třeba hledají muže jezdícího ve formuli 1 nebo kamaráda na párty. V posledním týdnu se objevila také verze od Američanky vystupující pod přezdívkou @alli_bellairs, která reaguje na současné dění v zemi v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami. „Hledám kandidáta na prezidenta, dobrého člověka, ne zločince, ne osmdesátiletého,“ zpívá ve videu. Naráží na fakt, že dvěma hlavními kandidáty na amerického prezidenta jsou obžalovaný Donald Trump a 81letý Joe Biden.

Trend si nenechaly ujít ani firmy, které se snaží čím dál více cílit svůj obsah na mladé lidi na sociálních sítích, včetně jazykové aplikace Duolingo nebo designové značky Reiss, které ve svých videích ukázaly, jak vypadá takové hledání (a nalezení) ideálního muže podle Megan Boni. A nahrávku nakonec využila také třeba americká celebrita a podnikatelka Paris Hilton, která je nově DJkou, a tak píseň zařadila do svého setu.

Rostoucí úspěch písně přitáhl záhy pozornost velkých značek jako Fruit of the Loom, Mr. Clean a Crocs, které s Boni začaly komunikovat přímo na TikToku. Firmy využily nahrávku ve svých marketingových kampaních a tvůrkyni poslaly zdarma své produkty. Tím se Boni dostala do širšího povědomí a získala další sledující.

Video a jeho nejrůznější remixy se staly jen během pár dní tak populárními, že Boni pak už začala dostávat seriózní nabídky od velkých hudebních vydavatelství. Nakonec podepsala v květnu smlouvu s Polydor či Virgin Records Germany a začala licencovat své vokály pro vydání oficiální verze písně. Díky tomu odešla ze své dosavadní práce ve firmě se sportovním oblečením Outerstuff, kde působila jako obchodní zástupkyně. A zatímco dosud sdílela na TikToku skeče jen pro zábavu, nyní se může věnovat komediální kariéře naplno.

I když se Boni neplánuje zabývat hudbou dlouhodobě, bude se podle svých slov podílet na dalším vydávání remixů své virální písně. Chtěla by také spolupracovat s různými firmami a budovat na sociálních sítích svou osobní značku. „Opravdu se těším, co bude dál,“ uvedla pro magazín Billboard.