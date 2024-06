Nevinná gesta rukou, která zaplavila internet. Drake se s nimi zapsal do síně slávy memů

Uložit 0

Drake má na hudební scéně nesmírně velké jméno a patří k jedněm z nejúspěšnějších rapperů, což potvrzují jak čísla na Spotify, tak pravidelná umístění v prestižních hudebních žebříčcích. Zároveň je to člověk, který dal vzniknout naprosto ikonické internetové koláži, ačkoliv to původně vůbec neměl v plánu. A skoro se ani nechce věřit, že už to bude devět let, co momentka z megahitu Hotline Bling obletěla svět a stala se populárnější než Drake sám.

Je to pár týdnů, co se Drake znovu objevil ve středu pozornosti. Tentokrát ale nešlo o žádný rekord, důležité ocenění nebo novou virální skladbu, ale o spor s neméně slavným a úspěšným rapperem Kendrickem Lamarem, se kterým si ve skladbách vyměnili pár ostrých narážek. A protože mají lidé rádi drama, velmi rychle se o jejich takzvaném beefu začalo psát v médiích a dostal se tak daleko, že ho začali registrovat i ti, kteří rapovou scénu sledují jen minimálně.

Sedmatřicetiletý kanadský umělec se ale v mainstreamových vodách proslavil i jinak, skrze svou nejposlouchanější skladbu Hotline Bling, která před devíti lety ovládla YouTube. Původně šlo o nahrávku o tom, jak jedna žena Drakeovi volala, aby si s ním vyrazila na noční rande. Lyricky nejde o žádný zázrak, jenže když se k tomu později přidal videoklip, rázem se z písničky stala natolik virální věc, že začala dominovat internetu.

Především jde o taneční kreace, které Drake ve videoklipu předvádí. A obzvlášť pak o gesta rukou, kterých se chopili kreativní internetoví uživatelé, aby je využili pro šablonu, pomocí níž by lidé mohli nápaditě vyjadřovat náklonnost, respektive odpor k čemukoliv, co je napadne. Nejlépe to pak ilustruje přímo samotná koláž, která vyniká jednak proto, že je na ní samotný Drake, a jednak proto, že je velmi univerzální. A tak se z ní stal slavný meme.

Foto: CzechCrunch Příklad Drakepostingu

První koláže s názvem Drakeposting se začaly objevovat začátkem roku 2016, zejména pak na diskuzním fóru 4chan, které je jedním z rodišť legendárních memů. Ostatně tam, ale i třeba na Redditu a dalších sociálních sítích se rozjely snad všechny slavné memy, namátkou lze vybrat třeba kojence s pěstí plnou písku, zamyšleného Willyho Wonku, animovaného pejska v plamenech nebo třeba varujícího Boromira z Pána prstenů.

Momentka, na níž Drake projevuje nelibost, následovaná záběrem, na kterém se naopak tváří spokojeně, se stala ideálním formátem k tomu, aby lidé mohli vyjadřovat porovnání mezi tím, co se jim líbí, a co naopak ne. A dosazovat tam mohli naprosto cokoliv. Není proto divu, že dnes existují tisíce takových obrázků, které slouží jako inspirace pro další tvorbu.

Z diskuzních fór se od roku 2017 začal meme šířit i na sociálních sítích, především pak na TikToku, kde měl Drakeposting největší boom. Uživatelé už nepracovali jen se statickými obrázky, ale naopak Drakeova gesta využívali i ve videích, pochopitelně s hudebním podkladem Hotline Bling. A zdaleka nešlo jen o lidi, kteří poslouchají rap, respektive se zajímají o Drakea jako takového.

V tom je ostatně velká síla memů – díky svému virálnímu potenciálu dokážou přitáhnout širokou pozornost, což se může projevit mimo jiné růstem čísel, v tomto případě těch Drakeových. Stačí se podívat na YouTube, kde má Hotline Bling přes dvě miliardy zhlédnutí, zčásti i proto, že si lidé jednoduše dohledávali kontext a chtěli vědět, odkud pramení.

Drakeposting si dnes žije vlastním životem a lze na internetu najít několik generátorů, které vám vlastní „drakepost“ vytvoří za pár vteřin. Pokud tedy chcete graficky vyjádřit jakékoliv porovnání, šablona s Drakeem v hlavní roli bude sázka na jistotu. A byť už její největší sláva vyprchala, pořád si v pomyslné síni slávy internetových koláží udržuje relevanci.