Vybudoval jedničku na trhu pánského spodního prádla, po sedmnácti letech Ruslan Skopal končí

Ke konci června se v e-shopu Trenýrkárna.cz uzavře jedna velká kapitola. Po sedmnácti letech v něm končí dosavadní spolumajitel a ředitel Ruslan Skopal, jenž se s investory z SPM Invest a svým dlouholetým parťákem Adamem Rožánkem dohodl na předání a prodeji svého podílu. O jakou částku přitom šlo, žádná ze stran nekomentovala.

Odchází tak celkově z firmy DaniDarx, která kromě jiného provozuje právě Trenýrkárnu. „Vždy jsem ji bral jako své dítě a vložil do ní celé své srdce a lásku. Pro zajímavost: za těch sedmnáct let jsem odpracoval přibližně sedm let přesčasů,“ komentoval Skopal na svém LinkedInu.

Skopal a Rožánek e-shop Trekýrnárna.cz odkoupili v roce 2012, předtím fungoval pod názvem eObleceni.com. „Na začátku nešlo o jakkoliv promyšlený byznys, prostě jsme se do toho vrhli rovnýma nohama a s chutí něco dokázat. Začali jsme budovat něco, co nám dávalo smysl, a milovali jsme to. Každý den jsme posouvali hranice a učili se něco nového,“ vzpomíná Skopal.

Foto: Trenýrkárna.cz Vedení Trenýrkárny Kristýna Rusňáková, Adam Rožánek a Ruslan Skopal

Nezůstalo však jen u jednoho e-shopu, v roce 2018 před možným krachem odkoupili značku trenek Styx a během pandemie poprvé v obratu překonali hranici sto milionů korun. V roce 2022 se k nim přidali i investoři ze skupiny SPM – za níž stojí Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, vedle jiného spoluzakladatelé miliardového herního studia Bohemia Interactive – a překonali již obrat 200 milionů.

Loni pak pod svá křídla Skopal a Rožánek od skupiny Natland odkoupili i krachující módní značku Pietro Filipi – od letošního dubna pod ní prodávají také vlastní pánskou kosmetiku. Skupinu byznysů doplňuje privátní značka spodního prádla Nedeto, investičně podpořili například i e-shop a výrobce menstruačních kalhotek Maluna.

„Vybudovali jsme jedničku na trhu pánského spodního prádla. Tato kategorie je dost unikátní, jelikož Trenýrkárna je jedničkou, ale dvojka ani další místa neexistují, prostě máme tu kategorii sami pro sebe,“ pokračuje Ruslan Skopal s nadsázkou. Dle jeho slov přitom skupina v letošním roce míří na obrat 300 milionů korun a aktuálně meziročně roste o čtyřicet procent.

Skopal zároveň vyzdvihl Kristýnu Rusňákovou, která měla ve firmě původně dělat administrativu, skončila ve skladu a loni již nastoupila do pozice tzv. co-CEO. „Společně se nám podařilo celou firmu nastavit, posunout a zprocesovat na takovou úroveň, že je nyní připravena růst k miliardovému obratu,“ říká Skopal.

Jedno vím jistě, mám stále chuť budovat. A minimálně jednu jedničku na trhu ještě vybuduji.

Co se týče dalších plánů, na další dva týdny si bere dovolenou a čas chce trávit s rodinou. Pak se ale plánuje vrátit do práce a budovat jedničky na trhu. „Chci pomoct kolegům z Tisk Kvalitně, kteří jsou naprostá špička v polygrafii, stejně tak v digitální agentuře PromoGEN, kteří odvádí pro své klienty naprosto fenomenální práci primárně v PPC a mailingu,“ popisuje.

„Jedno vím jistě, mám stále chuť budovat. A minimálně jednu jedničku na trhu ještě vybuduji,“ doplnil na závěr Skopal. Investoři mu v samostatné tiskové zprávě poděkovali za dosavadní práci a přejí mu hodně úspěchů. Změnu ve vedení firmy komentují s tím, že přichází v době, kdy skupina SPM rozšiřuje módní segment jako součást dlouhodobé strategie.

„Posilujeme nejen interní týmy a manažerské kapacity, ale také pokračujeme v akvizicích perspektivních českých značek. Cílem je budování silného módního portfolia, které spojuje tradici s inovací a těží ze synergií mezi jednotlivými značkami i kanály prodeje,“ říká partner SPM Invest Slavomír Pavlíček. Jednou z posledních akvizic skupiny je tradiční česká společnost Feratt fashion, vyrábějící prémiovou pánskou módu pod stejnojmennou značkou.