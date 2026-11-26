Výjimečný český úspěch. Videoherní vývojáři z Brna jako teprve druzí pokořili stomilionovou hranici
Herní studio Alda Games počítá stovky milionů v tržbách a desítky milionů zisku díky mobilním hrám. Jedna z nich teď dosáhla na magickou metu.
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Před nimi to dokázaly pouze dvě české firmy. A zcela vlastními silami bez pomoci velkého vydavatele jediná. Do vybrané společnosti se nyní dostali brněnští videoherní vývojáři, kteří sice nepracují na velkých konzolových nebo počítačových hitech, ale stovky milionů korun generují na tak trochu přehlíženém, zato vysoce výnosném trhu s mobilními hrami.
Telefon máme v kapse všichni, hromada z vás si na něm jistojistě i něco zahraje. Ale stejně se na mobilní hry spousta uživatelů dívá tak trochu jinak, spíš negativně. Buď pohledem, že to nejsou „opravdové hry“, nebo že to nejsou tak velké projekty jako Kingdom Come: Deliverance, Arma nebo Euro Truck Simulator. Přesto se z Česka budují mobilní světové úspěchy. Jeden výjimečný nyní zaznamenalo brněnské studio Alda Games.
Firma založená a vedená Alešem Křížem jako teprve třetí z Česka oznámila pokoření hranice 100 milionů stažení své hry na Google Play, tedy v obchodě pro telefony s Androidem. „Když vidíte, že něco, co jste sám vymýšlel, si zahrálo přes sto milionů lidí po celém světě, je to dost silný pocit. Je to liga, do které se dostane jen malý zlomek her,“ přibližuje Kříž význam tohoto čísla pro CzechCrunch. „A když si vezmete hry, které si studio samo vyvinulo i vydalo, jsme v dosažení této mety z Česka dokonce teprve druzí,“ dodává.
Alda Games tento úspěch oslavili s akcí Walking Zombie 2. První stomilionově stahovanou českou hrou byl Dead Trigger 2 od taktéž brněnských Madfinger Games. A stejnou hranici překonal i titul Race Master od Beresnev Games. „Ten ale vydalo jedno z největších mobilních vydavatelství SayGames a dlouho byl pod ním. Zatímco my si celý vývoj, marketing i provoz děláme od začátku sami, stejně jako Madfinger. Ale pro úplnost, Race Master je bezpochyby skvělý úspěch,“ popisuje Kříž.
Obzvlášť u mobilních her nicméně platí, že počet stažení – na ty nejstahovanější české mobilní hry se podívejte v žebříčku VisionGame – nemusí být přímo úměrný výdělku. Ačkoliv Alda Games už několik let v řadě přesahují 100 milionů korun v ročních tržbách a generují desítky milionů korun v zisku. Stejně jako většinu mobilních her si i Walking Zombie 2 zahrajete zdarma, do Brna ale přináší peníze skrz nákupy ve hře a reklamu. „Z obojího zhruba napůl,“ říká Kříž, který současně prozrazuje i nedostatek hry. A také její konkrétní čísla.
„Walking Zombie 2 vznikala v době, kdy se trh ještě tolik nesoustředil na monetizaci, a je to znát. Netlačí na placení, dá se dohrát bez utracení jediné koruny,“ přiznává Kříž. „Vyšla před osmi lety a dělali jsme ji tehdy dost naivně. Stavěli jsme ji jako klasickou hru, která by se hodila spíš na PC než na mobilní free-to-play trh. Tržby na jednoho hráče proto nikdy nebyly velké,“ uvádí. „Za celou dobu dosáhla na zhruba sedm milionů dolarů, tedy kolem 170 milionů korun. To je ale obrat, ne zisk. Je od něj potřeba odečíst náklady na reklamu a vývoj,“ popisuje.
Zároveň Kříž uznává, že na hru s impozantním počtem stažení (plus pár jednotek milionů na iOS) to není impozantní suma. „Samotná by nás neuživila. Postupně jsme museli přidat víc reklam, aby měla aspoň nějaké tržby. Její silná stránka je ale životnost. Většina mobilních her po dvou letech odezní, kdežto Walking Zombie 2 je tu už osm let a pořád ji měsíčně stahuje kolem milionu nových hráčů. Nejvyšší tržby měla kolem roku 2021, dnes jsou zhruba poloviční, ale pořád stabilní. Právě tou délkou to celé dohání,“ říká.
Dlouhověcí zombíci jsou podle zakladatele Alda Games pro hráče lákaví díky trochu jinému než klasickému „mobilnímu“ přístupu. „Hru jsme dělali hlavně pro radost a bez velké znalosti mobilního trhu. Není navržená podle tabulek a metrik, je to hra, kterou bychom sami chtěli. Hodně nás inspiroval Fallout 2, je v ní obrovské množství obsahu,“ popisuje faktory skutečně připomínající spíš plnokrevný titul pro PC, ne mobilní hříčku.
„Dnes by nejspíš polovina těch nápadů neprošla, protože by se nevyplatily,“ uznává. V portfoliu Alda Games jsou kromě Walking Zombie 2 dále tituly jako Transport Tycoon Empire, Garage Mania nebo Ghost Sniper a Sniper Agent. I díky nim brněnská firma loni utržila 119 milionů korun, o rok dřív o deset milionů víc. V zisku to bylo 14, respektive 43 milionů korun.
„Herní průmysl je cyklický, takže i tržby jsou cyklické. Pokles zisku je způsobený hlavně tím, že jsme se přeorientovali na skutečný moderní mobilní trh, který pohání nákup uživatelů přes reklamu. Do marketingu dnes investujeme výrazně víc. Aktuálně se nám ale daří dobře, rok 2026 bude nejlepší v historii Alda Games,“ tvrdí ředitel a zakladatel.
A do současnosti i budoucnosti firmy samozřejmě promluví i fenomén umělé inteligence. „AI je naprostá otočka pro celé IT a pro gaming to platí dvojnásob. Programování v podobě, jak jsme ho znali, v podstatě skončilo,“ říká Kříž. Celý obor podle něj musí projít proměnou. „Toho, jak se hry vyvíjejí, kolik lidí je k tomu potřeba a co vlastně dělají. Zároveň to otevírá i méně příjemné věci,“ přidává.
Míní tím především takzvaný reverse engineering, tedy schopnost AI „rozebrat“ existující aplikaci a do velké míry ji zkopírovat. „Bariéra, která dřív chránila hotové hry před konkurencí, se tím výrazně snižuje,“ varuje. Jinak ale vývojář a podnikatel vidí pozitiva, vzestup umělé inteligence podle něj umožní tvorbu kvalitnějších her v mnohem kratším čase.
„Ale na druhou stranu z toho mám smíšené pocity. Na hrách, jako je Walking Zombie 2, jsme dva roky pracovali prakticky nonstop, někteří z nás 70 až 80 hodin týdně. Dneska se velká část takové práce dá naklikat za pár dní. Trochu si kladu otázku, jestli za pár let ještě někdo ocení, kolik práce a srdce v těch starších hrách je,“ uzavírá Aleš Kříž z Alda Games.
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