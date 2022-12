Výměna oleje během nákupu. Na parkovištích u Globusu se otevře síť kompaktních autoservisů

Až si příští rok zajedete autem na nákup, budete moct udělat i něco pro něj a nenechat ho jen tak stát na parkovišti. Nebo o trochu víc využít i zastávku na benzínce. S příchodem února by se totiž v Česku měly objevit první modulové kompaktní autoservisy sítě Quick Stop Car. Narazit na ně bude možné právě u čerpacích stanic, ale i u prodejen supermarketového řetězce Globus.

Ambice Quick Stop Car jsou nemalé. Pokud se naplní plány, mělo by po celé České republice postupně vyrůst na 400 unifikovaných a energeticky z velké části soběstačných autoservisů vyrobených z prefabrikovaných modulů.

Jak již na jaře tohoto roku řekl Marek Zukal, jednatel společnosti, nová síť by měla být někde na pomezí klasického autorizovaného servisu a garážové opravny známého na okraji vesnice. Takové servisy dle Zukala v Česku chybí, a to především v menších městech. Projekt by se tak mohl stát způsobem, jak tuto díru zaplnit.

Celá síť bude fungovat na franšízovém modelu, který bude cílit především na mladé automechaniky. Těm bude dodáno vše potřebné včetně podrobného manuálu a také informací v rámci základního vzdělávacího kurzu. Obstarat by to měla americká společnost LKQ, která patří v České republice mezi největší dodavatele náhradních dílů. Provoz však bude již na mechanikovi.

Foto: Quick Stop Car Modulový autoservis, který bude možné nově najít u většiny Globusů v zemi

Cena měsíčního pronájmu se měla pohybovat okolo 20 tisíc korun. „Přesná cena se odvíjí od konkrétního obchodního místa. Proto hlavní složkou nájmu jsou procenta z tržby servisní jednotky. Bohužel není možné srovnávat výkon servisu u Globusu a u pumpy na okraji menších obcí,“ vysvětluje Zukal.

Samotný autoservis je velmi kompaktní – zabírá plochu osm na šest metrů. Tvoří jej dva moduly, na jejichž střechách bude šest solárních panelů pro dodávku energie. Moduly má jít jednoduše smontovat, ale také rozmontovat a přesunout na jiné místo. Zatímco v prvním bude zázemí pro mechaniky, v tom druhému budou moci odbavit servis klasických osobních vozů i dodávek.

Původním plánem bylo takové autoservisy otevírat v těsné blízkosti benzínových pump, přičemž první z nich měly vznikat již během tohoto roku. Tento plán se však naplnit nepovedlo.

„Covid a válka narušily fungování dodavatelských řetězců. Velmi výrazně se také prodražily bankovní i privátní zdroje. Během této doby jsme ale ušli velmi dlouhou cestu a zároveň jsme získali prostor pro odstranění konstrukčních vad a doladění veškerého IT,“ říká Zukal.

Společnosti se nyní podařilo vyjednat partnerství s řetězcem hypermarketů Globus. U čtrnácti z jeho patnácti prodejen v Česku by se měly v únoru první servisy Quick Stop Car otevřít. „Vše je připraveno, ladíme už jen poslední detaily,“ přibližuje Zukal.

Právě hypermarkety, jako je Globus, jsou místy, kde se denně protočí tisíce vozů, takže instalace servisu tam dává smysl. Zákazník navíc může v mezidobí, kdy mechanik pracuje na jeho vozu, vyřídit nákup a neztrácet tak čas. Autoservis by tu měl nejčastěji odbavovat drobné servisní úkony, jako je výměna oleje, brzdových destiček, žárovek a další.

„Spojit síly s projektem Quick Stop Car jsme se rozhodli hlavně ze dvou důvodů. Jednak si myslíme, že jde o velmi zajímavý koncept, který v Česku do teď neexistoval, což je pro nás lákavé. Zároveň má z našeho pohledu potenciál zaujmout zákazníky a doplnit tak komplexní služby, které jim v hypermarketech Globus nabízíme,“ dodává Aneta Turnovská, mluvčí společnosti Globus ČR.

Vrata netradičních autoservisů se zákazníkům poprvé otevřou 1. února. Desítky dalších by pak podle Zukala měly přibýt v průběhu roku, společnost stále jedná o lokalitách, kde by mohly vyrůst. V plánu je časem expandovat také na zahraniční trhy, konkrétně do Maďarska, Polska a také na Slovensko, kam chce firma zavítat v letech 2024 až 2025.