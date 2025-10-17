Vyplatí se utratit tři tisíce za kancelářskou myš? Podpoří produktivitu a ovládá umělou inteligenci
Logitech představil nový model své legendární myši MX Master. Přidává haptickou odezvu, AI a odolnější materiály. Je ale výrazně dražší.
Mučení, kdysi legální prostředek spravedlnosti i skrytý nástroj podlosti, mělo mnoho podob. Jednou z nejpodivnějších metod, které během výslechů v 15. století využívali inkvizitoři, bylo prosté kapání vody. Svou oběť připoutali k židli a nechali jí kapat vodu na hlavu v pravidelných intervalech, kapku po kapce, dokud neupadla do šílenství. Leckdo by možná poznamenal, že trýznivý zvuk kapek nápadně připomíná klikání kancelářské myši.
Ten, kdo svou dlaň položil na nejnovější přírůstek do rodiny ikonických pracovních myší MX Master by však takovou tezi zřejmě vyvrátil. Na ni rčení „tichá jako myška“ více než sedí. Klikání MX Master 4 je totiž téměř neslyšitelné.
Nadšencům do technologií není řada MX Master neznámá. Už léta ji mnozí recenzenti i uživatelé označují za zlatý standard mezi myšmi pro profesionální a kreativní práci. Nyní přichází na trh nová generace, která podle výrobce přináší zásadní novinku v podobě haptické odezvy. Za tento upgrade si zákazníci připlatí, oproti předchozímu modelu je cena vyšší zhruba o tisíc korun – vychází tak na bezmála 3 199 korun.
Balení myši se nijak výrazně neliší od ostatních výrobků Logitechu. Je minimalistické, plně ekologické a přináší jednu příjemnou změnu a jedno malé zklamání. Uživatele potěší nový, kompaktní přijímač Logi Bolt s konektorem USB-C. Ten je výrazně menší než jeho předchůdci a elegantně splyne i s tenkými notebooky, aniž by narušoval jejich čistý design. Pokud by však i takto malý konektor někomu vadil, myš lze připojit také přes Bluetooth.
Menší nepříjemnost představuje absence USB-C kabelu pro nabíjení, na což výrobce upozorňuje už na krabici. U zařízení za pět set korun by to nebylo překvapivé, u prémiového modelu s vyšší cenovkou však takový kompromis překvapí. Logitech může argumentovat snahou o snížení elektronického odpadu, ale pokud nemáte po ruce volný kabel, případně používáte spíše bezdrátové nabíjení a nevlastníte vhodnou nabíječku, může vám tato „ekologická úspora“ způsobit nepříjemnosti.
MX Master 4 si zachovává svůj ikonický tvar, který však ocení pouze praváci. Na první pohled myš působí téměř stejně jako její předchůdce, přesto mezi nimi, kromě maličkostí, najdeme jeden zásadní rozdíl. Nový model řeší jeden z největších problémů předchozí generace, a to měkký pogumovaný povrch, který u verze 3S rychle stárnul a obtížně se čistil. MX Master 4 přechází na texturovaný silikon. Ten sice působí na dotek o něco tvrdším a „plastovějším“ dojmem, zato je výrazně odolnější vůči opotřebení a jeho údržba je mnohem snazší.
K drobným – ale vítaným – vylepšením patří i průsvitný lem hlavních tlačítek a mírně prodloužené kovové horizontální kolečko. Změny se však udály i tam, kde nejsou na první pohled patrné. Příkladem jsou tři široké teflonové destičky na spodní straně zařízení zajišťující plynulejší a lehčí skluz jak na podložce, tak na běžném stole či třeba skle.
Řeší jeden z největších problémů předchozí generace.
Myš s hmotností 150 gramů nejlépe padne do ruky uživatelům s větší dlaní. Menším rukám může zpočátku připadat poněkud robustní, ale většina si na ni brzy zvykne, především díky ergonomickému tvaru. Ten zajišťuje, že při používání není nutné pohybovat celou dlaní. Hmotnost myši se přenáší na konečky prstů, takže stačí ruku volně položit a ovládat pohyb jemně, bez zbytečného namáhání zápěstí.
Pod palcem nyní uživatelé najdou celkem tři tlačítka, přičemž jedno z nich je novinkou této generace. Všechna je možné přenastavit podle svého vkusu, v základním nastavení však dvě z nich slouží jako tlačítka zpět a vpřed v prohlížeči nebo při prezentacích, nově přidané tlačítko pak lze využít například ke spuštění nabídky Start ve Windows či k přepínání pracovních ploch.
Nad nimi se nachází kovové horizontální kolečko, nesmírně šikovný a návykový detail, který oceníte třeba při procházení širokých tabulek v Excelu, Asaně nebo jiných tabulkových programech. Skvěle poslouží i při kreativní práci, například v Adobe Photoshopu, kde každý jemný pohyb bez nutnosti sáhnout po klávesnici tvůrci uleví.
Extrémní výdrž, hráče ale nezaujme
Po technické stránce se žádná revoluce nekoná, a možná je to dobře. MX Master 4 staví na osvědčeném základu, a spíš než na překvapení se tu výrobce zjevně soustředil na dotažení detailů. Senzor zůstává stejný jako u modelu 3S a nabízí citlivost až 8 000 DPI, což bohatě stačí na všechno, od grafických úprav po multitasking.
Je ale dobré mít na paměti, že nejde o herní myš. S poměrně nízkou obnovovací frekvencí 125 Hz, která má k doporučeným 500 Hz pro plynulé hraní stříleček daleko, v Counter-Striku nejspíš nezazáříte. Zato excelovým tabulkám to bezesporu natřete.
V čem je myš MX Master 4 skutečně fascinující, je její výdrž. Stejně jako předchůdce zvládne na jedno nabití fungovat až 70 dní. A když přece jen dojde šťáva, stačí jedna minuta na nabíječce a máte energii na další tři hodiny práce.
Zaúkoluje za vás umělou inteligenci
Materiály a ergonomie jsou jasným krokem vpřed, ale skutečné ospravedlnění vyšší ceny spočívá jinde, v haptice. Princip haptické odezvy, tedy způsobu, jakým zařízení komunikuje s uživatelem pomocí jemných vibrací, funguje na dvou úrovních. První tvoří takzvané „on-device“ události: krátké klepnutí potvrdí připojení, pulzování značí, že zařízení hledá spojení, a jiný typ vibrace upozorní na nízký stav baterie. Jsou to drobnosti, ale dělají používání zařízení o něco snazší.
Skutečné kouzlo této myši se skrývá ve funkci „Actions Ring“, která se zpřístupní po stažení a registraci v aplikaci Logi Options+. Po stisknutí silikonového tlačítka pod palcem se na obrazovce objeví kruhové menu s osmi přizpůsobitelnými zkratkami. Ve výchozím nastavení v něm najdete například rychlé spuštění správce souborů, poznámkového bloku, pořízení snímku obrazovky nebo přímý přístup k AI nástrojům jako ChatGPT, Gemini, Copilot či Perplexity.
Myš má dokonce zabudovaný vlastní AI Prompt Builder, software, který dokáže během pár sekund vyhledat vámi preferovaný nástroj umělé inteligence a automaticky mu formulovat požadavek. Stačí tuto funkci aktivovat v programu Logi Options+ a přiřadit jí tlačítko. Poté můžete jednoduše označit text, který chcete přeformulovat, nechat si vygenerovat odpověď na e-mail od nadřízeného nebo během okamžiku shrnout celý článek, a to vše bez nutnosti přemýšlet, jak přesně svůj příkaz umělé inteligenci zadat.
Možnost propojit myš s aplikacemi, jako jsou Adobe Lightroom či Photoshop, je pro videoeditory a fotografy skvělou zprávou. Úprava fotografií pomocí haptické odezvy a otočného kolečka umožňuje precizní změny expozice, kontrastu nebo teploty barev v reálném čase.
Logitech MX Master 4 je skvělá myš, promyšlená, dospělá a technicky vypilovaná. Zároveň ale i poměrně drahá. Nabízí se tak otázka, jestli haptická odezva skutečně stojí za upgrade z předchozí verze. Pokud jste profesionál zaměřený na grafiku nebo fotografii, tenhle nástroj vám díky drobným vychytávkám bezesporu zrychlí workflow. Uživatelé, kteří se ale věnují jiným oborům a s obrazovými editory nepřichází do styku každý den, nejspíš důvod k přechodu zatím nenajdou.
Skutečná síla MX Master 4 spočívá spíše v detailech. V tichosti, komfortu a v pocitu, že držíte v ruce nástroj stvořený pro práci, ne pro efekt. Jenže to všechno nabízí i o tisícovku levnější MX Master 3S.